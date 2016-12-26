Роспотребнадзор рекомендует амурчанам не выезжать за границу при плохом самочувствии

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По данным амурского управления Роспотребнадзора, на первой неделе 2017 года эпидемиологическая обстановка по заболеваемости ОРВИ стабильная. Показатель заболеваемости ниже недельного эпидемического порога на 17,1 %. 73,4 % заболевших – дети до 17 лет. Лабораторно подтверждённых случаев гриппа не зарегистрировано.

Специалисты убедительно просят родителей не допускать детей с симптомами ОРВИ в образовательные учреждения и своевременно обращаться к врачу, призывают амурчан соблюдать меры по профилактике ОРВИ и гриппа, а также напоминают руководителям учреждений о необходимости соблюдения требований санитарного законодательства в части усиления «утренних фильтров», своевременного проведения ревизии вентиляционных систем, обеспечения нормируемых параметров микроклимата (температура и влажность воздуха, кратность воздухообмена), режимов проветривания, влажной уборки и дезинфекции помещений.

Уровень заболеваемости внебольничными пневмониями ниже среднемноголетнего уровня на 52 %, при этом наряду с сезонным подъёмом заболеваемости ОРВИ традиционно увеличивается количество заболевших внебольничной пневмонией, прежде всего среди детского населения.

Показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями не превышает среднемноголетний уровень, однако продолжается традиционная для этого времени года циркуляция кишечных инфекций вирусной этиологии (норо-, ротавирусов).

В аэропорту Благовещенска во время праздников при санитарно-карантинном контроле туристов, вернувшихся из Вьетнама, выявлен ребенок с признаками острой респираторной вирусной инфекцией. Он получает необходимое лечение. Управление Роспотребнадзора по Амурской области призывает амурчан при выезде за границу строго соблюдать меры профилактики инфекционных заболеваний и не рекомендует туристам выезжать за границу при ухудшении самочувствия и повышении температуры тела выше 37 градусов.

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#дети #здоровье

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