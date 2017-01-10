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10 января 2017, 17:26 103

В Благовещенск привезли форму для участников международного хоккейного матча, сшитую в Москве на заказ

В Благовещенск привезли форму для участников международного хоккейного матча, сшитую в Москве на заказ

В Благовещенск из Москвы доставили 220 комплектов формы для участников международного хоккейного матча «Содружество». Форму шили в столице на заказ для амурских и китайских хоккеистов. Один комплект обошелся в 2,5 тысячи рублей.

120болельщиков, которые придут первыми на игру, получат такую форму в подарок. На майке указаны координаты места, где состоится хоккейный матч.

«Таких мероприятий еще не проводилось. В 1954 году в Амурской области проводился хоккейный матч на стадионе "Спартак" между китайскими и российскими хоккеистами. Поэтому мы, наверное, поддержим традицию спустя столько лет и проведем уже на реке Амур, то есть это более глобально», – сказал директор областного центра развития спорта Михаил Лапин.

Между тем, как стало известно, известный хоккеист Александр Овечкин не приедет на матч. Во время фестиваля «Амурская осень» в прошлом году губернатор Приамурья обращался с просьбой к актрисе Вере Глаголевой, чтобы пригласить ее зятя – хоккеиста Овечкина на товарищескую игру, но эти планы не сбылись. Известно, что на лед выйдут амурские спортсмены из команд «Союз», «Форвард», «Амурские рыси», а также китайские хоккеисты. Игры будут как между детскими, так и взрослыми командами. В международном матче в составе российской взрослой команды поучаствует глава региона Александр Козлов.

Для зрителей уже оборудовали места для обогрева, наблюдать за игрой амурчане будут с набережной. Болельщиков угостят кашей и горячим чаем. Беспрецедентная игра на Амуре состоится в субботу, 14 января. В полдень соревнования торжественно откроют, 10 минут отведут для детского матча, потом на лед выйдут взрослые.

Просмотров всего: 852

#спорт

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Комментарии
Показать все (103) Обсудить на форуме
  • Подполковник

    Подполковник
    7 часов назад

    Это ж сколько бабла вбухали в это бессмысленное мероприятие?

  • Петрович Я

    Петрович Я
    7 часов назад

    Ну это ежу понятно, что не у китайцев на рынке они бы ее покупали

  • Александр Загонов

    Александр Загонов
    7 часов назад

    Подполковник, бессмысленные мероприятия проводите вы с женой ночью под одеялом, а люди спортом занимаются)

  • Соната

    Соната
    7 часов назад

    Александр Загонов

    Подполковник, бессмысленные мероприятия проводите вы с женой ночью под одеялом, а люди спортом занимаются)



    Выводы Ваши сомнительные, а на вопрос не ответили

    Люди спортом занимаются за чей счет (форму покупают)?, я так понимаю, таков был вопрос

  • Oldlord

    Oldlord
    7 часов назад

    Александр Загонов

    Подполковник, бессмысленные мероприятия проводите вы с женой ночью под одеялом, а люди спортом занимаются)



    За чей счёт банкет?

    Или вы и мероприятия с женой под одеялом за бюджетные деньги проводите?

  • mikey007

    mikey007
    7 часов назад



    Форму шили в столице на заказ для амурских и китайских хоккеистов.



    В Амурке шить некому.

    Нормально.

    Работа в Амурке идет, результат в Москве в виде бабла виден.

  • СаняCh

    СаняCh
    7 часов назад

    Альбина, протрезвел после пятничной Швейки, или задачу прокукарекал Тумбочкин?

  • Старший в классе

    Старший в классе
    7 часов назад

    Хороший матч будет! Не понимаю, лучше чтобы Российская сторона вышла в разных футболках и штанах? Правильно что так основательно подходят, не стыдно

  • mikey007

    mikey007
    7 часов назад

    А у этого все альбинки да кукареки.

    ниче не меняется.

    ну с другой стороны чего еще от троллей губерских ждать.

    еще их типо целый курятник тут.

  • Соната

    Соната
    7 часов назад

    Старший в классе

    Хороший матч будет! Не понимаю, лучше чтобы Российская сторона вышла в разных футболках и штанах? Правильно что так основательно подходят, не стыдно



    Чем хороший?

  • а121

    а121
    7 часов назад

    Oldlord , ну если мероприятие спортивное, то стоит полагать, то за счёт министерства спорта

  • Соната

    Соната
    7 часов назад

    mikey007



    Форму шили в столице на заказ для амурских и китайских хоккеистов.



    В Амурке шить некому.

    Нормально.

    Работа в Амурке идет, результат в Москве в виде бабла виден.



    Я думала, это с сарказмом. А это правда. Идет работа в Амурке, да, идет

  • mikey007

    mikey007
    7 часов назад

    Старший в классе

    Хороший матч будет! Не понимаю, лучше чтобы Российская сторона вышла в разных футболках и штанах? Правильно что так основательно подходят, не стыдно



    Че ты одно и тоже второй день долдонишь "лучше что ли толстый, лучше что ли в олених шкурах в 33..."и прочая

    ЛУЧШЕ когда губер работает на своей губерской работе и эта РАБОТА в сми освещается, а не всякая ерунда

    Матчем сыт не будешь.

  • mikey007

    mikey007
    6 часов назад

    Мероприятие мождет и хорошее само по себе.

    Восторги пиарщиков КАА тут несоразмерны этому просто.

    ...

    Показуха одна и все.

  • Соната

    Соната
    6 часов назад

    а121

    Oldlord , ну если мероприятие спортивное, то стоит полагать, то за счёт министерства спорта



    А почему детей из спортивных школ за счет министерства спорта не вывозят на соревнования за пределы области тогда?

  • СаняCh

    СаняCh
    6 часов назад

    Так ты кроме кукареканий то и не делаешь ничего. Вякаешь и вякаешь. Аж тошно с тебя, займись чем нибудь, жирный стал, ужас. Как ты еще школьниц цепляешь? Ты же нищщий разумом...

  • Старший в классе

    Старший в классе
    6 часов назад

    mikey007

    Старший в классе

    Хороший матч будет! Не понимаю, лучше чтобы Российская сторона вышла в разных футболках и штанах? Правильно что так основательно подходят, не стыдно



    Че ты одно и тоже второй день долдонишь "лучше что ли толстый, лучше что ли в олених шкурах в 33..."и прочая

    ЛУЧШЕ когда губер работает на своей губерской работе и эта РАБОТА в сми освещается, а не всякая ерунда

    Матчем сыт не будешь.



    Сам-то на коньках стоишь? Или только ходить с другом можете по клубам да наркотики искать? Если для тебя муждународный матч это ерунда, то понятно почему за эмоциями по сомнительным местам ходишь

  • а121

    а121
    6 часов назад

    А вообще это повод задуматься нашим предпринимателям. В этой сфере поле не пахано. У нас печатают на футболках и всё, и то один ширпотреб получается. Думаю, если бы была серьёзная компания, занимающаяся пошивом и сразу нанесением на неё качественной печати, то заказов у неё было бы немеренно

  • Соната

    Соната
    6 часов назад

    Соната

    Старший в классе

    Хороший матч будет! Не понимаю, лучше чтобы Российская сторона вышла в разных футболках и штанах? Правильно что так основательно подходят, не стыдно



    Чем хороший?



    еще раз спрошу

  • а121

    а121
    6 часов назад

    Соната, кто сказал что не возят? Возят. Пусть не всех, но тем не менее..

    У меня племянник неделями на соревнованиях по карате там какому-то пропадает, полстраны объездил

  • Соната

    Соната
    6 часов назад

    а121

    А вообще это повод задуматься нашим предпринимателям. В этой сфере поле не пахано. У нас печатают на футболках и всё, и то один ширпотреб получается. Думаю, если бы была серьёзная компания, занимающаяся пошивом и сразу нанесением на неё качественной печати, то заказов у неё было бы немеренно



    Вас спрашивать повторно уже не буду

    прям вижу немереные заказы для серьезной компании

  • Немо

    Немо
    6 часов назад

    Вместо Овечкина на лед выйдет Козлов! Равноценная замена!

  • Соната

    Соната
    6 часов назад

    а121

    Соната, кто сказал что не возят? Возят. Пусть не всех, но тем не менее..

    У меня племянник неделями на соревнованиях по карате там какому-то пропадает, полстраны объездил



    Правда? Каратистов по области возят за счет родителей-то)

    Вы уж спросите у родителей племянника, чьи средства потрачены на недели соревнований)

  • Соната

    Соната
    6 часов назад

    Так же как и пловцы, хоккеисты и тд

  • Старший в классе

    Старший в классе
    6 часов назад

    Соната

    Соната

    Старший в классе

    Хороший матч будет! Не понимаю, лучше чтобы Российская сторона вышла в разных футболках и штанах? Правильно что так основательно подходят, не стыдно



    Чем хороший?



    еще раз спрошу

    Глупый вопрос, не? В детстве не говорили, что лучше с соседями дружить, быть взаимовыгодными товарищами? А если речь идёт о развитии отношений между двумя сильными государствами, тем более? Или твой мозг вмешает только форматы кабинетных заседаний и подписании соглашений? Развитие спорта и его популяризация для тебя тоже не показатель?

  • Александр Загонов

    Александр Загонов
    6 часов назад

    Oldlord , а по-вашему ночные мероприятия с женой под одеялом тоже правительство должно оплачивать. Может вам ещё спонсоры и инвесторы требуются? У меня, знаете ли, и без всякой поддержки извне всё хорошо там)))))

  • Maikl

    Maikl
    6 часов назад

    а121А вообще это повод задуматься нашим предпринимателям. В этой сфере поле не пахано. У нас печатают на футболках и всё, и то один ширпотреб получается. Думаю, если бы была серьёзная компания, занимающаяся пошивом и сразу нанесением на неё качественной печати, то заказов у неё было бы немеренно


    Интересно, не меренно, это сколько?? Раз в год, по 220 комплектов??)) Не смешите..

  • Поэт от Бога

    Поэт от Бога
    6 часов назад

    Форму привезли

    Прямо из Москвы

    Просто не твоя

    Вот и бесишьсЯ

  • Maikl

    Maikl
    6 часов назад

    Соната
    а121

    Oldlord , ну если мероприятие спортивное, то стоит полагать, то за счёт министерства спорта



    А почему детей из спортивных школ за счет министерства спорта не вывозят на соревнования за пределы области тогда?


    Согласен, если на то пошло, лучше бы среди детей устроили такой турнир.. а так показуха.. возможно и отмыв бабла...

  • Старший в классе

    Старший в классе
    6 часов назад

    Maikl

    Соната

    а121

    Oldlord , ну если мероприятие спортивное, то стоит полагать, то за счёт министерства спорта



    А почему детей из спортивных школ за счет министерства спорта не вывозят на соревнования за пределы области тогда?



    Согласен, если на то пошло, лучше бы среди детей устроили такой турнир.. а так показуха.. возможно и отмыв бабла...


    Я думаю стоит разуть глаза и повнимательнее следить за мероприятиями.. 24 декабря было отличное мероприятие, Вроде Добрый лёд называлось, там и дети, и семьи в турнире участвовали, команд 60 было... Слышу звон, не не знаю где он) Вот облом


  • Немо

    Немо
    6 часов назад

    Вместо Овечкина на лед выйдет Козлов! Равноценная замена!

  • Мой Господин

    Мой Господин
    6 часов назад

    Немо

    Вместо Овечкина на лед выйдет Козлов! Равноценная замена!



    У тебя талант, правда, иди в КВН, ты лучший! (нет)

  • Соната

    Соната
    6 часов назад

    Maikl

    Соната

    а121

    Oldlord , ну если мероприятие спортивное, то стоит полагать, то за счёт министерства спорта



    А почему детей из спортивных школ за счет министерства спорта не вывозят на соревнования за пределы области тогда?



    Согласен, если на то пошло, лучше бы среди детей устроили такой турнир.. а так показуха.. возможно и отмыв бабла...


    Международный турнир этот и среди сборной детей Амурской области, правда? И не за счет родителей, а за счет министерства спорта, которое со слов комментатора неделями каратистов по всем регионам возит

    Вот тогда смысл был бы даже в пошиве формы

  • Внучка деда

    Внучка деда
    6 часов назад

    Каратисты за счёт федерации своей ездят на соревнования. Это если за пределы области. А внутри области мы платим только орг.взносы. Пять лет занимаемся уже, собаку съели на этом

  • буда

    буда
    6 часов назад

    Ну поехали бы ещё в Натальино и с горнолыжного спуска прокатились

  • Соната

    Соната
    6 часов назад

    Немо

    Вместо Овечкина на лед выйдет Козлов! Равноценная замена!



    Больше заменить было нечем

  • Просто Дима

    Просто Дима
    6 часов назад

    Придайте жары в матче.. Выпупстите Абрамова и Кобызова на лёд, поржем хоть от души

  • Соната

    Соната
    6 часов назад

    Внучка деда

    Каратисты за счёт федерации своей ездят на соревнования. Это если за пределы области. А внутри области мы платим только орг.взносы. Пять лет занимаемся уже, собаку съели на этом



    Сколько вы платите в месяц за занятия?

  • Внучка деда

    Внучка деда
    6 часов назад

    Мы кстати в конце декабря участвовали в соревнованиях по хоккею на площади. Нам и форму выдали, и сувениры. Эмоций куча осталось даже несмотря на то, что призовое место не взяли. Так что не надо тут ляля

  • Внучка деда

    Внучка деда
    6 часов назад

    Соната, раньше 1500 платили. Сейчас мы в сборной области, поэтому не платим. Плюс в Белогорск в зимний лагерь на две недели бесплатно ездим тренироваться

  • Поэт от Бога

    Поэт от Бога
    6 часов назад

    Зачем же вы злые, люди

    Пишите только добро

    Улыбку другим вы дарите

    Не будьте тупым же мудлом

  • Дуб-дерево

    Дуб-дерево
    6 часов назад

    Кукушки хвалят петуха ха-ха

  • Соната

    Соната
    6 часов назад

    Внучка деда

    Соната, раньше 1500 платили. Сейчас мы в сборной области, поэтому не платим. Плюс в Белогорск в зимний лагерь на две недели бесплатно ездим тренироваться



    1500 это немало. Правда?)

    И бесплатно в то время не ездили. А сейчас ездите за счет тех, кто каждый месяц эти 1500 с человека платит, правда?

  • Соната

    Соната
    6 часов назад

    Поэт от Бога

    Зачем же вы злые, люди Пишите только добро Улыбку другим вы дарите Не будьте тупым же мудлом



    поэт с Вас плохой, судя по рифме

  • Внучка деда

    Внучка деда
    6 часов назад

    А вы хотите и рыбку съесть и сковородку не помыть? Хотите достичь каких-то успехов - вкладывайтесь в то, чем занимаетесь.

  • reg28

    reg28
    6 часов назад

    На фоне "БЕСПРЕЦЕДЕНТНОГО"матча бюджет МИНИСТЕРСТВА СПОРТА АО господин губернатор сократил 15,3 млн.руб.Эти средства должны были идти на выезды сборных команд за Всероссийские и международные турниры,медицинскую поддержку спортсменов сборных команд.....

  • Старший в классе

    Старший в классе
    6 часов назад

    Соната

    Внучка деда

    Соната, раньше 1500 платили. Сейчас мы в сборной области, поэтому не платим. Плюс в Белогорск в зимний лагерь на две недели бесплатно ездим тренироваться



    1500 это немало. Правда?)

    И бесплатно в то время не ездили. А сейчас ездите за счет тех, кто каждый месяц эти 1500 с человека платит, правда?



    Такое ощущение, что ты не в школе не в вузе не училосьТам всегда есть бесплатные тренировки, помню на настольный теннис ходили и футбол...

  • Поэт от Бога

    Поэт от Бога
    6 часов назад

    Соната

    Поэт от Бога

    Зачем же вы злые, люди Пишите только добро Улыбку другим вы дарите Не будьте тупым же мудлом



    поэт с Вас плохой, судя по рифме



    Я вам бы советовал, друг

    Свой ротик скорее заткнуть

    Воняет уже просто жуть

    А слов ваших уж не вернуть

    Не вернуть и то время тогда

    Когда уж зачали тебя

    Вот можно плакать друзья

    Не избавиться нам от тебя

  • Соната

    Соната
    6 часов назад

    Такое ощущение, что вкладываются в такие бессмысленные инициативы

  • Соната

    Соната
    6 часов назад

    Внучка деда

    А вы хотите и рыбку съесть и сковородку не помыть? Хотите достичь каких-то успехов - вкладывайтесь в то, чем занимаетесь.



    Последнее Вам про рыбку

  • Соната

    Соната
    6 часов назад

    reg28

    На фоне "БЕСПРЕЦЕДЕНТНОГО"матча бюджет МИНИСТЕРСТВА СПОРТА АО господин губернатор сократил 15,3 млн.руб.Эти средства должны были идти на выезды сборных команд за Всероссийские и международные турниры,медицинскую поддержку спортсменов сборных команд.....



    А это что, нам бы и рыбку и сковородку

    бессовестные внучки и иже с ними

  • СаняCh

    СаняCh
    6 часов назад

    Просто Дима, какой Абрамов, один в МСК клубах тусует, другой в наркодиспансере лечится.

    Кобызев вообще аморфный, еще дальше от спорта чем Абрамов. Но это не точно

  • Соната

    Соната
    6 часов назад

    15,3 млн руб - да спортсменам!

    А вот и нет. Рыбу съедят одни, сковородки помоют другие

  • икс7

    икс7
    6 часов назад

    для показухи и форму из Москвы не жалко заказать

  • Внучка деда

    Внучка деда
    6 часов назад

    reg28, учи матчасть, бюджеты сокращает не губернатор так то, ага

  • Внучка деда

    Внучка деда
    6 часов назад

    Соната, не хочу вас обижать и тем более хамить, но вы начали нести несуразную чепуху.

  • Соната

    Соната
    6 часов назад

    Внучка деда

    Соната, не хочу вас обижать и тем более хамить, но вы начали нести несуразную чепуху.



    Правда?

    Где, поясните

  • Внучка деда

    Внучка деда
    6 часов назад

    ДЛЯ СОНАТЫ:

    "Такое ощущение, что вкладываются в такие бессмысленные инициативы" - это вы вообще о чём?

    "А это что, нам бы и рыбку и сковородку

    бессовестные внучки и иже с ними" - Это как воспринимать???

    "Рыбу съедят одни, сковородки помоют другие" - ?

  • Соната

    Соната
    6 часов назад

    Это цитаты из Ваших речей) Разве нет?

  • Соната

    Соната
    6 часов назад

    Внучка деда

    А вы хотите и рыбку съесть и сковородку не помыть? Хотите достичь каких-то успехов - вкладывайтесь в то, чем занимаетесь.



    Это

  • Соната

    Соната
    6 часов назад

    Старший в классе

    Соната

    Внучка деда

    Соната, раньше 1500 платили. Сейчас мы в сборной области, поэтому не платим. Плюс в Белогорск в зимний лагерь на две недели бесплатно ездим тренироваться



    1500 это немало. Правда?)

    И бесплатно в то время не ездили. А сейчас ездите за счет тех, кто каждый месяц эти 1500 с человека платит, правда?



    Такое ощущение, что ты не в школе не в вузе не училосьТам всегда есть бесплатные тренировки, помню на настольный теннис ходили и футбол...



    Это

  • Внучка деда

    Внучка деда
    6 часов назад

    Особенно первая выдержка

  • Соната

    Соната
    6 часов назад

    Всю подборку поискать?

  • Поэт от Бога

    Поэт от Бога
    6 часов назад

    3.1

  • Внучка деда

    Внучка деда
    6 часов назад

    удален

  • Поэт от Бога

    Поэт от Бога
    5 часов назад

    3.1

  • mikey007

    mikey007
    5 часов назад

    Мдауш

    Жалкое зрелище

    Это не пиар власти, позор какой-то

  • Старший в классе

    Старший в классе
    5 часов назад

    mikey007

    Мдауш

    Жалкое зрелище

    Это не пиар власти, позор какой-то



    Говорит человек в истории у которого 300 комментариев поддержки Абрама в клубе... Мдааа... и правда позор власти

  • mikey007

    mikey007
    5 часов назад

    Старший в классе

    mikey007

    Старший в классе

    Хороший матч будет! Не понимаю, лучше чтобы Российская сторона вышла в разных футболках и штанах? Правильно что так основательно подходят, не стыдно



    Че ты одно и тоже второй день долдонишь "лучше что ли толстый, лучше что ли в олених шкурах в 33..."и прочая

    ЛУЧШЕ когда губер работает на своей губерской работе и эта РАБОТА в сми освещается, а не всякая ерунда

    Матчем сыт не будешь.



    Сам-то на коньках стоишь? Или только ходить с другом можете по клубам да наркотики искать? Если для тебя муждународный матч это ерунда, то понятно почему за эмоциями по сомнительным местам ходишь



    Тебе че 30 ников мало. Или пароли позабыл одноразовый

  • Подполковник

    Подполковник
    5 часов назад

    Александр Загонов

    Подполковник, бессмысленные мероприятия проводите вы с женой ночью под одеялом, а люди спортом занимаются)



    люди спортом занимаются в спортивных учреждениях, а когда горстка чинуш ради одного бессмысленного показушного мероприятия тратит нехилые бабки из бюджета на строительство целой хоккейной площадки, которую потом разберут, это блажь.

  • mikey007

    mikey007
    5 часов назад

    Старший в классе

    mikey007

    Мдауш

    Жалкое зрелище

    Это не пиар власти, позор какой-то



    Говорит человек в истории у которого 300 комментариев поддержки Абрама в клубе... Мдааа... и правда позор власти



    на 300 коментов нашлось че сказать.

    а тебе нечего сказать

    Хозяин твой ниочем потомучто. Пустое место.

  • Старший в классе

    Старший в классе
    5 часов назад

    mikey007

    Старший в классе

    mikey007

    Старший в классе

    Хороший матч будет! Не понимаю, лучше чтобы Российская сторона вышла в разных футболках и штанах? Правильно что так основательно подходят, не стыдно



    Че ты одно и тоже второй день долдонишь "лучше что ли толстый, лучше что ли в олених шкурах в 33..."и прочая

    ЛУЧШЕ когда губер работает на своей губерской работе и эта РАБОТА в сми освещается, а не всякая ерунда

    Матчем сыт не будешь.



    Сам-то на коньках стоишь? Или только ходить с другом можете по клубам да наркотики искать? Если для тебя муждународный матч это ерунда, то понятно почему за эмоциями по сомнительным местам ходишь



    Тебе че 30 ников мало. Или пароли позабыл одноразовый



    Может сообщение по актуальнее выберешь? На вопрос ответишь?

  • Старший в классе

    Старший в классе
    5 часов назад

    mikey007

    Старший в классе

    mikey007

    Мдауш

    Жалкое зрелище

    Это не пиар власти, позор какой-то



    Говорит человек в истории у которого 300 комментариев поддержки Абрама в клубе... Мдааа... и правда позор власти



    на 300 коментов нашлось че сказать.

    а тебе нечего сказать

    Хозяин твой ниочем потомучто. Пустое место.



    Даа Много ума надо отвечать хештегами

  • mikey007

    mikey007
    5 часов назад

    Форму и ту у москалей заказал.

    И тут на жителей Амурки губер наплевал.

    "Ну не в Китае же ее шить"

    Правильно.

    Дерьмо то че китайское губеру надевать. Это ты хотел сказать?

  • Старший в классе

    Старший в классе
    5 часов назад

    mikey007

    Форму и ту у москалей заказал.

    И тут на жителей Амурки губер наплевал.

    "Ну не в Китае же ее шить"

    Правильно.

    Дерьмо то че китайское губеру надевать. Это ты хотел сказать?



    220 комплектов если ты не заметил.. По твоим словам дерьмо китайское надо было заказать, и всем раздать?

  • mikey007

    mikey007
    5 часов назад

    Старший в классе

    mikey007

    Старший в классе

    mikey007

    Мдауш

    Жалкое зрелище

    Это не пиар власти, позор какой-то



    Говорит человек в истории у которого 300 комментариев поддержки Абрама в клубе... Мдааа... и правда позор власти



    на 300 коментов нашлось че сказать.

    а тебе нечего сказать

    Хозяин твой ниочем потомучто. Пустое место.



    Даа Много ума надо отвечать хештегами



    Он помнит...

    О, как..

    Впечатлился.

    Нда, эт форум, а не убогий дом зеленый.



  • СаняCh

    СаняCh
    5 часов назад

    mikey007

    Старший в классе

    mikey007

    Мдауш

    Жалкое зрелище

    Это не пиар власти, позор какой-то



    Говорит человек в истории у которого 300 комментариев поддержки Абрама в клубе... Мдааа... и правда позор власти



    на 300 коментов нашлось че сказать.

    а тебе нечего сказать

    Хозяин твой ниочем потомучто. Пустое место.



    Нашлось?) Да выгораживал погибший имидж братца Тумбочкина и всего лишь. "А что? Не человек чтоли?" главный аргумент. Наверное поэтому срыгнул с области?

  • mikey007

    mikey007
    5 часов назад

    Старший в классе

    mikey007

    Форму и ту у москалей заказал.

    И тут на жителей Амурки губер наплевал.

    "Ну не в Китае же ее шить"

    Правильно.

    Дерьмо то че китайское губеру надевать. Это ты хотел сказать?



    220 комплектов если ты не заметил.. По твоим словам дерьмо китайское надо было заказать, и всем раздать?



    Алле. Ты щас китайцев оскорбляешь, с которым губер матч проводить собирается.

    *где их берут непонятно. В пятом классе?

  • reg28

    reg28
    5 часов назад

    Внучка деда 43 минуты назад

    reg28, учи матчасть, бюджеты сокращает не губернатор так то, ага

    ОК!По прямому распоряжению ГУБЕРНАТОРА министерство финансов АО сократило бюджет министерства спорта АО на 15,3 млн.рублей

  • Старший в классе

    Старший в классе
    5 часов назад

    mikey007

    Старший в классе

    mikey007

    Форму и ту у москалей заказал.

    И тут на жителей Амурки губер наплевал.

    "Ну не в Китае же ее шить"

    Правильно.

    Дерьмо то че китайское губеру надевать. Это ты хотел сказать?



    220 комплектов если ты не заметил.. По твоим словам дерьмо китайское надо было заказать, и всем раздать?



    Алле. Ты щас китайцев оскорбляешь, с которым губер матч проводить собирается.

    *где их берут непонятно. В пятом классе?



    Читай выше, студент

  • Александр Загонов

    Александр Загонов
    5 часов назад

    Подполковник, а тебе знакомо такое понятие, как личный пример? Метод личного примера — один из самых действенных методов обучения вообще. А всё потому что личный пример связывает абстрактное, теорию с практикой, с насущной жизнью, тем самым мгновенно приближая рассматриваемый предмет, как в бинокле. Естественно, детям гораздо интереснее заниматься теми вещи, которые подставляются реалиями нашей жизни, а не чьими-то оторванными от действительности домыслами. Самое главное в личном примере, это привести какой-либо пример из собственной жизни, своего опыта, который бы иллюстрировал ту или иную ситуацию, которая повстречалась, допустим, в литературе или в историческом сюжете. Любой пример, тем более если это спорт, будет воспринят живо и с интересом. А если это пример человека, который стоит рядом с тобой, который, является для тебя авторитетом, то ты это запомнишь на всю жизнь.

  • mikey007

    mikey007
    5 часов назад

    3.4

  • Соната

    Соната
    5 часов назад

    3.4

  • Александр Загонов

    Александр Загонов
    5 часов назад

    удален

  • Oldlord

    Oldlord
    5 часов назад

    а121

    Oldlord , ну если мероприятие спортивное, то стоит полагать, то за счёт министерства спорта



    А мне вот любопытно, почему заказ на пошив формы разместили в Москве, а не в Благе?

    мАсквичи рулят?

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Александр Загонов

    Oldlord , а по-вашему ночные мероприятия с женой под одеялом тоже правительство должно оплачивать. Может вам ещё спонсоры и инвесторы требуются? У меня, знаете ли, и без всякой поддержки извне всё хорошо там)))))



    Да просто ваши загоны слегка туповаты.

    Даже я не могу угнаться!

    Неужели ещё не дошло, почему люди возмущаются этим заказом?

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Внучка деда

    А вы хотите и рыбку съесть и сковородку не помыть? Хотите достичь каких-то успехов - вкладывайтесь в то, чем занимаетесь.



    А я вкладывался забесплатно!

    И инвентарь, и поездки по региону и даже по стране на соревнования оплачивались государством!

    Что сейчас мешает государству поддерживать бесплатный спорт?

    Забота о собственном кармане?

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Александр Загонов

    Подполковник, а тебе знакомо такое понятие, как личный пример? Метод личного примера — один из самых действенных методов обучения вообще. А всё потому что личный пример связывает абстрактное, теорию с практикой, с насущной жизнью, тем самым мгновенно приближая рассматриваемый предмет, как в бинокле. Естественно, детям гораздо интереснее заниматься теми вещи, которые подставляются реалиями нашей жизни, а не чьими-то оторванными от действительности домыслами. Самое главное в личном примере, это привести какой-либо пример из собственной жизни, своего опыта, который бы иллюстрировал ту или иную ситуацию, которая повстречалась, допустим, в литературе или в историческом сюжете. Любой пример, тем более если это спорт, будет воспринят живо и с интересом. А если это пример человека, который стоит рядом с тобой, который, является для тебя авторитетом, то ты это запомнишь на всю жизнь.



    Хм... А есть дети, для которых КАА хоккейный кумир?

    Сколько юных хоккеистов будет допущено на трибуны межграничной ледовой площадки?

  • давно живу

    давно живу
    4 часа назад

    Oldlord

    А мне вот любопытно, почему заказ на пошив формы разместили в Москве, а не в Благе?

    мАсквичи рулят?



    А вот абсолютно не понятно из новости за счёт какого финансирования форму шили. Если не за бюджет, то хоть в Канаде.

  • V.M.

    V.M.
    4 часа назад



    сшитую в Москве на заказ (99) /



    пусть мое сообщение будет сотым. Люблю круглые цифры.

    Хорошо, что губернатор в хоккей играет, а не по ночникам

    с наркоманами борется. Плохо, что не в нашем городе есть

    умельцы хорошо шить спортформу.

    Хорошо, что нашли средства для оплаты этой формы, может,

    из личного губернаторского фонда. Плохо, что сократили

    финансирование амурского спорта. Особенно, жаль детский

    спорт. И думаю, детей из хоккейных клубов, еще существующих

    в области, вряд ли пригласят на трибуны.

  • talkative

    talkative
    4 часа назад

    Иногда складывается впечатление , что мы живем в золотой век.... сейчас каждая копейка должна быть на счету!

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    Вангую МЧСовскую кашу с чаем.

  • икс7

    икс7
    4 часа назад

    кто пойдёт смотреть как козлов играет?

  • Соната

    Соната
    4 часа назад

    Хмык

    Вангую МЧСовскую кашу с чаем.



    И трибуны администрации и бюджетников?

  • ё

    ё
    4 часа назад

    икс7

    кто пойдёт смотреть как козлов играет?



    Администрация и прочие подневольные.

    Массовка, которой есть что терять в виде тёплого места ну и как водится учителей и школьников строем в обязаловку погонят.

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Соната

    Хмык

    Вангую МЧСовскую кашу с чаем.



    И трибуны администрации и бюджетников?



    Ну... по моим наблюдениям, бюджетники и администрация потихоньку начинают посылать всё нафиг. Ибо... пенсионный возраст подняли, отпуска обрезали, зарплаты тоже снижают, тупой работы всё больше и больше.



    Всё зависит от погоды.



  • Соната

    Соната
    3 часа назад

    4.3

  • sprawedliwost

    sprawedliwost
    3 часа назад

    Во всех новостях вижу один негатив в комментариях. Ребята будьте на позитиве!

  • Амурецкий

    Амурецкий
    2 часа назад

    Так я не понял, вход бесплатный для всех, или не для всех? Или платный, но тоже не для всех?

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    sprawedliwost

    Во всех новостях вижу один негатив в комментариях. Ребята будьте на позитиве!



    Да че то новостей позитивных нету.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    sprawedliwost

    Во всех новостях вижу один негатив в комментариях. Ребята будьте на позитиве!



    Ура! Деньги потратили на московского дядю!

  • Александр Загонов

    Александр Загонов
    1 час назад

    `,dfievfnm, на какого нахер дядю?! Чё вы нпсете

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    22 минуты назад

    Форумчане, чё вы с этими троллями общаетесь? Пусть они сами тут захлебнутся в экстазе.

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