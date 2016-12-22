Учёные: от инфаркта и диабета мужчин спасут яйца
Специалисты из Финляндии в ходе наблюдений выяснили, что употребление в пищу куриных яиц оказывает благотворное влияние на здоровье мужчин. По словам учёных, пользу приносит содержащийся в яйцах холестерин – он позволяет снижать риски развития целого ряда заболеваний. Об этом пишет «Русская планета» со ссылкой на бизнес-агентство «Экономика сегодня».
Так, уточняют эксперты, если мужчина ест яйца несколько раз в неделю, то у него снижается риск развития диабета второго типа – вероятность появления этого заболевания снижается на 37 %. Правда, для достижения таких показателей подобный рацион должен быть регулярным. Кроме того, отмечают финские специалисты, куриные яйца на 98 % укрепляют сердечно-сосудистую систему мужчин.
Что интересно, на здоровье женщин яйца таким образом не влияют.
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