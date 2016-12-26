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10января
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У амурчан возникли трудности с электронным оформлением полиса ОСАГО

У амурчан возникли трудности с электронным оформлением полиса ОСАГО

С 1 января 2017 года страховые компании, имеющие лицензии на соответствующий вид деятельности, обязаны заключать договоры ОСАГО в электронном виде. Однако амурчане в первые же дни нового года столкнулись с трудностями по оформлению полиса через Интернет. Сайты или не желают работать или завышают стоимость договора.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», для заключения договора в виде электронного документа необходимо заполнить на официальном сайте страховой компании соответствующее заявление и уплатить страховую премию с помощью банковской карты либо посредством электронной платежной системы. Если в течение 30 минут с момента направления оформленного заявления договор не заключается, следует обращаться в территориальное учреждение Банка России либо в службу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России.

По информации Центробанка, приобрести полис ОСАГО могут даже водители-новички, сведения о которых не содержатся в единой информационной системе. Реализация этой меры, по данным ведомства, позволит автовладельцам сэкономить время в очередях, избежать необоснованного отказа страховых организаций от заключения договора и навязывании услуг.

Однако некоторые амурчане за первые дни нового года успели убедиться, что новый способ оформления страхового договора также не очень удобен.

Благовещенец Николай Кухаренко рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо», что он так и не смог воспользоваться интернет-услугами целого ряда страховых компаний.

«У меня максимальная скидка за безаварийную езду – КБМ (коэффицент бонус-малус), поэтому я могу оформить полис ОСАГО значительно дешевле – почти в два раза. В праздничные дни я решил заключить электронный договор. На сайте "Росгосстраха" мне подтвердили эту скидку. Я заполнил все необходимые графы, после чего мне предложили перейти на партнёрский сайт. То есть сам сайт "Росгосстраха" эту работу не выполняет. Я согласился, нажал на кнопку "Передать данные" и перейти. После чего у меня вышла ошибка 404. И так неоднократно», – пояснил Николай Кухаренко.

В «Ингосстрахе» у благовещенца проблемы также возникли, но уже другого рода. «Во время регистрации нужно получить код подтверждения. И до 9 января несколько раз код приходил через шесть минут. За это время срок действия ключа заканчивался, и мне приходилось все начинать с начала. Только после окончания праздников сайт начал работать нормально, я получил код. Однако, оказалось, что сайт не учитывает мой коэффициент КБМ, и мне предлагают оплатить полную стоимость полиса – почти вдвое дороже. Аналогичная ситуация и в ВСК. Хотя я уточнял: на сайте Российского союза автостраховщиков у меня указан максимальный коэффициент КБМ. Получается, что компании хотят заработать лишние деньги», – предположил автовладелец.

Как пишет РИА «Новый регион», за несколько дней нового года автолюбители в профильных сообществах оставили множество комментариев о том, что система не работает. В разных субъектах страны люди воюют сразу с несколькими компаниями.

Как сообщает РБК, с 1 по 8 января 2017 года страховые компании заключили 16 978 договоров ОСАГО в электронном виде. Это в 15 раз больше, чем за первую неделю января прошлого года, когда договоры заключались в добровольном порядке, сообщили в Российском союзе автостраховщиков. При этом в ЦБ уже начали поступать жалобы от клиентов, связанные с оформлением электронных полисов.

Согласно поправкам в закон об ОСАГО, вступившим в силу с лета прошлого года, с 1 января 2017 года все страховые компании, имеющие лицензию на соответствующий вид деятельности, обязаны заключать договоры в электронном виде на всей территории РФ. Ранее, с июля 2015 года, такие договоры заключались добровольно.

С начала 2017 года страховщики, заключающие такие договоры онлайн, должны обеспечить непрерывную и бесперебойную работу своих сайтов. Согласно действующему законодательству, суммарная длительность перерыва в работе сайта страховщика в сутки не должна превышать 30 минут. При проведении плановых технических работ компания обязана не менее чем за сутки до их начала уведомить об этом на главной странице сайта, указав дату и время их окончания.

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#интернет #транспорт

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Комментарии
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  • тортик53

    тортик53
    1 час назад

    https://www.youtube.com/watch?v=Cl8UNe3L8sU

  • ё

    ё
    1 час назад



    пояснил Николай Кухаренко.

    В «Ингосстрахе» у благовещенца проблемы также возникли, но уже другого рода. «Во время регистрации нужно получить код подтверждения. И до 9 января несколько раз код приходил через шесть минут. За это время срок действия ключа заканчивался, и мне приходилось все начинать с начала. Только после окончания праздников сайт начал работать нормально, я получил код. Однако, оказалось, что сайт не учитывает мой коэффициент КБМ, и мне предлагают оплатить полную стоимость полиса – почти вдвое дороже. Аналогичная ситуация и в ВСК.



    КБМ не устанавливают страховые компании и уж тем более их сайты.

    КБМ запрашивается из базы данных РСА. А там творится полный беспредел и бардак.

    Я с сыном уже один раз восстанавливал. У меня остался восстановленный, а сыну , через какое то время снова тупо изменили 0.5 на 1.

    Вот такой страх у страховых компаний перед нарушением закона.

    Для восстановления КБМ нужно писать жалобу в ЦБ.

    Но вопрос будет решаться не менее 30 суток.

    Можно заключить договор с тем КБМ который вам навязывают страхрвщики, а после ответа из ЦБ вернуть свои деньги в страховой компании. Но правда , никто не гарантирует в этой несчастной стране, что страховщики не будут вам после козлить в базе данных, и строить козни.

  • Zlo15

    Zlo15
    1 час назад

    Народ! оформляйте на сайте ВСК, всё работает, только что получил там полис

  • Дядя из мяса

    Дядя из мяса
    1 час назад

    ВСК подтверждаю

  • Квагис

    Квагис
    48 минут назад

    Амурчане столкнулись с проблемами или один Николай Кухаренко?

  • Пещеход

    Пещеход
    46 минут назад

    Наглое вранье про ВСК - висит как и прежде, сейчас перелогинится еще под "Дедом". у которого тоже все работает. А между тем с ЦБ вчера пришло на почту что жалоба зарегистрирована в приморском ГУ ЦБ. ждем )

  • мыжго

    мыжго
    39 минут назад

    Саботаж? Не? Только что по зомбоящику проинформировали, что "неработать" сайт может не более получаса в сутки, а иначе штрафы. Обо всех тех.работах информировать заранее и т.п.

    Вопрос в том, кто это должен контролировать...

  • olka12

    olka12
    39 минут назад

    Перед Новым годом оформляла в Хоске,все отлично 15 минут и полис готов

  • olka12

    olka12
    39 минут назад

    Перед Новым годом оформляла в Хоске,все отлично 15 минут и полис готов

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    37 минут назад

    А вот интересно, кто-то другого результата ожидал? Ведь дали ясно понять, что наш регион убыточный. И дальше страховщики будут брыкаться на эту тему. Росгосстрах вообще какать хотел на все эти законы. "РГС" это почти как РПЦ, государство в государстве.

  • дед

    дед
    18 минут назад

    Пещеход

    Наглое вранье про ВСК - висит как и прежде, сейчас перелогинится еще под "Дедом". у которого тоже все работает. А между тем с ЦБ вчера пришло на почту что жалоба зарегистрирована в приморском ГУ ЦБ. ждем )



    слюни подбери

  • ё

    ё
    4 минуты назад

    Пещеход

    Наглое вранье про ВСК - висит как и прежде, сейчас перелогинится еще под "Дедом". у которого тоже все работает. А между тем с ЦБ вчера пришло на почту что жалоба зарегистрирована в приморском ГУ ЦБ. ждем )



    А я с кого перелогинился, детка?

    На других ветках я уже писал , что бился с нескольких сайтами различных страховых компаний трое суток, начиная с 3 января.

    Так вот.

    Прорваться удалось именно при помощи и поддержке деда и именно на сайте ВСК.

    И именно по одной простой причине, что только у ВСК есть дополнительная ручная проверка документов.

    Учись сынок со спящего ника от 12 года.

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