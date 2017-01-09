Нацразведка США предсказывает невиданный рост конфликтов между странами

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В ближайшие пять лет риск возникновения конфликтов между государствами, а также внутри самих стран возрастёт до глобального уровня, какого мир не знал со времён холодной войны. Такого мнения придерживаются аналитики Национальной разведки США, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на агентство Reuters.

Как пояснили авторы доклада «Глобальные тенденции: Парадокс прогресса», такая ситуация может сложиться из-за того, что современный мировой порядок подрывают антиглобализм и национализм.

В качестве основных факторов, из которых будет складываться «тёмное и трудное ближайшее будущее», эксперты назвали региональные конфликты, терроризм, растущее неравенство по уровню доходов, изменение климата, слабый экономический рост, а также «всё более напористые» Россию и Китай.

По словам авторов доклада, в ближайшие десятилетия вырастет уровень угрозы терроризма, которая будет исходить от небольших групп и отдельных людей, «вооружённых новыми идеями и технологиями».

Материал, подготовленный аналитиками американской разведки, был опубликован менее чем за две недели до инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Интересная деталь: авторы документа сознательно избегают анализа будущего политического курса Соединённых Штатов. В исследовании особое внимание уделяется областям, на которых обещал сосредоточиться во время избирательной кампании Трамп. В частности, речь идёт о налаживании отношений с Россией, пересмотре экономических отношений с Китаем, увеличении рабочих мест в США, а также борьбе с терроризмом.

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