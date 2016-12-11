Амурский футболист Артем Коржунов играет в клубе Футбольной национальной лиги

Амурский футболист играет в Футбольной национальной лиге. Воспитанник благовещенской команды «Юность», а затем игрок клуба «Амур–2010» Артем Коржунов сейчас играет в основном составе новосибирского клуба «Сибирь». Всего четыре амурчанина в истории регионального спорта смогли подняться на столь высокий уровень в советском и российском футболе.

Выпускник благовещенской спортшколы № 3 Артем Коржунов – серебряный призер российского финала клуба «Кожаный мяч». В составе команды «Юность» выиграл массу турниров, забил в детском и юношеском футболе сотни голов, играя на острие атаки. Многократно признавался лучшим игроком турниров внутри страны и за ее рубежами.

15 лет тренировок

– Артем, поздравляю тебя с пропиской в подэлитном дивизионе, с первым голом в ворота одной из наиболее крепких команд лиги – подмосковных «Химок». Сам я смотрел этот гол в Сети, наверное, раз сто!

– Спасибо. Да, прошло 15 лет с того дня, когда отец за руку привел меня на стадион «Спартак» в группу Владимира Мельникова, набиравшего необыкновенно маленьких по тогдашним меркам мальчишек в команду «Юность». Теперь-то это – норма. Через пару лет нас передали под опеку более опытного тренера Алексея Павловича Барчевского. А он уже привел большую группу воспитанников в игравший на тот момент во второй лиге благовещенский «Амур». Здесь мы – Паша Соловьянов, Виталий Ян, Слава Ваякин и я – забили свои первые голы в ворота мастеровитых соперников из Сибири и Дальнего Востока. Затем, правда, по экономическим причинам команды не стало, и мы с Виталием отправились в Новосибирск, где начали забивать уже за сибирскую команду, также игравшую во втором дивизионе.

– Не так много воспитанников амурских тренеров пробились в верхи советско-российского футбола. Первым был Сергей Березин из Свободного – он выходил на поле с повязкой капитана ЦСКА. Вторым – Денис Бухряков из поселка Прогресс – играл за новосибирскую «Сибирь» в первом и высшем дивизионах, сегодня работает в структуре этого клуба. Третьим стал Александр Фильцов из Шимановска – вратарь играет за тульский «Арсенал» в ПФЛ. И вот Артем Коржунов из села Чигири – игрок основного состава «Сибири». Словом, можно говорить об успешном развитии карьеры молодого футболиста.

– В той «Юности» не менее хороши были Роман Афанасьев, Алексей Ибрагимов, Кирилл Сахно и целый ряд других не менее талантливых ребят, – подключился к разговору тренер Алексей Барчевский. – К слову, младший братишка Алексея Ибрагимова, Женя, сейчас «зажигает» в основе московского «Динамо» по возрасту 12-летних. И также начинал у меня. Но в целом за 30 лет работы ребята 1995 года рождения – наиболее сильный мой выпуск. Плюс Виталий Ян, пришедший ко мне позднее. Он на год старше названных ребят.

Фактор везения

– Артем, многое в твоей еще молодой жизни в связи с футболом было, что называется, не благодаря, а вопреки обстоятельствам. Вроде удачно начал в «Амуре», забил решающий гол в одном из матчей, отлично проявил себя в нескольких играх. И вдруг в одночасье команды не стало, титульный спонсор выдохся, а правительство области от команды мастеров отказалось. Какие у тебя в тот момент возникли мысли о продолжении карьеры?

– Начну с того, что многое зависит от тренера команды мастеров. Я 18-летним пришел в «Амур» при алтайском тренере Путинцеве. Он сменил на посту Сергея Ивановича Березина, амурчанина по рождению. Оба тренера стремились делать результат, но и одновременно доверять место в составе местной молодежи. Вот вам фактор везения. Но в большинстве случаев тренеры уперты в результат, ибо хотят сколь возможно дольше оставаться при должности и зарплате. Есть просто амбициозные. Эти, разумеется, ставку делают на опытные кадры, поскольку с мужиками меньше мороки и опять же ближе к премиальным за победы. Между тем многое зависит и от самого игрока. Необходимо постоянно – на тренировках, спаррингах, в контрольных матчах, календарных и кубковых играх – всё время доказывать, что ты не обуза для команды, а человек для нее полезный.

В «Амуре» я начинал, и наивно было рассчитывать, что в команде с серьезными турнирными амбициями и сверхамбициозным тренером сразу заиграю в основе, когда на скамейке оставались мастера в зрелом для футбола возрасте. Поэтому играл немного и забил всего один гол. Хоть он и получился на загляденье – с левой ноги в обвод, по дуге мимо защитника забил в самый угол ворот. Без ложной скромности скажу, что сделал всё хладнокровно, как опытный киллер, то есть зряче: куда задумал направить мяч, туда его и направил. Что называется, гол на исполнение.

Жаль, команды не стало. А я бы поиграл еще хоть сезончик с теми опытными мастерами. На следующий год вместе с Яном мы отправились в Новосибирск, в тамошнюю команду второй лиги на просмотр. Отправились по рекомендации известного амурского футболиста и тренера Сергея Фирсова, знакомого с тренером ФК «Сибирь-2» Велегжаниным. Предложение было сделано четверым, но Паша Соловьянов и Слава Ваякин в связи с учебой в вузе решили не рисковать, или же на то у них имелись другие причины, не знаю.

Приказал себе выжить

– Артем, как выжить в борьбе за место в основе в командах мастеров, в чужом городе, в чужой команде, в которой никого не знаешь, как это было у вас с Виталием Яном?

– Нам опять же чуть повезло – встретили очень хорошо. По простой причине: в команде второй лиги «Сибирь-2» ребята, по сути, одного возраста, и является она питомником для команды ФНЛ. Поэтому никакой робости мы не испытывали. Уже на второй игре я вышел на замену, поскольку тренер хотел посмотреть нас в деле. А далее мы выходили за основу команды, в которой отыграли два полновесных сезона. За два сезона мне удалось забить в ворота соперников шесть мячей и сделать несколько результативных передач.

– Перед началом нынешнего сезона четыре игрока «Сибири-2» подписали первые по-настоящему профессиональные двухлетние контракты с основной командой – ФК «Сибирь». Это успех?

– Наверное, да. Перефразируя слова Гашека, вложенные в уста Швейка, «события на фронте развивались нормально, пока не вмешался Генеральный штаб», скажу, что в моем случае «Генштаб» «Сибири» вмешался вовремя, ибо «Сибирь-2» по окончании сезона была расформирована по экономическим причинам, как пару лет назад и наш «Амур». В командах второй лиги – огромное спасибо тренерам и партнерам – я получил необходимые опыт и практику.

– Артем, а, скажем, взялся бы ты советовать выпускникам ДЮСШ – куда направить свои стопы, чтобы продолжить повышать мастерство и, главное, играть?

– Не взялся бы. У всех по-разному. Какого-то юного таланта агент умудрится устроить в команду второй лиги, а кого-то и повыше – в ФНЛ или даже в РПФЛ или, скажем, в команду за рубежами родины. А кто-то начинает играть в молодежных лигах, где имеется ограничение по возрасту – не старше такого-то года. Между тем их много в этих лигах, а мест в профессиональном футболе ограниченное количество. Но даже уровень второй лиги разительно отличается от уровня молодежного первенства. Словом, многие на молодежной лиге и заканчивают, не будучи востребованными. Повторюсь, у всех по-разному.

События развиваются

– Миграция игроков внутри ФНЛ, а также по вертикали между лигами – вверх-вниз велика. Чего бы ты себе пожелал, какого развития событий «на фронте»?

– Как я уже говорил, очень многое зависит от меня самого. Буду очень стараться закрепиться в составе, чтобы как можно чаще выходить на поле, какой бы длины ни была скамейка «Сибири». Я о конкуренции внутри коллектива. Далеко за примером мне ходить не надо. Выходя чаще на замену (впрочем, иногда и в стартовом составе), играя в полузащите, хотя мои первые тренеры в детском и юношеском футболе использовали меня исключительно как центрального форварда, я забил за первый круг всего один гол. Правда, забит он был на 88-й минуте и оказался победным и единственным в матче. Перехватил мяч у соперника, протащил его до середины поля, а затем мне сделал блестящую голевую передачу полузащитник Никита Глушков, которого буквально неделю назад «подписала» команда «Урал» – крепкий середнячок высшего футбольного дивизиона России. Словом, в футболе возможно все. Надо лишь неуклонно и упорно работать, полностью отдаваться игре и команде, да если к тому же у вас еще имеется талант да удастся избежать серьезных травм, то все может быть.

– Каков микроклимат внутри ФК «Сибирь»?

– Очень хороший, дружелюбное отношение старших к младшим. Я пришел в коллектив при предыдущем тренере, которого в середине первого круга заменили на местного. У нас на тот момент было маловато побед, очевидный перебор ничьих, и, как сами понимаете, тревожное турнирное положение. Коллектив возглавил местный специалист – Сергей Кирсанов, который мотивирует нас больше играть «в атаку». Сам он в футбольном прошлом был забивной форвард, ему и прозвище болельщики дали, говорящее о многом – «Сибирский Марадона». И дела у команды пошли значительно лучше. Пришли победы, команда заиграла раскрепощеннее. И мы теперь более уверенно смотрим в свое турнирное будущее в текущем первенстве.

Проверка на прочность

– Артем, судя по тому, что о тебе пишут на форуме, говорят в интервью тренеры, новосибирские болельщики тебя любят. Это и нам, амурцам, по понятной причине приятно. А как сам ты ощущаешь себя в команде и в огромном городе?

– Начну с того, что в Новосибирске очень большой выбор зрелищ. Это не Благовещенск. И зритель избалован. Кроме футбола в двух лигах, хоккей на высшем уровне, хоккей с мячом, волейбол, баскетбол, мини-футбол и так далее. Поэтому, конечно, болельщики ФК «Сибирь» команду любят и поддерживают. Любят и игроков, особенно молодых, им ведь интересно хоть чуточку заглянуть в будущее своей команды. Но ценят и ветеранов: чешский футболист Томаш Выходил, капитан сборной Молдавии Евгений Чеботару, Саша Макаренко и некоторые другие игроки команды прошли школу Премьер-лиги. Словом, настоящие проверенные профессионалы. Однако болельщик есть болельщик: пока команда выигрывает, футболистов, кажется, готовы носить на руках. Но стоит команде споткнуться либо случится серия поражений, либо в турнирной таблице «повезет» опуститься к зоне вылета – отношение резко меняется, а тон суждений на том же форуме зачастую становится менторским, уничтожающим.

– Артем, а чего самому себе ты пожелал бы в первую очередь?

– Чтобы без травм. Ну, и фарт не помешает.

– Артем, можешь быть уверен, что в родном для тебя Приамурье за тобой как за профессиональным футболистом наблюдает много людей. И не только потому следят, что своего профессинального футбола в области пока что нет. Удачи тебе! И получи наш болельщицкий наказ на вторую половину сезона: два гола и три результативные передачи. И побольше играть в стартовом составе, побольше в основе.

– Спасибо. Единственное, что могу твердо обещать, буду стараться изо всех сил. Мне жизненно необходимо выдержать эту проверку на прочность.

Интервью записал Александр Маликов.

Просмотров всего: 95

#спорт #футбол

распечатать