Питт и Джоли договорились не разглашать информацию о своём разводе

Фото: ТАСС

Известная голливудская пара – актёры Анджелина Джоли и Брэд Питт – будут вести в дальнейшем бракоразводный процесс строго конфиденциально. Разбирать всю необходимую документацию поручено судье. Об этом сообщило агентство Associated Press, передаёт ТАСС.

«Стороны и их советники подписали соглашения, призванные обеспечить соблюдения права на личную жизнь детей и всей семьи. Это будет сделано с помощью обеспечения конфиденциальности всех судебных документов и с помощью судьи, которому при необходимости следует принимать нужные правовые решения и облегчать урегулирование остающихся проблем», – цитирует агентство заявление разводящихся звёзд.

Обе стороны обязались также «выступать единым фронтом во имя восстановления и воссоединения».

Как сообщало Амур.инфо, Джоли подала на развод, опасаясь за безопасность своих шестерых детей. Формально актриса сослалась на непреодолимые противоречия с Питтом и требовала предоставить ей полное и неразделимое право растить детей. Анджелина подчёркивала, что она не против того, чтобы отец изредка с ними встречался. Её супруг в свою очередь настаивал на своём праве принимать полноценное участие в их воспитании.

«Мистер и миссис Смит» прожили вместе 10 лет, официально узаконив свои отношения лишь в августе 2014 года. У 52-летнего Питта и 41-летней Джоли шестеро детей, трое из них – приёмные. После подачи заявления на развод актриса вместе с детьми переехала из семейного особняка в Голливуде в шале в Малибу.

Карьера Брэда Питта в кино насчитывает более 25 лет, за это время он дважды номинировался на «Оскар» за актёрские работы, а в 2013 году заработал золотую статуэтку за продюсирование фильма «12 лет рабства». Кроме того, в активе 52-летнего актёра есть «Золотой глобус» и несколько номинаций на эту награду.

Анджелина Джоли как актриса завоевала «Оскар» в 2000 году: её наградили за роль в фильме «Прерванная жизнь». В 2014 году ей был вручён ещё один «Оскар» – но уже не за актёрскую, а общественную деятельность – в номинации «Гуманитарная премия имени Джина Хершолта».

После совместного участия в кинопроекте «Мистер и миссис Смит» пара снялась вместе лишь в одном фильме – «Лазурный берег» (2015). Это фильм о супругах, которые едут на курорт, пытаясь спасти свой брак.

Просмотров всего: 16

#дети #кино #суды #США

распечатать