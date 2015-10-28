Сергею Вологдину оставили условное наказание

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Амурский областной суд подтвердил законность приговора суда по делу экс-министра сельского хозяйства Приамурья. Сергея Вологдина обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, а также в незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении боеприпасов.

В июне 2016 года Благовещенский городской суд признал Сергея Вологдина виновным в совершении преступлений. Ему назначили пять лет лишения свободы. В соответствии со статьёй 73 УК РФ суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком четыре года.

Бывшего министра сельского хозяйства обвиняли в мошенничестве, а трагическая история со сбитой насмерть женщиной закончилась примирением сторон, уголовное дело в отношении Вологдина было прекращено. Но прокуратура отправила дело на пересмотр.

25 августа 2016 года судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда отменила приговор городского суда. Однако в дальнейшем президиум областного суда не согласился с решением суда апелляционной инстанции и направил дело на новое апелляционное рассмотрение.

При новом рассмотрении апелляционная инстанция не нашла оснований к пересмотру приговора, признав его законным и обоснованным, сообщает пресс-служба Благовещенского горсуда.

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