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Хор «Возрождение» приглашает взрослых и детей на «Святочные рассказы»

Хор «Возрождение» приглашает взрослых и детей на «Святочные рассказы»

«Святочные рассказы» в честь Рождества прочитают артисты Амурского камерного хора «Возрождение». В рамках проекта «Возрождение в музее» в Благовещенске состоится традиционный рождественский концерт. Хористы приглашают горожан приходить семьями: программа рассчитана на больших и маленьких зрителей.

На концерте прозвучат рождественские песни разных стран: русские, украинские, греческие, французские. А начнется мероприятие с исполнения классического Рождественского концерта «Днесь Христос» Степана Дегтярева. Артисты прочтут рассказы русских писателей: Ивана Ильина, Лидии Клавдиной и других, которые будут интересны и взрослым, и детям.

Концерт состоится в Амурском краеведческом музее 15 января в 16:00. Цена билета 400 рублей.

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#концерты #культура #праздники

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