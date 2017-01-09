Школьники Белогорска совместно с курсантами поборются за Кубок Дальневосточного юридического института МВД России

В Белогорске проведут эстафету на Кубок Дальневосточного юридического института МВД России. С инициативой о проведении соревнований обратились представители высшего образовательного заведения Хабаровска. Спортивное мероприятие пройдет с участием представителей института, его курсантов, а также отдела полиции города.

«Эстафета организована в рамках профориентационной работы со школьниками, – рассказывает начальник отдела по делам молодежи Комитета по образованию Виктория Свирщ. – Это замечательная возможность для тех ребят, кто еще не определился с будущей профессией, или сомневается в выборе, пообщаться с профессионалами и принять окончательное решение».

Соревнования организуют в спортивном зале гимназии № 1. Для участия в эстафете сформированы 3 команды. В их состав войдут ученики 11-х классов гимназии, а также по два курсанта института. Все они ранее учились в школах Белогорска. Участникам предстоит преодолеть 5 испытаний. В программе не только спортивные задания, но и интеллектуальные конкурсы. Команда-победитель получит Кубок Дальневосточного юридического института МВД России.

Взаимодействие образовательных организаций Белогорска с представителями Дальневосточного юридического института, полиции в части наставничества, профориентационной работы со школьниками, а также профилактики правонарушений среди детей продолжится, отмечают в комитете по образованию.

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