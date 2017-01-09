Россиянин спас в Таиланде тонущую туристку из Китая

Фото: deita.ru

Молодой человек из России спас на острове Пхукет тонущую китайскую туристку. Женщина не могла выбраться из волн, бушующих здесь после наводнения, сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на блог приморской журналистки Елены Штейниковой.

Как отмечает автор блога, на Пхукете впервые за долгое время установилась солнечная погода, однако на море по-прежнему наблюдаются сильные волны и сохраняется опасность подводных течений. Супружеская пара китайских туристов решила искупаться, однако самостоятельно выбраться из моря уже не смогла.

Женщину спас русский парень, а вот её муж до сих пор не найден. Вытащить из воды тонущих супругов пытались четверо россиян и один иностранец.

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#происшествия

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