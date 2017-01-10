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10 января 2017, 17:28 21

СМИ: Минобороны раскрыло причину крушения самолёта с ансамблем имени Александрова на борту

СМИ: Минобороны раскрыло причину крушения самолёта с ансамблем имени Александрова на борту
Фото: REUTERS

Эксперты Министерства обороны РФ раскрыли причину крушения Ту-154 над Чёрным морем 25 декабря 2016 года. Специалисты считают, что катастрофа произошла из-за ошибки второго пилота, перепутавшего рычаги управления шасси и закрылками. Дополнительными факторами стали низкая высота и перегруз борта, передаёт Life.ru. Но представитель Минобороны назвал подобные заявления безосновательными и аморальными.

Источник издания, знакомый с ходом расследования обстоятельств крушения самолёта, рассказал, что 33-летний второй пилот на взлёте перепутал рычаги управления шасси и закрылками (он должен был убрать шасси, но убрал закрылки). Экипаж заметил ошибку, но было уже поздно: перегруженному лайнеру не хватило высоты для спасительного манёвра, он ударился хвостом о воду и распался на части.

По словам собеседника Life, о проблемах стало известно на третьей минуте полёта, когда лайнер находился на высоте 450 метров над уровнем моря. В этот момент сработали датчики системы курсовой устойчивости, и Ту-154 стал резко терять высоту из-за проблем с закрылками. Источник уточнил, что багажный отсек самолёта был заполнен под завязку. Также собеседник издания заявил, что у пилотов не было достаточных знаний о том, как действовать в экстремальной ситуации: они якобы не проходили специальной летной подготовки.

Ранее СМИ приводили расшифровку разговора пилотов с бортовых самописцев, которая свидетельствует о проблемах с закрылками: «Ух, ё-моё! (Звучит резкий сигнал.) – Закрылки, **, чё за ***! – Высотометр! – Нам... (Неразборчиво.) (Звучит сигнал об опасном сближении с землёй.) – (Неразборчиво.) – Командир, мы падаем!»

Однако официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков во вторник, 10 января, сообщил, что появившиеся в СМИ слухи о том, что крушение самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Чёрном море было вызвано ошибкой второго пилота, не имеют под собой никаких оснований. Об этом пишет ИА REGNUM.

Комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что причина крушения Ту-154 25 декабря установлена, Конашенков заявил: «Все опубликованные слухи о якобы установленных причинах авиакатастрофы Ту-154 в Сочи — абсолютный бред и выдумка».

Генерал подчеркнул, что расследование всё ещё ведётся, и подобные заявления безосновательны. Более того, голословные обвинения в чей-либо адрес аморальны.

Как сообщало Амур.инфо, самолёт Ту-154, принадлежащий Минобороны, потерпел крушение утром 25 декабря над Чёрным морем. На борту самолёта, направлявшегося из Сочи в Сирию, находились 92 человека. Все они погибли. Среди пассажиров были артисты академического ансамбля имени Александрова (они летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе в Сирии), сотрудники СМИ, военные и Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.

Просмотров всего: 3817

#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Громова

    Громова
    7 часов назад

    уже никого не вернуть...

  • Крокодиловая сумочка

    Крокодиловая сумочка
    7 часов назад

    ну не верю я

    это ж не автомобиль, где газ с тормозом попутать можно!

  • Немо

    Немо
    6 часов назад

    Амуринфо, не перепечатывайте бред. Специалисты опровергли эти версии. Окончательный вывод может сделать только специальная комиссия.

  • Немо

    Немо
    6 часов назад

    https://news.rambler.ru/middleeast/35788409-eksperty-nazvali-polnym-bredom-versiyu-krusheniya-tu-154/

  • АК-47

    АК-47
    6 часов назад

    МО РФ: Заявления LifeNews о причинах крушения Ту-154 - бред и выдумка

    Сегодня, 12:07 1 667

    Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков оказался вынужден комментировать публикацию LifeNews, в которой утверждалось, что комиссия якобы уже пришла к выводам относительно причин крушения Ту-154. По словам Игоря Конашенкова, сведения, опубликованные упомянутым информационным ресурсом, не соответствуют действительности. Напомним, что «Лайф» - именно то СМИ, которое опубликовало якобы расшифровку «чёрных ящиков» с переговорами лётчиков. Позднее выяснилось, что речь идёт о расшифровке параметрического самописца, который по определению не пишет речь экипажа...

    Теперь у «ЛайфНьюз» очередной «залёт», о котором заявляет генерал Игорь Конашенков:

    Все опубликованные LifeNews слухи о якобы установленных причинах авиакатастрофы Ту-154 в Сочи - абсолютный бред и выдумка издания.

    Комиссия по расследованию авиакатастрофы продолжает работу. Считаем недопустимым и аморальным пытаться, как LifeNews, голословно обвинять кого-то и выдумывать какие-то "выводы" до завершения расследования.

    Напомним, что LifeNews опубликовал материал, в котором вина за крушение фактически возложена на второго пилота и на «перегруз» борта Минобороны, направлявшегося в Сирию.

    Военное обозрение

  • shurany17

    shurany17
    6 часов назад

    Просто так "тупо перепутать" ну никак не получится. Там в уборке шасси участвует весь экипаж(в комплексе) командир, второй пилот, бортинженер...Держат народ за идиотов...у пилотов действия отточены до автоматизма, это не блондинки путающие педали.. в общем полный бред!!!

  • КП

    КП
    6 часов назад

    Это называется лаборатория слухов. Если люди поведутся на такого типа вброс, то и официальное расследование со временем с ним согласится. Ну а если не поверят, эта комиссия будет изобретать что-то другое.

  • ё

    ё
    6 часов назад

    КП

    Это называется лаборатория слухов. Если люди поведутся на такого типа вброс, то и официальное расследование со временем с ним согласится. Ну а если не поверят, эта комиссия будет изобретать что-то другое.



    Склонен верить в такую версию вброса.

    Уж слишком часто в последнее время практикуется властью.

  • DrDimon

    DrDimon
    5 часов назад

    shurany17

    Просто так "тупо перепутать" ну никак не получится. Там в уборке шасси участвует весь экипаж(в комплексе) командир, второй пилот, бортинженер...Держат народ за идиотов...у пилотов действия отточены до автоматизма, это не блондинки путающие педали.. в общем полный бред!!!



    Увы, путают. Всякое бывает. Иногда даже шасси забывают выпустить перед посадкой.

    И отточенные до автоматизма действия, как ни парадоксально, могут привести к обратному эффекту.

    Денис Окань, КВС-инструктор Boeing 737, ранее второй пилот Ту-154 а/к "Сибирь":

    На Ту-154, на котором рычаги рядом, и для операций с которыми требуется примерно одно и то же действие - протянуть руку, потянуть рычаг и переместить вверх - таких случаев очень много.

    Лично знаком с двумя пилотами, которые, будучи молодыми, это делали. Благо, этот "косяк" эргономики известен давно, за молодыми присматривают тщательнее, чем за опытными - штурманы махом отсекали это действие и совали закрылки обратно, попутно огревая НЛ-10 стриженые затылки новичков (НЛ-10 - навигационная линейка, напоминающая логарифмическую - прим. мое).

    Если же проворонить этот момент, то проблем можно огрести очень много - ведь шасси убираются сразу после взлета, когда самолет еще не набрал значительную скорость, на которой последствия резкого падения подъемной силы можно компенсировать достаточно безопасно.

    При уборке закрылков на недостаточной скорости самолет стремится к земле, и если это стремление пытаться парировать взятием штурвала "на себя", можно выйти на критические углы атаки. И свалиться в непосредственной близости твердой земной поверхности.

    Если самолет еще и тяжелый, то есть, масса близка к предельным, то все это в совокупности очень и очень критично.

    НЕ ТОРОПИТЕСЬ!

    Прежде, чем что-то выполнить - подумайте, оцените. Даже если Вам кажется, что времени мало.

    Времени - много!

    http://denokan.livejournal.com/167530.html

    Оттуда же:

    Если это не фейк и фото действительно с места событий, то плавкран вытаскивает элемент крыла. Закрылки В УБРАННОМ ПОЛОЖЕНИИ.

  • DrDimon

    DrDimon
    5 часов назад

    Тем не менее, Минобороны назвало бредом публикацию LifeNews о причинах крушения Ту-154.

    http://tass.ru/proisshestviya/3929079

  • shurany17

    shurany17
    5 часов назад

    А кто знает, как выглядят спасательные жилеты в Ту-154 ?

    Под пару сотен спасательных жилетов, как минимум половина должна всплыть, даже в не надутом состоянии.

    Очень много чего должно было всплыть, багаж, еда, посуда, обувь, коврики, "154 фрагмента тел", Лизины коробки, парадная форма оркестра, 39 тонн керосина, тонна масла из гидросистем....

    Много тонн плавучего, всё должно было занять большую площадь на тихой воде.

    Ничего этого не было!!!

    Никто не обратил внимания, ни герои России, ни депутаты, ни родственники.

    И специалисты, которых представляют "экспертами", тоже ни словом не обмолвились, хотя у них по 14 лет опыта, а у кого и больше...

  • АК-47

    АК-47
    5 часов назад

    shurany17

    А кто знает, как выглядят спасательные жилеты в Ту-154 ? Под пару сотен спасательных жилетов, как минимум половина должна всплыть, даже в не надутом состоянии. Очень много чего должно было всплыть, багаж, еда, посуда, обувь, коврики, "154 фрагмента тел", Лизины коробки, парадная форма оркестра, 39 тонн керосина, тонна масла из гидросистем.... Много тонн плавучего, всё должно было занять большую площадь на тихой воде. Ничего этого не было!!! Никто не обратил внимания, ни герои России, ни депутаты, ни родственники. И специалисты, которых представляют "экспертами", тоже ни словом не обмолвились, хотя у них по 14 лет опыта, а у кого и больше...



    Тогда вперед в эксперды!Заодно и раскройте причину катастрофы малазийского Боинга над Донбассом,а то вокруг одни обманщики или дебилы!

  • shurany17

    shurany17
    4 часа назад

    АК-47

    Тогда вперед в эксперды!Заодно и раскройте причину катастрофы малазийского Боинга над Донбассом,а то вокруг одни обманщики или дебилы!



    телевизор больше смотри и официальные новости...там же правду говорят. А голова для того чтобы жрать в неё а не думать и анализировать очевидное

  • demon

    demon
    4 часа назад

    Не надо Амур.инфо перепечатывать желтушную прессу!!!

    https://m.lenta.ru/news/2017/01/10/konashenkov/

  • demon

    demon
    4 часа назад

    А в принципе печатайте ФСЁ...

    Ваш максимум копипасты новостей суда г.Благовещенска, УВД, Роспотребнадзора и администрации города...

    Ctrl + v.... (ваше кредо)!!!

  • Andrik Andrik

    Andrik Andrik
    3 часа назад

    У них налета тысячи часов! И тут второй пилот начал педали путать!

  • aeroplan

    aeroplan
    2 часа назад

    В версию Life.ru не верю.Тем более этот ресурс больше известен как желтушный. Тем не менее,справедливости ради: Ошибки у пилотов бывают,но даже,если убирающий и попытается это сделать(перепутать),то остальные члены экипажа не позволят. После уборки шасси весь экипаж глазами упирается в табло,где лампочки сигнализирует об уборке.Потом звучит "Шасси убрано".Была масса известных мне случаев "путания" и ошибок,но чтобы при взлете убрать закрылки вместо шасси,"это вряд ли",как говаривал красноармеец Сухов. Частенько бывает,когда неопытный пилот может закрылки убрать в один прием,а не в два,как положено.Хреново,но не смертельно. Кста,в Благовещенске известен случай,когда экипаж взлетал с включенным табло "К взлету не готов"(Там еще и сирена звучит!) Т.ч. ошибки,конечно бывают,но Лайф опубликовал какой то фейк.

  • aeroplan

    aeroplan
    2 часа назад

    АК-47

    ...раскройте причину катастрофы малазийского Боинга над Донбассом,а то вокруг одни обманщики или дебилы!




    Приехал Бук из России.Бахнул в самолет.Думал,что в украинский,а получилось,что в малазийский.Трагедия...Люди невинные погибли.Когда поняли,что натворили,быстренько смылись. Пойдет такая версия?

  • shurany17

    shurany17
    2 часа назад

    35т керосина, куча деталей самолета, его корпус, 90 тел - все это дефрагментировалось и распалось на атомы. Затем все это быстро размыло подводными течениями. Течения оставили только стандартный набор: черные ящики, куски двигателей, кусок борта с номером, куски тел и пары ботинок. Только паспорта забыли в этот раз на поверхности разбросать... но может еще найдут на пляже..

  • домовенок

    домовенок
    2 часа назад

    Известный историк и бывший авиаконструктор Марк Солонин обратил внимание на ряд странностей при крушении лайнера, которые официальные лица до сих пор не замечают.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад



    СМИ: Минобороны раскрыло причину крушения самолёта



    АИ, как обычно, путает мягкое с твёрдым и само себе противоречит.

    Чувствуется влияние профессии...



    Однако официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков во вторник, 10 января, сообщил, что появившиеся в СМИ слухи о том, что крушение самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Чёрном море было вызвано ошибкой второго пилота, не имеют под собой никаких оснований. Об этом пишет ИА REGNUM.

    Комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что причина крушения Ту-154 25 декабря установлена, Конашенков заявил: «Все опубликованные слухи о якобы установленных причинах авиакатастрофы Ту-154 в Сочи — абсолютный бред и выдумка».

    Генерал подчеркнул, что расследование всё ещё ведётся, и подобные заявления безосновательны. Более того, голословные обвинения в чей-либо адрес аморальны.



    Так что можно сделать вывод, что заголовок "новости" обычная "газетная утка".

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