Десятый день первого месяца: в Японии отмечают День номера 110

Фото: prozhoga.name

Сегодня в Японии неофициально отмечается День номера 110. Он написан на любой общественной телефонной будке и известен каждому ребёнку. Это номер экстренного звонка в полицию. Ежегодно полицейская служба хяку-тобан принимает до 9 миллионов звонков.

Номер 110 начал работать в Японии в 1948 году. Причины, по которым он был выбран, просты и понятны: номер легко может запомнить каждый, во избежание ошибок при наборе были заданы только 3 цифры, на телефонном диске расстояние до цифры 1 самое короткое. А после того как был выбран номер, был установлен и день – естественно, первый месяц, десятое число. Какие же сообщения неустанно принимает номер 110? Это может быть сообщение об ограблении маленького частного магазинчика, о разбитой витрине дорогого ювелирного магазина, об автомобильной аварии, о стоящей на обочине дороги машине без водителя. Немало и неприятных звонков от телефонных хулиганов, а также нелепых просьб: помогите расправиться с тараканом, болит голова – купите таблеток, подскажите время вылета самолёта. Сейчас номер 110 многоканальный, но в случае большого количества звонков автоответчик попросит вас подождать. Кроме Японии, экстренный номер 110 используется также в Китае и Германии.

* * *

Ровно 100 лет назад родился военный лётчик, Герой Советского Союза Павел Кайков. Лётчик 147-го истребительного авиационного полка лейтенант Кайков произвёл 67 боевых вылетов на штурмовку вражеских объектов, сопровождение самолётов, прикрытие аэродрома и 110 вылетов на связь и доставку боеприпасов и продовольствия партизанам в тыл противника. Также Павел Александрович участвовал в 5 воздушных боях. 29 ноября 1941 года Кайков вылетел в составе эскадрильи на штурмовку войск противника на Мурманском направлении. При посадке на свой аэродром советские лётчики были атакованы истребителями противника. Несмотря на почти полный расход боеприпасов, наши лётчики приняли бой. Кайков сразился с двумя Me-109. Он старался экономить патроны, но они быстро кончились. Вскоре один «мессершмитт» вышел из боя. С другим он сошёлся на высоте 150 метров в лобовой атаке. Немец с разворотом стал переходить на бреющий полёт. Кайков догнал его и над самыми верхушками деревьев ударил винтом своего МиГ-3 по хвостовому оперению «мессершмитта». При этом оба самолёта врезались в землю. 6 июня 1942 года лейтенанту Кайкову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Ему было всего 24 года.

* * *

85 лет назад родилась кинорежиссёр и сценарист Искра Бабич. Её авторский фильм «Мужики!..» (1981) с Александром Михайловым в главной роли получил широкое признание как публики, так и критики. Картина была удостоена Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, а также отмечена Почётным упоминанием на Берлинском кинофестивале в 1982 году и номинирована на «Золотого Медведя». В том же году «Мужики!..» были названы лучшим фильмом по опросу журнала «Советский экран».

Просмотров всего: 209

#военные #история #кино #праздники

распечатать