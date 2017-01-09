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Сегодня, 12:33 2

Россиянин спас в Таиланде тонущую туристку из Китая

Россиянин спас в Таиланде тонущую туристку из Китая
Фото: deita.ru

Молодой человек из России спас на острове Пхукет тонущую китайскую туристку. Женщина не могла выбраться из волн, бушующих здесь после наводнения, сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на блог приморской журналистки Елены Штейниковой.

Как отмечает автор блога, на Пхукете впервые за долгое время установилась солнечная погода, однако на море по-прежнему наблюдаются сильные волны и сохраняется опасность подводных течений. Супружеская пара китайских туристов решила искупаться, однако самостоятельно выбраться из моря уже не смогла.

Женщину спас русский парень, а вот её муж до сих пор не найден. Вытащить из воды тонущих супругов пытались четверо россиян и один иностранец.

Просмотров всего: 2693

#происшествия

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Комментарии
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  • Tramp11

    Tramp11
    4 часа назад

    Какое "такое поведение"? то, что спасли?

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    3 часа назад

    губит людей не пиво - губит людей вода.

    сидела бы на берегу и бухала)))

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