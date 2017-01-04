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Не менее 50 миллионов составит ущерб после пожара на теплой автостоянке в Благовещенске

Не менее 50 миллионов составит ущерб после пожара на теплой автостоянке в Благовещенске
Фото: 28.mchs.gov.ru

Как минимум 50 миллионов рублей составит размер ущерба от крупного пожара на автостоянке в Благовещенске. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в ночь на 4 января огонь уничтожил автомобильный бокс, принадлежавший одной из фирм такси. Он выгорел изнутри, уничтожены кровля и 36 машин.

19из них принадлежали фирме такси, остальные – частным лицам. Эвакуировать удалось только 5 машин.

По предварительным данным, уже известно что ущерб составит более 50 миллионов рублей. «Пока конкретные цифры говорить рано. Проверка будет в течение десяти дней, тогда и будут итоговые цифры. Больше чем в 40 миллионов рублей оценивается ущерб по машинам, но сгорела же и крыша, и другое», – сообщил ИА «Амур.инфо» начальник ГО ЧС Благовещенска Игорь Темнюк.

Специалисты выясняют причину пожара. По версии специалистов, наиболее вероятными причинами возникновения пожара могут быть неисправность агрегатов и механизмов транспортного средства и нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования здания (аварийный режим работы электрооборудования).

Просмотров всего: 1723

#МЧС #происшествия

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Дарья

    Дарья
    2 часа назад

    и кто частным владельцам выплатит

  • Olivyeva

    Olivyeva
    2 часа назад

    Какая фирма такси пострадала при пожаре?

    Кто подскажет?

  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Страховая компания за здание, если была страховка, а у авто по крайней мере обязательное автострахование должно быть.

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    Не должен ли владелец бокса возместить ущерб?

  • corobey 28

    corobey 28
    1 час назад

    однако

  • тортик53

    тортик53
    1 час назад

    ....а у авто по крайней мере обязательное автострахование должно быть.

    Я ваще в шоке от таких коментаторов....

  • Микляй

    Микляй
    56 минут назад

    тортик53

    ....а у авто по крайней мере обязательное автострахование должно быть.

    Я ваще в шоке от таких коментаторов....



  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    43 минуты назад

    тортик53....а у авто по крайней мере обязательное автострахование должно быть.

    Я ваще в шоке от таких коментаторов....


    Нуачо, обязательное автострахование должно же быть по крайней мере?)))))

  • Lucefero

    Lucefero
    34 минуты назад

    А что вы понимаете под обязательным....

    по факту это ответственность за свое виновное действие перед участниками ДТП... причем тут пожар

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