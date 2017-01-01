Минюст предлагает законодательно отбирать у должников единственное жильё

Фото: tvc.ru

Министерство юстиции России подготовило законопроект, в соответствии с которым можно будет обращать взыскание на единственное жильё должника. Материалы разработанного документа опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает РИА Новости.

Авторы инициативы предлагают продавать единственное жильё должника при соблюдении двух условий: если площадь помещения в два раза превышает законодательно утвержденную норму для должника и его семьи, а стоимость – двукратную стоимость жилого помещения, которое полагается им по закону. При этом у должника не должно быть денег и иного имущества, которое можно было бы продать для возврата задолженности. Остаток вырученных за жильё средств после погашения долга предлагается возвращать должнику.

В пояснительной записке к законопроекту его авторы поясняют, что необходимость подобной меры основывается на том, что действующее законодательство нарушает баланс интересов между должником и кредитором в пользу первого.

Новый же документ предлагает выделять должнику минимальную сумму, достаточную для покупки нового жилья, соответствующего по площади установленным нормативам.

Согласно законопроекту, на жильё, размеры которого не превышают двукратную норму предоставления площади жилого помещения, будет по-прежнему распространяться имущественный иммунитет.

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