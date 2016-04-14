Два брата из Ростовской области автостопом добрались до Благовещенска и Хэйхэ

В Благовещенске гостят два брата из Ростовской области Сергей и Александр Ракицкие. Молодые люди преодолели 8 тысяч километров автостопом, чтобы отметить Новый год в китайском городе Хэйхэ. 11 января братья улетят в Москву, а оттуда отправятся в родной город, завершив новогоднее путешествие.

Сергей и Александр родились в Благовещенске. Когда младшему брату было 4 года, а старшему 10 лет, они переехали с родителями в Ростовскую область и с тех пор в Благовещенске не были. Здесь у них живут бабушка и тетя, у которой они и остановились на время пребывания в амурской столице.

Молодые люди рассказали, что занимаются предпринимательской деятельностью – у них своя фирма по укладке плитки и установке памятников на могилах. Как отметили Сергей и Александр, бизнес этот сезонный, активная деятельность начинается летом, а зимой братья могут позволить себе отпуск. На этот раз они решили провести его в путешествии по стране.

«Несколько лет назад я познакомился с товарищем, он совершил кругосветное путешествие без денег. Из Украины до Барселоны купил билет и дальше – в кругосветку. Он и в тюрьме сидел на Кубе, и у пиратов побывал, в общем, приключений было много. Все истории он описывал на своем сайте. Я почитал и загорелся сам куда-нибудь когда-нибудь съездить», – рассказал старший брат Сергей Ракицкий.

«А я весной читал, как парень автостопом уехал в Австралию. Поэтому мы тоже решили попробовать путешествовать автостопом», – добавил Александр Ракицкий.

18 декабря братья вышли на трассу, поймали попутку и отправились собирать собственные истории. Маршрут составляли по «гугл-картам». Изначально все путешествие было распланировано таким образом, чтобы за 12 дней проехать 12 населенных пунктов и встретить Новый год в Хэйхэ.

Парням удалось не выбиться из графика: 30 декабря они уже оказались в Благовещенске, 31-го уехали в Хэйхэ, где пробыли до 6 января, а затем снова вернулись на противоположную сторону Амура.

По словам Сергея и Александра, за все время в пути было много разных историй, не обошлось и без казусов. «Было такое, что мы ехали с двумя парнями, они гнали два автобуса, и у них не работали печки. Минус 35 было на улице и минус 15 в салонах. И на ходу печки чинили. А ночью у них машина сломалась, подшипник полетел, и как раз под 40 градусов ударил мороз. Мы там по очереди забегали, грелись, чинили. Один раз колесо пробили, ночью пришлось тормозить машины, чтобы помогли. Тяжело, конечно, зимой, очень холодно», – поделились братья Ракицкие.

Оказавшись возле озера Байкал, один из братьев решил искупаться. Минусовые температуры не испугали жителя Ростовской области. Молодой человек снял одежду и окунулся в воду.

Перемещаться по стране Сергею и Александру помогали в основном обычные автовладельцы, которых они находили благодаря каучсерфингу. Один раз парни ехали с дальнобойщиком.

«Был один якут. Он говорит: ребята, я вас боюсь брать. Нам пришлось показывать ему паспорта, мол, смотри: мы из Ростовской области, путешествуем. Мы не беглецы какие-то из тюрьмы. А так, большинство людей спокойно брали нас, некоторые даже кормили и поили», – добавили путешественники.

Почти за две недели пути парни потратили 15 тысяч рублей. Эти деньги уходили на ночлег и питание. Как отмечают путешественники, основные расходы были на еду.

«Питались в кафешках и столовых. Где-то попадались дешевые кафе, где за 150 рублей можно поесть до отвала. А где-то попадались, что там одно блюдо только 200 рублей стоит. Потратили примерно 15 тысяч за все путешествие, и больше половины – это питание. Конечно, если бы летом ехали, можно было бы взять маленькую газовую горелку с собой и готовить самим, но зимой это нереально, очень холодно на улице. А в Ростове сейчас плюс 5 градусов», – отметили Сергей и Александр.

Чтобы не замерзнуть, братьям пришлось основательно подготовиться к путешествию. Для этого они покупали теплую одежду, термобелье, специальную обувь. Готовились парни к путешествию и морально – перед поездкой им рассказывали различные «страшилки» про Сибирь и Дальний Восток.

«Нас пугали от самой Ростовской области. За Ростовом кричали, что в Башкирии людей нет. В Башкирии рассказывали, что за Челябинском медведи в подъездах лапы греют, потом пугали и Байкалом, и Иркутском. Говорили еще, что в Улан-Удэ нас зарежут. А в Улан-Удэ пугали бурятами, в Бурятии пугали Читой, дескать, там малолетки с пистолетами ходят. В Чите уже пугали Дальним Востоком: там мертвые места, звери ходят, машин нет. А в Благовещенске пугали городом Хэйхэ. В Хэйхэ же пугали деревнями близ Хэйхэ. Про Амурскую область рассказывали, что тут тигры и рыси ходят, уголовники бегают, что на трассе несколько лет назад банда из малолеток резала кого-то. Но нигде ничего подобного не было. Везде все хорошо», – поделился Сергей.

«Мы ночью по Чите ходили, и ничего не было. Мы через каучсерфинг не нашли ночлег бесплатный, а хостел дорогой оказался. Поэтому решили взять билет на поезд и до утра ехать на нем, чтобы и переночевать, и путь сократить. Билет оказался дорогой. Мы решили попроситься к машинисту. Он сказал, что им нельзя, их контролируют. Сказал, что есть грузовая станция, там можно попробовать, у них такого контроля нет. И вот мы в два часа ночи шли по подворотням на эту грузовую станцию. И ничего с нами не случилось», – добавил Александр.

В Благовещенске парни тоже не нашли ни обещанных тигров, ни рысей, ни медведей. Хотя ко встрече с ними готовились, даже взяли с собой специальный нож – кукри.

В целом впечатление от всех городов осталось только хорошее. «Мы по городам особо не гуляли, потому что приезжали вечером. Много гулять получилось по Благовещенску, так как здесь задержались. Мы его весь пешком обошли. А вообще, если говорить про все города, то понравился очень город Камышин в Волгоградской области – маленький и уютный городок. Очень широкие тротуары и улицы, свободные дворы, не заставленные машинами. Много парков и скверов», – сказали путешественники.

По словам парней, это не последнее их путешествие. В наступившем году они хотят добраться до Крыма на мотоциклах. Потом, возможно, отправятся еще в одно путешествие.

«Мы, в принципе, по жизни такие: всегда в движении, всегда что-то придумываем. У нас в этот раз даже родственники не удивились тому, что мы отправились по стране автостопом. Мы изначально им не сказали, что едем. Они узнали потом, уже спустя неделю. Мы же фотографии в соцсети выкладывали, вот им и сообщили, что мы путешествовать отправились. Реакция была абсолютно нормальной», – сказали молодые люди.

Просмотров всего: 400

#жизнь

распечатать