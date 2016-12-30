Белогорские власти выйдут в соцсети

В Белогорске стартует новый проект «Открытый муниципалитет». Проект включает исполнение нескольких основных задач. Одна из них – обеспечить новые механизмы взаимодействия и обратной связи белогорцев с муниципалитетом, в том числе с учетом развития информационных технологий. Для этого власти будут активно использовать соцсети, мессенджеры и другие современные технические возможности.

Накануне глава города Станислав Мелюков провел первое установочное совещание. Вместе со своими заместителями он обсудил основные цели и задачи проекта, этапы и инструменты его реализации. Так, было озвучено, что в соцсетях появятся аккаунты у всех муниципальных структур как один из альтернативных вариантов обратной связи с городской властью. Инициативу в дальнейшем поддержит городское бизнес-сообщество, организации, общественники, надеются в администрации Белогорска.

Также, как сообщает администрация Белогорска, в ходе совещания было принято решение вернуться к практике проведения выездных приемов граждан главой города. Впервые встречи с белогорцами в таком формате организовали в 2012 году.

«Еще одна задача – продолжить работу по благоустройству городского пространства, – подчеркнул глава Белогорска. – В этом направлении нам предстоит выполнить большую работу. В том числе, используя различные архитектурные и дизайнерские решения для городской среды. Все задачи, которые мы определим, безусловно, необходимо выполнить».

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