Мюзикл «Ла-Ла Ленд» установил рекорд, получив сразу 7 «Золотых глобусов»

Фото: eonline.com

Настоящей сенсацией стал мюзикл «Ла-Ла Ленд» на 74-й церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус», состоявшейся в воскресенье в Лос-Анджелесе. Творение американского режиссёра Дэмьена Шазелла получило заветные статуэтки во всех семи категориях, где оно было представлено, передаёт ТАСС.

Как отмечают американские СМИ, ранее за всю историю «Золотого глобуса», впервые вручённой в 1944 году, ни одна картина не побеждала сразу в семи номинациях.

Предыдущий рекорд – шесть статуэток – удерживали фильмы «Пролетая над гнездом кукушки» (1975) и «Полуночный экспресс» (1978).

В числе прочих номинаций трагикомедия «Ла-Ла Ленд» получила награду в основной – «Лучший комедийный фильм или мюзикл». В данной категории также были представлены ленты «Женщины ХХ века», «Дэдпул», «Флоренс Фостер» и «Синг Стрит». Главных наград для актёров комедий или мюзиклов также были удостоены за роли в «Ла-Ла Ленд» американская актриса Эмма Стоун и канадец Райан Гослинг.

Шазелл получил свой «Глобус» дважды – в категориях «Лучший режиссёр» и «Лучший сценарий». Композитор Джастин Гурвич также был отмечен дважды – за музыку к «Ла-Ла Ленд», а также за песню City Of Stars.

Лучшим же драматическим фильмом года, как и ожидалось, была признана картина «Лунный свет» режиссёра Барри Дженкинса. Картина, повествующая о жизни молодого афроамериканца из бедной семьи, считалась, наряду с «Ла-Ла Ленд», одним из фаворитов в этом году.

«Лунный свет» был представлен в шести номинациях, но получил лишь одну. Вместе с ним в главной номинации были представлены картины «Манчестер у моря», «Лев», «Любой ценой» и «По соображениям совести».

Главные награды для исполнителей ролей в драматических картинах достались французской актрисе Изабель Юппер («Она») и американцу Кейси Аффлеку («Манчестер у моря»).

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