Семь пьяных благовещенцев получили травмы на горках и катках

Фото: brestcity.com

В праздничные дни за помощью в отделение травматологии и ортопедии Благовещенской городской клинической больницы обратилось на 162 человека меньше, чем с 1 по 8 января 2016 года. Всего за неделю каникул в столице Приамурья пострадали 755 горожан, лишь 106 из них – дети.

В сравнении с аналогичным периодом 2016 года отмечается снижение числа тяжёлых травм, требующих стационарного лечения. Всего в стационар с 1 по 8 января направили 26 человек, из них 12 детей, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Травмы на горках и катках получили 7 взрослых человек в состоянии алкогольного опьянения. Обращений детей, пострадавших на горках и катках, а также лиц, получивших травмы от применения петард, не зарегистрировано.

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