Судебные приставы стали контролировать действия коллекторов

С 1 января 2017 года в России вступил в силу федеральный закон, согласно которому судебные приставы будут контролировать деятельность коллекторов. Основная цель нововведений заключается в том, чтобы уже существующий механизм сделать более эффективным. Новый закон предъявляет жесткие требования к коллекторам. Их общение с должником будет ограничено определенными рамками.

Служба судебных приставов сформировала порядок ведения госреестра организаций, занимающихся коллекторской деятельностью, и разработала приказ, устанавливающий формы заявлений об ограничении или прекращении взаимодействия коллекторов с должником.

Теперь сотрудники службы будут контролировать коллекторов, и в случае нарушения установленного порядка взаимодействия с должниками, коллекторы рискуют быть не только исключенными из государственного реестра, но и привлеченными к административной ответственности.

В управлении ФССП России по Амурской области уже определили алгоритм ведения должностными лицами реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности; установлены сроки выполнения полномочий по ведению государственного реестра; определен порядок и регистрация документов, необходимых для внесения сведений в данный реестр и порядок рассмотрения таких документов.

Несмотря на жесткий контроль в этой сфере, судебные приставы настроены наладить конструктивный диалог с теми легальными организациями, которые останутся на рынке, сообщает амурское управление ФССП.

По данным службы судебных приставов, в России зарегистрировано порядка 500 тысяч организаций, связанных с функцией взыскания долгов. Но для многих эта деятельность записана в качестве дополнительной. Теперь таким юридическим лицам придется определиться: или взыскание долгов, или другой бизнес. По закону коллекторство может быть только основной и единственной деятельностью.

Просмотров всего: 783

#закон

распечатать