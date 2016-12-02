В Благовещенске открылись выставки ко Дню заповедников и национальных парков (фото)

Амурчане могут увидеть обитателей заповедников в Амурской областной научной библиотеке. Здесь открылись две выставки, приуроченные ко Дню заповедников и национальных парков. Одна из экспозиций посвящена первой охраняемой территории в России – Баргузинскому государственному природному биосферному заповеднику. В прошлом году ему исполнилось 100 лет.

На выставке представлены исторические материалы и фотографии с изображением животного мира Баргузинского заповедника. На второй экспозиции – книги о заповедниках страны. Всего на выставке около 30 экспонатов. Увидеть их можно до 20 января.

«Та литература, которая есть в библиотеке, её мы и представили на выставке. Здесь можно познакомиться с новыми заказниками и со старыми, с белорусскими, украинскими заповедными парками, так что приходите к нам на выставку и смотрите», – поделилась заведующая отделением обслуживания Амурской областной научной библиотеки Виктория Хамлатова.

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#природа

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