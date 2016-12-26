У амурчан возникли трудности с электронным оформлением полиса ОСАГО

С 1 января 2017 года страховые компании, имеющие лицензии на соответствующий вид деятельности, обязаны заключать договоры ОСАГО в электронном виде. Однако амурчане в первые же дни нового года столкнулись с трудностями по оформлению полиса через Интернет. Сайты или не желают работать или завышают стоимость договора.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», для заключения договора в виде электронного документа необходимо заполнить на официальном сайте страховой компании соответствующее заявление и уплатить страховую премию с помощью банковской карты либо посредством электронной платежной системы. Если в течение 30 минут с момента направления оформленного заявления договор не заключается, следует обращаться в территориальное учреждение Банка России либо в службу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России.

По информации Центробанка, приобрести полис ОСАГО могут даже водители-новички, сведения о которых не содержатся в единой информационной системе. Реализация этой меры, по данным ведомства, позволит автовладельцам сэкономить время в очередях, избежать необоснованного отказа страховых организаций от заключения договора и навязывании услуг.

Однако некоторые амурчане за первые дни нового года успели убедиться, что новый способ оформления страхового договора также не очень удобен.

Благовещенец Николай Кухаренко рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо», что он так и не смог воспользоваться интернет-услугами целого ряда страховых компаний.

«У меня максимальная скидка за безаварийную езду – КБМ (коэффицент бонус-малус), поэтому я могу оформить полис ОСАГО значительно дешевле – почти в два раза. В праздничные дни я решил заключить электронный договор. На сайте "Росгосстраха" мне подтвердили эту скидку. Я заполнил все необходимые графы, после чего мне предложили перейти на партнёрский сайт. То есть сам сайт "Росгосстраха" эту работу не выполняет. Я согласился, нажал на кнопку "Передать данные" и перейти. После чего у меня вышла ошибка 404. И так неоднократно», – пояснил Николай Кухаренко.

В «Ингосстрахе» у благовещенца проблемы также возникли, но уже другого рода. «Во время регистрации нужно получить код подтверждения. И до 9 января несколько раз код приходил через шесть минут. За это время срок действия ключа заканчивался, и мне приходилось все начинать с начала. Только после окончания праздников сайт начал работать нормально, я получил код. Однако, оказалось, что сайт не учитывает мой коэффициент КБМ, и мне предлагают оплатить полную стоимость полиса – почти вдвое дороже. Аналогичная ситуация и в ВСК. Хотя я уточнял: на сайте Российского союза автостраховщиков у меня указан максимальный коэффициент КБМ. Получается, что компании хотят заработать лишние деньги», – предположил автовладелец.

Как пишет РИА «Новый регион», за несколько дней нового года автолюбители в профильных сообществах оставили множество комментариев о том, что система не работает. В разных субъектах страны люди воюют сразу с несколькими компаниями.

Как сообщает РБК, с 1 по 8 января 2017 года страховые компании заключили 16 978 договоров ОСАГО в электронном виде. Это в 15 раз больше, чем за первую неделю января прошлого года, когда договоры заключались в добровольном порядке, сообщили в Российском союзе автостраховщиков. При этом в ЦБ уже начали поступать жалобы от клиентов, связанные с оформлением электронных полисов.

Согласно поправкам в закон об ОСАГО, вступившим в силу с лета прошлого года, с 1 января 2017 года все страховые компании, имеющие лицензию на соответствующий вид деятельности, обязаны заключать договоры в электронном виде на всей территории РФ. Ранее, с июля 2015 года, такие договоры заключались добровольно.

С начала 2017 года страховщики, заключающие такие договоры онлайн, должны обеспечить непрерывную и бесперебойную работу своих сайтов. Согласно действующему законодательству, суммарная длительность перерыва в работе сайта страховщика в сутки не должна превышать 30 минут. При проведении плановых технических работ компания обязана не менее чем за сутки до их начала уведомить об этом на главной странице сайта, указав дату и время их окончания.

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