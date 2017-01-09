Китайские строители обнаружили гробницу времён династии Мин

Фото: ria.ru

В южно-китайской провинции Сычуань при проведении строительных работ обнаружена древняя гробница. Согласно предварительной оценке, её возраст составляет не менее 350 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство China News Service.

Уникальная находка была сделана при строительстве в районе Бачжоу города Бачжун. Сообщается, что гробница была рассчитана на двух человек и имеет два небольших помещения.

Стены древней усыпальницы выполнены из камня, на одной из стен выгравированы изображения, а на боковых стенах можно различить круговые диаграммы с надписями. Внутри также были обнаружены гончарные изделия и посуда, при этом костей и остатков гробов найдено не было.

На основе найденных предметов, рисунков и структуры гробницы китайские эксперты сделали первоначальные выводы, что гробница относится к эпохе династии Мин.

Великая Минская империя – государство под властью династии Мин, правившей в Китае после отделения Китая от монгольской империи Юань с 1368 года по 1644 год. Несмотря на то, что минская столица Пекин пала в 1644 году в результате восстания Ли Цзычэна, часть страны оставалась под контролем лояльного к минской семье режима (Южная Мин) до 1662 года.

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#история #Китай #строительство

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