Кузбасского педофила и убийцу нашли через 10 лет после преступления

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Следственный комитет передал в суд уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Междуреченска (Кемеровская область), обвиняемого в убийстве 12-летней школьницы Дианы Бахтуровой, совершённом им 10 лет назад. О раскрытии страшного преступления правоохранители сообщили весной прошлого года, передаёт VSE42.Ru.

Трагедия произошла в январе 2007 года – растерзанное тело девочки обнаружил в подвале дома её отец. Он начал поиски дочери после того, как та не пришла домой с автобусной остановки, вернувшись из поездки в туристский район Поднебесные Зубья. На теле девочки имелись следы насильственного преступления сексуального характера. Впоследствии экспертиза показала, что школьница была задушена.

Злоумышленника удалось задержать после многолетней работы по сопоставлению отпечатков пальцев и биологических образцов. Всего за эти долгие годы были проверены данные семи тысяч жителей области.

44-летний мужчина, неофициально подрабатывающий в сфере ЖКХ, попал в поле зрения стражей порядка, когда те расследовали имущественное преступление. Столкнувшись с тем, что у следователей есть неопровержимые доказательства, насильник и убийца признался в содеянном. Он рассказал, что заметил девочку, когда зашёл в подъезд погреться. Злоумышленник стал угрожать ребёнку ножом, после чего отвёл его в подвал. Там он замотал девочке руки и ноги скотчем, а затем надругался над ней.

Трагедии могло бы не произойти, если бы ранее ответственные лица прислушались к словам другой 12-летней девочки, пострадавшей от действий междуреченца. За две недели до убийства он встретил на улице девочку, которая попросила у него деньги на проезд. Пообещав помочь, он завёл её в подвал и примотал скотчем к трубе. Когда девочка попросила еды, мужчина вышел из подвала, чем и воспользовалась его жертва. Она выскользнула из пальто и убежала.

«Девочка была воспитанницей детского дома, характеризовалась отрицательно, ранее, оправдывая уходы из учреждения, она придумывала различные истории, поэтому к её рассказу отнеслись с недоверием», – пояснили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Обнаружить детоубийцу долгое время не удавалось, потому что он жил, не имея официальной регистрации и трудоустройства. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемый страдает педофилией. Однако в момент совершения преступления он полностью осознавал, что делает.

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