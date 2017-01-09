В праздничные дни энергетики АО «ДРСК» обеспечили бесперебойное электроснабжение потребителей

В период с 31 декабря по 8 января все филиалы АО «ДРСК» (входит в состав ПАО «РАО ЭС Востока») отработали без сбоев, обеспечив бесперебойное и качественное электроснабжение потребителей дальневосточного региона.

«Жители Дальнего Востока встретили Новый год без отключений электроэнергии. Сотрудники компании заблаговременно готовились к праздникам: проверили техническое состояние оборудования и противоаварийной автоматики, наличие аварийного запаса материалов: запасли материалы, ГСМ, подготовили технику, – рассказывает главный инженер АО "ДРСК" Александр Михалев. – Во всех филиалах были назначены ответственные, дежурили оперативные бригады. В любой момент мы могли организовать аварийно – восстановительные работы».

Своевременно и в полном объеме проведенные подготовительные мероприятия позволили энергетикам ДРСК обеспечить надежное электроснабжение потребителей южных территорий Дальнего Востока. При возникновении нештатных ситуаций специалисты оперативно восстанавливали работу энергообъектов.

На данный момент все оборудование ДРСК работает в штатном режиме, новых отключений электроснабжения не зафиксировано.

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