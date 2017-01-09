Готовы к ФЗ-54! В январе 2017 года новое поступление on-line касс в компании «Фартов»

В январе 2017 года новое поступление on-line касс в компании «Фартов».

Фискальный регистратор АТОЛ 11Ф – решение предназначено для предприятий с низким потоком покупателей и ограниченным бюджетом на автоматизацию. Вместе с бюджетной стоимостью, АТОЛ 11Ф: Совместим со всеми наиболее распространенными операционными системами (Windows, Linux, Android или iOS); При необходимости осуществлять передачу данных в ОФД по беспроводным интерфейсам связи позволяет установить коммуникационный модуль с Wi-Fi или 2G/3G модемом (опционально); Совместим со всеми наиболее распространенными кассовыми программами. 22 300 рублей (в стоимость входит фискальный накопитель) Фискальный регистратор АТОЛ 55Ф - решение рекомендовано для предприятий со средней проходимостью и обладает всеми необходимыми характеристиками для быстрого обслуживания покупателей. АТОЛ 55Ф: Совместим с наиболее популярными прикладными программными пакетами известных компаний — разработчиков ПО; Имеет два интерфейса подключения к ПК – RS-232C и USB; Позволяет использовать чековую ленту не только шириной 58 мм, но и шириной 44 мм, что предоставит дополнительную возможность экономии на расходных материалах. 28 800 рублей (в стоимость входит фискальный накопитель) Есть в наличии! Фискальный регистратор АТОЛ FPrint-22 ПТК - решение разработано специально для предприятий с высоким потоком покупателей, где важна высокая скорость и бесперебойность работы кассы. АТОЛ FPrint-22ПТК: Совместим с наиболее популярными прикладными программными пакетами известных компаний — разработчиков ПО; Имеет два интерфейса подключения к ПК – RS-232C и USB; Позволяет использовать чековую ленту не только шириной 58 мм, но и шириной 44 мм, что предоставит дополнительную возможность экономии на расходных материалах. 31 000 рублей (в стоимость входит фискальный накопитель) Автономная касса АТОЛ 90Ф - решение разработано для ведения суммового учета небольшими розничными магазинами, предприятиями питания и сферы услуг. Применяется для сферы услуг, общепита и торговли. Работает от сети 220В и от аккумулятора 7.4 В (используется литиевый аккумулятор с защитой). Передача данных в ОФД через проводной или мобильный интернет. от 14 000 рублей (в стоимость входит фискальный накопитель) Автономная касса Пионер 114Ф - решение разработано для ведения суммового учета небольшими розничными магазинами, предприятиями питания и сферы услуг. Применяется для сферы услуг, общепита и торговли. Питание: Батарея формата АА (4 шт) или сетевой адаптер. Передача данных в ОФД только через проводной интернет. Имеется USB порт для подключение сканера штрих-кода или компьютерной клавиатуры.

16 900 рублей (в стоимость входит фискальный накопитель)

Комплексные решения по автоматизации для ФЗ-54:

Эвотор – это умная гибко настраиваемая автоматизация торговой точки под ключ, полный аппаратно-программный комплекс.

Эвотор делает жизнь предпринимателей проще!

· Учет товарных потоков и остатков

· Работа с ЕГАИС

· Простота в установке и настройке

· Полное соответствие №54-ФЗ

Эвотор Смарт-терминал ФН - смарт терминал Эвотор на базе планшета;

- ОС на базе Android;

- программное обеспечение Evotor POS (кассовое и товароучетное); - ФН 26 000 рублей Эвотор Стандарт ФН - смарт терминал Эвотор на базе планшета;

- ОС на базе Android;

- программное обеспечение Evotor POS (кассовое и товароучетное);

- ФН;

- сканер штрих-кода 1D 27 500 рублей

Компания Фартов также предлагает весь комплекс услуг, связанных с постановкой кассовых аппаратов "по-новому": от электронной подписи до регистрации в ФНС!

У нас вы можете получить квалифицированную электронную подпись, заключить договор с ОФД, фискализировать контрольно-кассовую технику и поставить ее на учет согласно новому законодательству. Стоимость услуг можно уточнить по контактам, указанным ниже.

Писать в whats app: 8-9145-58-40-58

Обращаться по адресу: ул. Горького, 179/1, здание «Кассир», 2 этаж.

И по телефонам: (4162) 220-798, 220-767

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