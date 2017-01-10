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10 января 2017, 17:14 9

Новые медполисы амурчане могут получить в поликлинике, через Интернет и даже на работе

Новые медполисы амурчане могут получить в поликлинике, через Интернет и даже на работе

В связи с большим наплывом амурчан, желающих получить новые полисы медицинского страхования, страховая компания «СОГАЗ–Мед» может организовать получения медполиса на рабочем месте. Специалисты приедут по адресу, если организация подаст заявку на оформление полисов ОМС на 20 работников и более.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в понедельник, 9 января, несколько сотен благовещенцев собрались в офисе страховой компании «СОГАЗ–Мед». Амурчане решили в первый рабочий день заменить просроченные и старые полисы медицинского страхования на новые. В итоге возникли длинные очереди.

В связи с этим компания информирует, что все полисы ОМС старого образца со сроком действия до 31.12.2016 года, в том числе выданные страховой компанией «Дальмедстрах», остаются действующими. Они будут работать до замены их на полисы единого образца и принимаются всеми медицинскими организациями. Обмен не ограничен временными рамками, а отказать в предоставлении медпомощи на этом основании недопустимо.

Замена полиса ОМС обязательна только в случае изменения фамилии, имени, отчества гражданина. И желательна, если гражданин выезжает за пределы Амурской области.

Для желающих оформить полисы нового образца «СОГАЗ–Мед» организовал работу мобильного пункта выдачи полисов в городской поликлинике № 1 по адресу: улица Калинина, 82. Также реализована возможность оформления электронной заявки. После оформления заявки на сайте специалист компании связывается с гражданином и согласовывает удобное для гражданина время посещения офиса.

Наконец, полис ОМС можно получить и на рабочем месте. Если какая-либо организация подаст заявку на 20 работников и более, то специалисты «СОГАЗ–Меда» приедут по указанному адресу.

В случае возникновения вопросов, связанных с получением медицинской помощи по полису ОМС, застрахованные граждане могут обратиться в «СОГАЗ-Мед» по телефону круглосуточной горячей линии 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный).

Просмотров всего: 1082

#здоровье

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Комментарии
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  • Соната

    Соната
    7 часов назад

    А тем временем сегодня в поликлинике отказывались принимать тех, кто со старым полисом)

  • Марина333

    Марина333
    6 часов назад

    Да, подтверждаю, в поликлиниках не в курсе, что они обязаны обслуживать по старым полисам. Люди больные (с соплями и кашлем)идут страховую компанию стоять в очереди.

  • Соната

    Соната
    5 часов назад

    Губернатор просто не знает про это. Или это не его зона работы)

  • Oldlord

    Oldlord
    5 часов назад

    Соната

    А тем временем сегодня в поликлинике отказывались принимать тех, кто со старым полисом)



    Зафиксировать факт и направить жалобу в прокуратуру.

    Думаю, уже дней, максимум, через двадцать главврач под роспись доведёт сведения до своих сотрудников.

  • Oldlord

    Oldlord
    5 часов назад

    Соната

    Губернатор просто не знает про это. Или это не его зона работы)



    Отстаньте от "мудрого" КАА!

    Ему ещё в хоккей играть.

  • Соната

    Соната
    5 часов назад

    Oldlord

    Соната

    Губернатор просто не знает про это. Или это не его зона работы)



    Отстаньте от "мудрого" КАА!

    Ему ещё в хоккей играть.



    Отстала. Успехов ему хоть там!

  • afganez

    afganez
    4 часа назад

    В травмпункте так же сказали заменить полис, иначе услуги будут платными...

  • Соната

    Соната
    4 часа назад

    afganez

    В травмпункте так же сказали заменить полис, иначе услуги будут платными...



    Вам уже написали - в прокуратуру ж...

    А вообще ситуация не нормальная.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Полисы старого образца...все те же бумажки. С чего вы взяли что нового? Пластиковые не дают...И по словам специалиста не будут.

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