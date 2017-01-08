В Благовещенске из горящего дома эвакуировали семь человек, в том числе двоих детей

Фото: 28.mchs.gov.ru

Во вторник ночью, 10 января, в Благовещенске произошел пожар в многоквартирном доме по улице Чайковского. Сообщение о происшествии поступило в 03:12. Огнеборцам пришлось эвакуировать из подъезда семерых жильцов, двое из которых – дети.

Возгорание произошло в четырехкомнатной квартире пятиэтажного жилого дома. Сотрудники пожарно-спасательных частей № 12 и № 1, в составе 13 человек и четырех единиц техники, прибыли на место через шесть минут после получения сообщения. На этот момент из окна квартиры на первом этаже уже шел густой дым.

Подразделения немедленно приступили к разведке. Из подъезда было эвакуированы семь человек, из них двое детей. В течение двух минут пожар локализовали, еще 10 минут потребовалось для полной ликвидации. В результате огнем повреждена одна комната на площади 17 квадратных метров, помещение квартиры закопчено по всей площади. Обстоятельства пожара выясняются, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

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#МЧС #пожары

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