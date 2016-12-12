В Хэйлунцзян отметили снижение объёма торговли с Россией

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С января по ноябрь 2016 года товарооборот провинции Хэйлунцзян с Россией составил 54,6 миллиарда юаней (около 7,9 миллиарда долларов), снизившись на 12,4 % в годовом исчислении. Об этом сообщает ИА «Синьхуа» со ссылкой на местную таможню.

Согласно данным, за 11 месяцев экспорт из провинции Хэйлунцзян в Россию составил 10,34 миллиарда юаней, что ниже на 23,2 % в сравнении с аналогичным периодом 2015 года.

Импорт из России составил 44,26 миллиарда юаней, что на 9,5 % ниже, чем за 11 месяцев 2015 года. Пассивное сальдо торговли составило 33,92 миллиарда юаней.

В ноябре товарооборот между Хэйлунцзян и Россией показал значительный рост. Этот показатель достиг 5,5 миллиарда юаней (794 миллиона долларов США), увеличившись на 22,4 % по сравнению с ноябрем 2015 года.

В январе-ноябре 2016 года общий внешний товарооборот провинции Хэйлунцзян составил 97,31 миллиарда юаней (14,04 миллиарда долларов), на долю России пришлось 56,1 % товарооборота.

В 2015 году в связи с рядом факторов, включая падение мировых цен на сырьевые товары и девальвацию российской валюты, товарооборот между Хэйлунцзян и Россией сократился на 53,4 % – до 10,85 миллиарда долларов США. На долю России пришлось 51,7 % внешнеторгового оборота Хэйлунцзян, а доля китайской провинции в общем объёме китайско-российской торговли достигла 16 %.

В начале 2016 года провинциальное управление коммерции ставило цель увеличить товарооборот с Россией на 5 % и объём инвестиций в экономику РФ на 2 % в 2016 году.

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#Китай #торговля #экономика

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