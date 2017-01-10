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10 января 2017, 17:06 9

В Белогорске возбуждено уголовное дело по факту смерти младенца

В Белогорске возбуждено уголовное дело по факту смерти новорождённой девочки. Ребёнок, родившийся 14 ноября 2016 года, умер 1 января 2017 года в Амурской областной детской клинической больнице.

Сами роды проходили в Белогорской больнице. У новорождённой были диагностированы родовая травма, разрыв печени, внутриутробное кровотечение.

По факту смерти ребёнка следственным отделом по городу Белогорск следственного управления СК России по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает амурское следственное управление.

Просмотров всего: 1799

#дети #жизнь #происшествия

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • krasnova

    krasnova
    6 часов назад

    Разрыв печени у новорожденного - это как, тянули что ли. В мозгах не укладывается такое

  • В96

    В96
    6 часов назад

    Господи, сейчас рожать страшно, либо ребенка загубят, либо тебя!

  • Соната

    Соната
    6 часов назад

    Ребеночка жаль как...

    царствия небесного

  • Старший в классе

    Старший в классе
    5 часов назад

    Все чаще такие новости появляются.... Ужас одним словом

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    В96

    Господи, сейчас рожать страшно, либо ребенка загубят, либо тебя!



    Так не рожайте!

    Или статистику по нормальным родам посмотрите.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    4 часа назад

    Oldlord
    В96

    Господи, сейчас рожать страшно, либо ребенка загубят, либо тебя!



    Так не рожайте!

    Или статистику по нормальным родам посмотрите.


    Где посмотреть можно? Это не та статистика, в которой говорится, что почти все "ненормальные" роды случались исключительно по вине рожениц?

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Есличо, так почти все ненормальные роды происходят по вине рожениц.

    Врачи занимаются лишь сохранением плода во время беременности или родовспоможением при родах.

    И очень редки случаи, когда реально врачи становятся виновниками проблем при родах.

    Кстати, каждый случай серьёзно рассматривается, разбирается и виновные несут наказание.

    Или вы думаете, что в Амурке существует заговор врачей?

  • Талли

    Талли
    1 час назад

    Oldlord

    Есличо, так почти все ненормальные роды происходят по вине рожениц.

    Врачи занимаются лишь сохранением плода во время беременности или родовспоможением при родах.

    И очень редки случаи, когда реально врачи становятся виновниками проблем при родах.

    Кстати, каждый случай серьёзно рассматривается, разбирается и виновные несут наказание.

    Или вы думаете, что в Амурке существует заговор врачей?



    Заговор врачей существует везде. Потому, что у них всегда есть возможность подделать документы. Именно поэтому все рассматриваемые случаи, остаются безнаказанными. Документы одно, а на самом деле все по другому.

  • Талли

    Талли
    1 час назад

    И очень редки случаи, когда реально врачи становятся виновниками проблем при родах. Да ладно.....Чаще всего они именно и становятся. Потому что для них это конвейер, это работа. И пофигизм прекрасно видела и когда рожала и когда работала акушеркой. И ещё Лорд, почитаешь ваши сообщения, так вам всегда закон порядок. Да не работают ваши законы, не РАБОТАЮТ!

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