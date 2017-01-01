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Минюст предлагает законодательно отбирать у должников единственное жильё

Минюст предлагает законодательно отбирать у должников единственное жильё
Фото: tvc.ru

Министерство юстиции России подготовило законопроект, в соответствии с которым можно будет обращать взыскание на единственное жильё должника. Материалы разработанного документа опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает РИА Новости.

Авторы инициативы предлагают продавать единственное жильё должника при соблюдении двух условий: если площадь помещения в два раза превышает законодательно утвержденную норму для должника и его семьи, а стоимость – двукратную стоимость жилого помещения, которое полагается им по закону. При этом у должника не должно быть денег и иного имущества, которое можно было бы продать для возврата задолженности. Остаток вырученных за жильё средств после погашения долга предлагается возвращать должнику.

В пояснительной записке к законопроекту его авторы поясняют, что необходимость подобной меры основывается на том, что действующее законодательство нарушает баланс интересов между должником и кредитором в пользу первого.

Новый же документ предлагает выделять должнику минимальную сумму, достаточную для покупки нового жилья, соответствующего по площади установленным нормативам.

Согласно законопроекту, на жильё, размеры которого не превышают двукратную норму предоставления площади жилого помещения, будет по-прежнему распространяться имущественный иммунитет.

Просмотров всего: 254

#закон

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Яя10

    Яя10
    6 часов назад

    успокоятся только когда до нитки оберут народ, и хари потрескаются от наворованного

  • АКВ

    АКВ
    6 часов назад

    Яя10

    успокоятся только когда до нитки оберут народ



    Ну что вы, а как же внутренние ограны?

  • Рамзай

    Рамзай
    6 часов назад

    У сильного всегда бессильный ВИНОВАТ!

    Порядок в ЖКХ слабо навести..... Тарахтели на ТВ 20 лет, а конь там и не валялся до сих пор. На жилые дома нет документации. А прокурор пишет, что отсутствие документации на жилые дома не нарушает закон и мои права. Нормалек!!! Лучше не скажешь. Когда это беззаконие со стороны надзирателей за соблюдением законодательства ЗАКОНЧИТСЯ!

    А у нас уже есть пример. Жители 16-ти этажке в отсутствие схем водоснабжения нашли все-таки, что водой пользовались другие организации и не платили за это. Оплату производили собственники жилого дома в виде ОДН. Идут разборки... Опубликовано в газете...

    Зато выселить граждан за долги. Но для начала нужно разобраться долги ли это? Считаю платить за ничего неделанье в ЖКХ стыдно. Мне никто за ничего не деланье не платит. А почему мы в обяз должны платить всем кому хочется с нас поиметь денег, под прикрытием вывески ЖКХ.

  • РАМ

    РАМ
    5 часов назад

    АКВ
    Яя10

    успокоятся только когда до нитки оберут народ



    Ну что вы, а как же внутренние ограны?


    Это точно, после продажи половины однушки станет возможным заселение медработников для добровольного изъятия органов

  • OT

    OT
    5 часов назад

    А у кого такое жиле превышающее двухкратную норму площади на человека?

  • РАМ

    РАМ
    5 часов назад

    OTА у кого такое жиле превышающее двухкратную норму площади на человека?


    Как правило - это одинокие пенсионеры.

  • OT

    OT
    5 часов назад

    РАМ

    OT

    А у кого такое жиле превышающее двухкратную норму площади на человека?



    Как правило - это одинокие пенсионеры.


    Это я что-ли в этом формате?))

    А не прячетесь-ли вы батенька под всякое недовольство пенсионеров со своей, превыщающей двойную норму, жилплощадью?

  • Рамзай

    Рамзай
    5 часов назад

    Не, порядок в ЖКХ слабо навести! 20 лет тарахтели на ТВ, свигов ноль. Но рот открыт для приема денег. При чем этот рот носит ненасытный характер и поддерживается Ме. Нет слов.... одни буквы остались....

  • OT

    OT
    4 часа назад

    Рамзай

    Не, порядок в ЖКХ слабо навести! 20 лет тарахтели на ТВ, свигов ноль. Но рот открыт для приема денег. При чем этот рот носит ненасытный характер и поддерживается Ме. Нет слов.... одни буквы остались....



    Да уж это стена и не пробиваемая. Копьев ломать многим придется об нее пока, образно говолря, до "бульдозера" дело не дойдет

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