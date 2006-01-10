Атака компьютерного вируса: история Приамурья

В первые дни 2008 года десятки тысяч компьютеров амурчан были атакованы новым вирусом Penetrator. Большую часть из поврежденных документов восстановить было невозможно, вместо документов пользователи видели нецензурную надпись. Специалисты рассказали, что это настоящая эпидемия. Вирус проник в компьютерные сети многих организаций, в том числе государственных структур.

В частности, атаке вредоносной программы были подвергнуты компьютеры исполнительных органов государственной власти Амурской области, городской Думы города Благовещенска, избирательной комиссии по Амурской области, Благовещенского городского суда, УВД по Амурской области, ОГИБДД УВД по городу Благовещенску, управления Федеральной службы судебных приставов, Амурского фонда обязательного медицинского страхования, Амурского областного центра по гидрометеологии и мониторингу окружающей среды, Министерства внутренней и информационной политики Амурской области и другие. Несмотря на то, что никаких заявлений в милицию не поступало, 10 января оперативники начали проверку.

В начале августа 2008 г. автор компьютерного вируса «Пенетратор» был задержан сотрудниками ФСБ в Калининграде. Им оказался 21-летний студент одного из калининградских вузов Дмитрий Уваров. Он полностью признал свою вину, искренне раскаялся в содеянном и помогал следствию. Суд учёл эти и другие обстоятельства дела и назначил Уварову минимальное наказание – штраф в размере 3 тысяч рублей.

***

В 2006 году 10 января акцию протеста у стен городской администрации устроили пенсионеры и частные предприниматели. Торговцы с микрорынка «Факел» (2-й микрорайон) с нового года лишились места работы. Микрорынок закрыли накануне. С 1 января им не продлили аренду муниципальной земли. Несоответствие санитарным нормам и неприбыльность – основные причины закрытия. Пенсионеры же требовали вернуть единые социальные проездные билеты для федеральных льготников.

***

10 января 2014 года в Амурской области начал работу межэтнический семинар. В течение трёх дней более 30 человек из Читы, Хабаровска и Приамурья обсуждали вопросы реализации государственной молодёжной политики по укреплению национального единства страны. Среди амурчан присутствовали представители немецкой национально-культурной автономии, «Белорусского землячества», армянской, узбекской, таджикской диаспор и казачьего общества.

***

В этот день в 2016 году в Амурской областной филармонии закончился ремонт зрительного зала. 10 января в тестовом режиме запустили новое звуковое оборудование и оценили работу светодиодного экрана.В 2015 году филармония стала обладателем гранта Министерства культуры Российской Федерации на сценическое оборудование в размере 14 миллионов рублей. В течение года это оборудование приобретали, финальной точкой покупки стали кресла.

Просмотров всего: 863

#жизнь #история

распечатать