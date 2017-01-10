СМИ: Минобороны раскрыло причину крушения самолёта с ансамблем имени Александрова на борту

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Эксперты Министерства обороны РФ раскрыли причину крушения Ту-154 над Чёрным морем 25 декабря 2016 года. Специалисты считают, что катастрофа произошла из-за ошибки второго пилота, перепутавшего рычаги управления шасси и закрылками. Дополнительными факторами стали низкая высота и перегруз борта, передаёт Life.ru. Но представитель Минобороны назвал подобные заявления безосновательными и аморальными.

Источник издания, знакомый с ходом расследования обстоятельств крушения самолёта, рассказал, что 33-летний второй пилот на взлёте перепутал рычаги управления шасси и закрылками (он должен был убрать шасси, но убрал закрылки). Экипаж заметил ошибку, но было уже поздно: перегруженному лайнеру не хватило высоты для спасительного манёвра, он ударился хвостом о воду и распался на части.

По словам собеседника Life, о проблемах стало известно на третьей минуте полёта, когда лайнер находился на высоте 450 метров над уровнем моря. В этот момент сработали датчики системы курсовой устойчивости, и Ту-154 стал резко терять высоту из-за проблем с закрылками. Источник уточнил, что багажный отсек самолёта был заполнен под завязку. Также собеседник издания заявил, что у пилотов не было достаточных знаний о том, как действовать в экстремальной ситуации: они якобы не проходили специальной летной подготовки.

Ранее СМИ приводили расшифровку разговора пилотов с бортовых самописцев, которая свидетельствует о проблемах с закрылками: «Ух, ё-моё! (Звучит резкий сигнал.) – Закрылки, **, чё за ***! – Высотометр! – Нам... (Неразборчиво.) (Звучит сигнал об опасном сближении с землёй.) – (Неразборчиво.) – Командир, мы падаем!»

Однако официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков во вторник, 10 января, сообщил, что появившиеся в СМИ слухи о том, что крушение самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Чёрном море было вызвано ошибкой второго пилота, не имеют под собой никаких оснований. Об этом пишет ИА REGNUM.

Комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что причина крушения Ту-154 25 декабря установлена, Конашенков заявил: «Все опубликованные слухи о якобы установленных причинах авиакатастрофы Ту-154 в Сочи — абсолютный бред и выдумка».

Генерал подчеркнул, что расследование всё ещё ведётся, и подобные заявления безосновательны. Более того, голословные обвинения в чей-либо адрес аморальны.

Как сообщало Амур.инфо, самолёт Ту-154, принадлежащий Минобороны, потерпел крушение утром 25 декабря над Чёрным морем. На борту самолёта, направлявшегося из Сочи в Сирию, находились 92 человека. Все они погибли. Среди пассажиров были артисты академического ансамбля имени Александрова (они летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе в Сирии), сотрудники СМИ, военные и Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.

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#происшествия #транспорт

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