Forbes: победа Трампа на выборах обогатила российских бизнесменов на 29 миллиардов

Фото: turbinist.ru

Общий капитал российских миллиардеров увеличился на 29 миллиардов долларов после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США 8 ноября 2016 года. Такие данные приводит американское издание Forbes, передаёт ТАСС.

Первую строчку составленного журналом списка занимает глава газовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон – его состояние после выборов в США увеличилось на 1,9 миллиарда долларов, достигнув 18,2 миллиарда. В марте 2016 года эксперты издания оценивали состояние Михельсона в 14,4 миллиарда долларов.

Forbes выделяет ещё одного представителя «Новатэк» – бизнесмена Геннадия Тимченко. С ноября минувшего года котировки акций газовой компании повысились на 16 %, таким образом стоимость доли предпринимателя в 23 % в этой компании возросла на 1,8 миллиарда долларов.

В тройке удачливых россиян-миллиардеров также оказался совладелец «Сибура» Кирилл Шамалов. При этом издание не приводит конкретных цифр.

Как отмечает экспертная группа Forbes, доходы российских миллиардеров за указанный срок оказались выше, чем у других богатейших граждан любой другой страны мира, исключая Соединённые Штаты Америки.

В списках журнала насчитывается в шесть раз больше обладателей миллиардных богатств в США, чем в России. Несмотря на это, в среднем каждый американский миллиардер разбогател на 2,8 %, а каждый российский – на 7,1 %.

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#выборы #США #экономика

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