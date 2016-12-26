Больше десяти амурских предпринимателей уличены в продаже запрещённых лосьонов

Фото: амурское управление Роспотребнадзора

Специалисты амурского управления Роспотребнадзора продолжают проверять объекты торговли на наличие непитьевого алкоголя. С 26 декабря по 9 января в 54-х из проверенных 654 точек выявлены нарушения. В итоге арестовано 4 008 штук, или 436,92 литра запрещённой продукции. С 23 декабря в РФ приостановлена торговля непитьевым алкоголем.

Значительные партии спиртосодержащей продукции, запрещённой к реализации, обнаружили за две недели в торговых точках следующих предпринимателей: в Благовещенске – ИП Кулик М.В., в Белогорске – ИП Лугачева Г.В., ИП Матвеюк С.А., в Зее – ИП Кудрявцева Ю.Д., ИП Калиниченко А.С., в Свободном – ИП Федорова Д.В., ИП Подолянко Е.Н. Также уличены в продаже ИП Кучер Л.Г. (село Мазаново), ИП Ходор И.В. (село Тахтамыгда), ИП Ермакова И.А. (пгт Ерофей Павлович), ИП Андреасян А.Н. (село Невер), ИП Борисенко М.В. (Екатеринославка). ИП Королева В.Л. (село Практичи).

Неоднократно продукция, запрещённая к реализации – лосьон с экстрактом боярышника, была обнаружена в реализации в торговых объектах, в которых осуществляет деятельность ООО «БУМ» (Благовещенск), сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

Основная часть выявленной продукции, запрещённой к реализации – лосьон с экстрактом боярышника, лосьон «Огуречный», лосьон «Вита-септ космо плюс» – произведена в Казахстане (Актюбинская область, город Актобе).

По телефону горячей линии 20-20-20 в управление Роспотребнадзора по Амурской области ежедневно поступают звонки от граждан о фактах продажи в торговых объектах спиртосодержащей непищевой продукции. Некоторые факты подтверждаются.

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