В Благовещенск привезли форму для участников международного хоккейного матча, сшитую в Москве на заказ

В Благовещенск из Москвы доставили 220 комплектов формы для участников международного хоккейного матча «Содружество». Форму шили в столице на заказ для амурских и китайских хоккеистов. Один комплект обошелся в 2,5 тысячи рублей.

120болельщиков, которые придут первыми на игру, получат такую форму в подарок. На майке указаны координаты места, где состоится хоккейный матч.

«Таких мероприятий еще не проводилось. В 1954 году в Амурской области проводился хоккейный матч на стадионе "Спартак" между китайскими и российскими хоккеистами. Поэтому мы, наверное, поддержим традицию спустя столько лет и проведем уже на реке Амур, то есть это более глобально», – сказал директор областного центра развития спорта Михаил Лапин.

Между тем, как стало известно, известный хоккеист Александр Овечкин не приедет на матч. Во время фестиваля «Амурская осень» в прошлом году губернатор Приамурья обращался с просьбой к актрисе Вере Глаголевой, чтобы пригласить ее зятя – хоккеиста Овечкина на товарищескую игру, но эти планы не сбылись. Известно, что на лед выйдут амурские спортсмены из команд «Союз», «Форвард», «Амурские рыси», а также китайские хоккеисты. Игры будут как между детскими, так и взрослыми командами. В международном матче в составе российской взрослой команды поучаствует глава региона Александр Козлов.

Для зрителей уже оборудовали места для обогрева, наблюдать за игрой амурчане будут с набережной. Болельщиков угостят кашей и горячим чаем. Беспрецедентная игра на Амуре состоится в субботу, 14 января. В полдень соревнования торжественно откроют, 10 минут отведут для детского матча, потом на лед выйдут взрослые.

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