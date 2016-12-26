Белогорцы в прошлом году сэкономили 62 миллиона рублей

В Белогорске подводят итоги 2016 года. Работа городской администрации по переводу ранее газифицированных домов на понижающий коэффициент 0,7 в расчётах за потреблённую электроэнергию, уменьшению оплаты за теплоэнергию населением и неувеличению стоимости проезда в общественном транспорте принесла результаты.

Общий объём сэкономленных белогорцами средств, которые остались в экономике города, составил около 62 миллионов рублей. В том числе, более 5,6 миллиона рублей горожане сэкономили на проезде в автобусах, более 25,5 миллиона – в расчётах за электроэнергию, 15,5 миллиона – при оплате за отопление.

Управленческие решения в прошлом году позволили сэкономить и предпринимателям Белогорска, отметили в городской администрации. Почти 5 миллионов рублей в 2016 году сэкономили представители малого и среднего бизнеса города на аренде муниципального имущества.

Для создания благоприятных условий в предпринимательскую среду Белогорска в прошлом году направлено более 10 миллионов рублей из бюджетов всех уровней. Условно, в среднем в бюджете каждой семьи Белогорска сохранились по 2,6 тысячи рублей, которые они расходовали на свои нужды.

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