Жильцы благовещенской многоэтажки отметили праздники с хаски и лошадью

В одном из дворов Благовещенска необычно отметили рождественский праздник. Одна из управляющих компаний организовала мероприятие с творческим подходом. Во дворе прошла акция под названием «Улыбаемся и машем». Необычное действо, несмотря на мороз, собрало около 40 жильцов.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в управляющей компании, как минимум за неделю до проведения акции жильцов начали активно зазывать, приготовили баннер, распространили листовки, а также приглашали лично по телефонам.

Совместно с одним из праздничных агентств придумали программу. В числе гостей оказались хаски и даже лошадь. И дети, и взрослые с удовольствием фотографировались с животными, катались на лошади. Как признались организаторы, в программе должен был быть и живой символ 2017 года, но к мероприятию петух заболел.

Были и Дед Мороз со Снегурочкой, а также «мадагаскарские друзья» – Мартин и Шкипер. Вместе с ними дети и родители водили хороводы, играли в лабиринты. Были танцы и с инструктором по фитнесу.

Организаторы говорят, что их побудило провести такой праздник приглашение от амурского министерства ЖКХ об участии в конкурсе «Новый год в чистом дворе!»: «Правда, мы не стали следовать одному из условий, согласно которому, жильцы должны были сделать новогодние игрушки. Мы просто сами решили всех развеселить и подготовить праздник».

В управляющей компании считают, что такие мероприятия могут сплотить и сдружить жильцов, и работники намерены и дальше организовывать подобные.

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#отдых #праздники

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