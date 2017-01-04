Не менее 50 миллионов составит ущерб после пожара на теплой автостоянке в Благовещенске

Фото: 28.mchs.gov.ru

Как минимум 50 миллионов рублей составит размер ущерба от крупного пожара на автостоянке в Благовещенске. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в ночь на 4 января огонь уничтожил автомобильный бокс, принадлежавший одной из фирм такси. Он выгорел изнутри, уничтожены кровля и 36 машин.

19из них принадлежали фирме такси, остальные – частным лицам. Эвакуировать удалось только 5 машин.

По предварительным данным, уже известно что ущерб составит более 50 миллионов рублей. «Пока конкретные цифры говорить рано. Проверка будет в течение десяти дней, тогда и будут итоговые цифры. Больше чем в 40 миллионов рублей оценивается ущерб по машинам, но сгорела же и крыша, и другое», – сообщил ИА «Амур.инфо» начальник ГО ЧС Благовещенска Игорь Темнюк.

Специалисты выясняют причину пожара. По версии специалистов, наиболее вероятными причинами возникновения пожара могут быть неисправность агрегатов и механизмов транспортного средства и нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования здания (аварийный режим работы электрооборудования).

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#МЧС #происшествия

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