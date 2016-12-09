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С французского языка в Приамурье начнётся региональный этап всероссийской олимпиады

С французского языка в Приамурье начнётся региональный этап всероссийской олимпиады
Фото: myhseolymp.ru

11 января в Амурской области начнётся региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 22 образовательным предметам. В нём примут участие 468 школьников области, в том числе 16 победителей и призёров регионального этапа олимпиады школьников 2015-2016 учебного года.

11участников регионального этапа будут выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они сейчас проходят обучение.

Также в 2016-2017 учебном году в олимпиадных испытаниях примут участие семь обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды из Ивановского, Константиновского, Серышевского районов, городов Зея и Свободный.

Первые испытания начнутся для школьников по французскому языку. В рамках теоретического тура предусмотрено написание лексико-грамматического теста, выполнение заданий на понимание устной речи и письменного текста, а также конкурс «письменной речи».

Практический тур олимпиады состоится 12 января в устной форме, участники смогут показать не только знание языка, но и творческий подход к выполнению заданий. В этот же день будут подведены итоги, сообщает пресс-служба правительства региона.

Региональный этап олимпиады продлится до 22 февраля 2017 года. Победители, набравшие необходимое количество баллов, смогут принять участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, который пройдёт в марте–апреле 2017 года в центральных регионах России.

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#образование

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