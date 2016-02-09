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В Благовещенске первоклашек начнут принимать в школы с 1 февраля

В Благовещенске первоклашек начнут принимать в школы с 1 февраля
Фото: ktv-ray.ru

В Благовещенске с 1 февраля начинается прием детей в первые классы. Любая общеобразовательная организация обязана принимать детей в первый класс по достижении ими возраста шести лет шести месяцев на 1 сентября текущего года, но не позже достижения ими возраста восьми лет.

Родителям или законным представителям необходимо написать заявление о приеме в первый класс. Дополнительно следует предъявить оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории, или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории. Эти документы регистрируются через секретариат общеобразовательной организации в журнале приема заявлений в первый класс.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест.

Родители могут подать заявление как в общеобразовательную организацию, так и через единый портал образования Амурской области – http://ec.amurobr.ru.

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#дети #образование #школа

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