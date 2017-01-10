В Белогорске возбуждено уголовное дело по факту смерти младенца

В Белогорске возбуждено уголовное дело по факту смерти новорождённой девочки. Ребёнок, родившийся 14 ноября 2016 года, умер 1 января 2017 года в Амурской областной детской клинической больнице.

Сами роды проходили в Белогорской больнице. У новорождённой были диагностированы родовая травма, разрыв печени, внутриутробное кровотечение.

По факту смерти ребёнка следственным отделом по городу Белогорск следственного управления СК России по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает амурское следственное управление.

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