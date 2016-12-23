В Благовещенске проходит акция «Ребёнок – главный пассажир!»

Фото: pk25.ru

С 9 по 20 января в Благовещенске сотрудники госавтоинспекции проводят акцию «Ребёнок – главный пассажир!» Вблизи общеобразовательных учреждений несут службу наряды ДПС.

13и 20 января запланированы профилактические мероприятия по массовой проверке водителей на предмет соблюдения ими правил перевозки несовершеннолетних в местах расположения дошкольных и общеобразовательных учреждений. Будет проверено максимальное количество водителей, осуществляющих подвоз несовершеннолетних к образовательным организациям на предмет соблюдения ими требований ПДД по перевозке детей.

В 2016 году на территории Благовещенска и Благовещенского района произошло 45 ДТП (аналогичный период прошлого года – 54) с участием детей-пассажиров в которых 57 несовершеннолетних (в прошлом году – 59) получили травмы различной степени тяжести, погибших не зарегистрировано (в 2015 – 2).

Несмотря на незначительное снижение количества ДТП с участием маленьких пассажиров, проблема нарушения ПДД по части перевозки пассажиров, в том числе и несовершеннолетних, стоит очень остро, отмечает отдел ГИБДД по Благовещенску.

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#закон #транспорт

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