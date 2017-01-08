Ветрено, до 24 градусов мороза: прогноз погоды в Амурской области на 10 января

Фото: Vluki.Ru

Во вторник, 10 января, в Амурской области ожидается переменная облачность, местами по востоку пройдет слабый снег. Северо-западный ветер дует со скоростью 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров в секунду. По южным и центральным районам температура воздуха составит минус 19-24 градуса, по северным районам – 20-25, местами до 32 градусов ниже нуля.

В Благовещенске в этот день в 6 часов утра температура воздуха опустилась до 24 градусов мороза, дул западный ветер, скорость которого составляла 4-7 метров в секунду.

В течение дня в областном центре будет переменно облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, его скорость достигнет 9-14 метров в секунду. Температура – 19-21 градусов мороза, сообщают синоптики Амурского областного гидрометцентра.

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