11 амурчан попали в снежный плен на Зейском водохранилище

Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

В ночь на вторник, 10 января, амурские спасатели дважды эвакуировали людей из застрявших машин на Зейском водохранилище. Жителей Зейского района убедительно просят не выезжать на лёд. С 8 утра сегодняшнего дня организовано семь постов, запрещающих выезд.

Вечером 9 января поступила информация о том, что в 40 километрах от посёлка Снежногорский в снегу застряли два легковых автомобиля Lexus и «Жигули». В иномарке было два человека, в отечественном авто – один, сообщили Амур.инфо в Амурском центре ГЗ и ПБ.

Для эвакуации людей выехала поисково-спасательная группа из Зеи в составе трёх человек и двух единиц техники. К 21:00 спасательные работы были выполнены. Состояние здоровья людей в машинах удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждаются.

Позже стало известно, что в том же месте в снегу застряли четыре автомобиля, в которых находились восемь человек, в том числе один ребёнок. На помощь отправили группировки служб, всего 12 специалистов с пятью единицами техники.

В 1:40 зейские спасатели доставили ребёнка из застрявшей машины в фельдшерско-акушерский пункт посёлка Снежногорский. Его обследовали врачи. К утру отвезли к родственникам в Зею.

По информации ведомства, на 6:30 три застрявших автомобиля были взяты на буксир, их транспортируют в Снежногорский. По состоянию на 07:15 автомобили прибыли к грузовому автомобилю, был организован привал. Впоследствии оказалось, что и этот грузовик застрял в 26 километрах от дороги. После проведения эвакуационных работ уже все четыре автомобиля едут в Снежногорский.

С 8 часов службами ГИБДД, противопожарной службы, добровольной пожарной дружиной, рыбинспекцией организовано семь постов, запрещающих выезд на водохранилище:

– мост через реку Зею,

– залив Гармакан,

– посёлок Хвойный,

– посёлок Снежногорский,

– посёлок Горный,

– посёлок Верхнезейск,

– посёлок Бомнак.

Амурский центр ГЗ и ПБ обращается к жителям Зейского района с убедительной просьбой – не выезжать на лёд до нормализации метеообстановки.

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#МЧС #природа #происшествия

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