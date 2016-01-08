Где отдыхают звезды, их дети и внуки: обзор прессы

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Амурская область встретила Новый год без происшествий; обычная вода и водка скоро сравняются по цене; амурчане получат возможность выбрасывать мусор в цветные контейнеры; повысились цены на бензин, автомобили Lada – эти и другие новости включил в сегодняшний обзор ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

Сначала обозреватель раскрывает «Амурскую правду», она пишет о том, что регион встретил Новый год без ЧС и трагедий. Чуть ниже – о том, что в Благовещенске в пожаре сгорели 36 автомобилей. Но это уже чья-то личная трагедия, региональной не считается. Впрочем, масштаб, согласитесь, впечатляющий…

Еще стоит прочесть о том, какие правила изменились в стране в наступившем году. Среди всего прочего в статье сказано о том, что маткапитал не вырастет, что коллекторам запретили бить должников (получается, коллекторы останутся без работы), а электронные сигареты обложили налогом.

Также в номере

Еще из «Амурки» можно узнать о том, что в Приамурье появятся цветные контейнеры для бытовых отходов. Каждому из семи цветов радуги будет соответствовать свой класс мусора: бумага, стекло, пластик, резинки всякие и т.д. Вывоз будет оплачиваться по отдельной строке в платежке.

К сожалению, не говорится о размере штрафа тем, кто, либо ошибке, либо по злому умыслу (из вредности), не будет соблюдать правила сортировки. Это раз. И второе: надо морально готовиться к тому, что пространство на кухне, отведенное для мусорного ведра, должно увеличиться в семь раз.

Вам статья

Кстати, об увеличении. В «Комсомольской правде» рассказывают о том, что у трети россиян вода подорожала на 50 %. А все почему – да потому, что не установили счетчики! Теперь – пишет газета – «живительная влага… догоняет по цене беленькую». Так что, особой разницы нет, чем умываться – из-под крана или из бутылки.

Увеличиваются в размерах и штрафы за нарушение ПДД. Кстати о правилах: не исключено, что за трехкратное нарушение оных в течение года могут лишить прав. Стоит намотать на ус, уверен Павел Андреевич.

Об этом пишут все

Слово «повышение» встречается практически во всех газетах. Так, в «Российской газете» пишут о том, что АвтоВАЗ с начала января поднял цены на все автомобили марки Lada. В другой статье на другой странице – о повышении цен на бензин. Ну и так далее.

Про повышение жизненного уровня, правда, газеты не пишут, но это подразумевается. Как можно говорить о низком уровне, если МРОТ к концу года обещают повысить на целых 300 рублей, а пенсии индексировать на уровень инфляции! Впрочем, в пенсионном случае, получается, о повышении говорить нельзя – это просто компенсация.

Также в номере

Еще в «Российской газете» Павел Савинкин обращает внимание читателей на статью «Машина времени», в которой говорится об «умных» новинках. Прочитав, они узнают о смартфоне, который при посещении, скажем, магазина, укажет на непросроченный товар, сообщит об уровне в нем сахара, белков и жиров, о том, сколько раз рыба была переморожена и не разбавлен ли напиток. Или – здесь же – о расческе, показывающей уровень сухости/влажности волос. Специальный монитор укажет, с какой скоростью надо расчесывать при этом растительность, порекомендует нужный шампунь, сообщит о наличии паразитов и проч. и проч.

На посошок

«Последышек» Павел Савинкин взял из «Комсомолки». В этой газете пишут о том, где отдыхают звезды, их дети и внуки. Светской хронике посвящена целая страница, так что будет, о чем поговорить на работе.

Ну а еще здесь о том, что конкурс красоты в Финляндии выиграла негритянка. Допускаю, что и членами жюри были негры.

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