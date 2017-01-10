В Белогорске обновляют снежный городок

Снежный городок Белогорска на центральной площади обновляют. Специалисты удаляют с поверхности снежных фигур потемневший слой и восстанавливают роспись под гжель. Городок работает уже третью неделю.

«Спасибо белогорцам и гостям нашего города за бережное отношение к нему. С момента открытия городка ни одна фигура, горка, элемент праздничного оформления новогодней площади серьёзно не пострадал. Городок обслуживается ежедневно: восстанавливается ледовое покрытие снежных горок и раскатов от склонов игрового комплекса "Зимняя горка". Как и прежде, территория, прилегающая к главной городской новогодней елке, находится под круглосуточной охраной», – сообщил директор муниципальной службы по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Михаил Филиппов.

Разбирать главную новогоднюю ель начнут с 23 января. Снежные фигуры простоят до 5 февраля.

Основой для снежного городка Белогорска стали русские народные сказки. Новогоднее строительство обошлось городскому бюджету в сумму около 680 тысяч рублей.

15-метровая искусственная ель украшает снежный городок девятый сезон подряд. Белогорские дети катаются на пятискатном игровом комплексе «Зимняя горка» уже седьмой год.

Просмотров всего: 217

#Белогорск #отдых

распечатать