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10января
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Сегодня, 13:49 4

В Благовещенске проходит акция «Ребёнок – главный пассажир!»

В Благовещенске проходит акция «Ребёнок – главный пассажир!»
Фото: pk25.ru

С 9 по 20 января в Благовещенске сотрудники госавтоинспекции проводят акцию «Ребёнок – главный пассажир!» Вблизи общеобразовательных учреждений несут службу наряды ДПС.

13и 20 января запланированы профилактические мероприятия по массовой проверке водителей на предмет соблюдения ими правил перевозки несовершеннолетних в местах расположения дошкольных и общеобразовательных учреждений. Будет проверено максимальное количество водителей, осуществляющих подвоз несовершеннолетних к образовательным организациям на предмет соблюдения ими требований ПДД по перевозке детей.

В 2016 году на территории Благовещенска и Благовещенского района произошло 45 ДТП (аналогичный период прошлого года – 54) с участием детей-пассажиров в которых 57 несовершеннолетних (в прошлом году – 59) получили травмы различной степени тяжести, погибших не зарегистрировано (в 2015 – 2).

Несмотря на незначительное снижение количества ДТП с участием маленьких пассажиров, проблема нарушения ПДД по части перевозки пассажиров, в том числе и несовершеннолетних, стоит очень остро, отмечает отдел ГИБДД по Благовещенску.

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#закон #транспорт

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Комментарии
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  • Alex-пешеход

    Alex-пешеход
    3 часа назад

    Поправки о перевозке детей приняли. Теперь пора палки рубить.

  • IG

    IG
    2 часа назад

    Пока не приняты...

  • Fair

    Fair
    2 часа назад

    Alex-пешеходПоправки о перевозке детей приняли. Теперь пора палки рубить.


    Пусть рубят, может водители ответственней будут относиться к безопасности собственных детей! Никогда не понимал тех родителей, которые возят детей на коленях на переднем сидении, не дай бог в тебя кто ни будь въедет или ты в кого ни будь своим же весом ребенка раздавишь.... много случаев когда детей перевозят не так как положено! Правильно делают, что ужесточают наказание.

  • Чертополох

    Чертополох
    1 час назад

    А у меня вот такой вопрос возникает - мамок с детками на обочинах дорог не подбираем? Пусть мёрзнут? У меня этот вопрос, как у автомобилиста, очень часто перемещающегося на большие расстояния, возник давно. В деревнях, в которых рейсовый автобус ходит 2 раза в день, часто стоят такие бедолаги.

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