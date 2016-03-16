Юные амурские каратисты готовятся к турниру в Орле

Фото: пресс-служба региональной копорации киокусинкай карате

Полсотни воспитанников амурской региональной корпорации киокусинкай карате провели новогодние каникулы в усиленных тренировках. Учебно-тренировочные сборы по Кумитэ проходили со 2 по 8 января в Белогорске. На базе зимнего лагеря свой профессиональный уровень повышали спортсмены старше 10 лет.

Молодёжь улучшала физические данные под руководством сенсея Андрея Кондратьева. Тренировочный процесс проходил по системе: три тренировки в день по два часа каждая.

Утром спортсмены отрабатывали технику Кихона, днем делали упор на тактические навыки ведения боя. Вечером киокушиновцы упражнялись в силовом тренинге и статодинамике.

В юных каратистах воспитывали силу и дух не только в стенах спортзала, но и на свежем воздухе. Ежедневно ребята тренировались в 20 -ти градусный мороз.

Все 50 участников учебно-тренировочных сборов являются членами областной сборной и уже через месяц многим из них предстоит защищать честь региона на Кубке Содружества Всероссийских Федераций. Турнир по карате пройдёт в городе Орёл 25-26 февраля, сообщает пресс-служба региональной копорации киокусинкай карате.

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#Белогорск #спорт

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