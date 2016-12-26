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Сегодня, 19:12 13

Белогорцы в прошлом году сэкономили 62 миллиона рублей

В Белогорске подводят итоги 2016 года. Работа городской администрации по переводу ранее газифицированных домов на понижающий коэффициент 0,7 в расчётах за потреблённую электроэнергию, уменьшению оплаты за теплоэнергию населением и неувеличению стоимости проезда в общественном транспорте принесла результаты.

Общий объём сэкономленных белогорцами средств, которые остались в экономике города, составил около 62 миллионов рублей. В том числе, более 5,6 миллиона рублей горожане сэкономили на проезде в автобусах, более 25,5 миллиона – в расчётах за электроэнергию, 15,5 миллиона – при оплате за отопление.

Управленческие решения в прошлом году позволили сэкономить и предпринимателям Белогорска, отметили в городской администрации. Почти 5 миллионов рублей в 2016 году сэкономили представители малого и среднего бизнеса города на аренде муниципального имущества.

Для создания благоприятных условий в предпринимательскую среду Белогорска в прошлом году направлено более 10 миллионов рублей из бюджетов всех уровней. Условно, в среднем в бюджете каждой семьи Белогорска сохранились по 2,6 тысячи рублей, которые они расходовали на свои нужды.

Просмотров всего: 168

#Белогорск #жизнь #экономика

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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • непонятно

    непонятно
    1 час назад

    Непонятно мне - это в каждом амурском муниципалитете так:

    - второй год по просьбе главы не поднимаются цены за проезд в общественном транспорте;

    - предпринимателям по решению главы в сложный год не поднимается арендная плата;

    - по рекомендации главы немного, но снижается плата за отопление;

    - по поручению главы проведена работа и на 30% снижена плата за электроэнергию и расходы на ОДН;

    - предпринимателям раздаются федеральные деньги,

    что в итоге привело к тому, что в белогорских семьях за год сэкономили 62 миллиона рублей?

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    непонятно

    что в итоге привело к тому, что в белогорских семьях за год сэкономили 62 миллиона рублей?



    Но в то же время и не в каждом муниципалитете с жителей пытаются вытрясти 180 лямов на строительство муниципального здания.

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    1 час назад

    Не передергивайте, мики. Никто не трясет. Кто хочет - тот жертвует, кто не хочет - молча ждет, пока построят.

    Ну, а вам то что от того, что в Белогорске есть люди, которые перечисляют пожертвования? Жаба давит? Сами, небось, на такое неспособны? Не?

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад



    Сами, небось, на такое неспособны?



    Пожертвовать на муницип.здание, чтоп потом его площади мэры в аренду своим сдавали подешевке, а те в свою очередь в субаренду но уже по конским ценам?

    Неееетуж.

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    54 минуты назад

    Мики, вы как Труш и Иван Абрамов - такой же неосведомленный о том, как устроены муниципалитеты. То, что вы пишите - в принципе невозможно.

    Может вас тоже на планерки к СЮ пригласить? Уму-разуму наберетесь…)))) Придете?

  • Хмык

    Хмык
    48 минут назад

    тоже из Белогорска

    Мики, вы как Труш и Иван Абрамов - такой же неосведомленный о том, как устроены муниципалитеты. То, что вы пишите - в принципе невозможно.

    Может вас тоже на планерки к СЮ пригласить? Уму-разуму наберетесь…)))) Придете?



    А конфекты давать будут? А то мне скоро через Белогорск ехать, я бы тоже на конфекты зашел.



  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    26 минут назад

    тоже из Белогорска

    Мики, вы как Труш и Иван Абрамов - такой же неосведомленный о том, как устроены муниципалитеты. То, что вы пишите - в принципе невозможно.

    Может вас тоже на планерки к СЮ пригласить? Уму-разуму наберетесь…)))) Придете?



    Не надоело СЮсюкаться?...И хватит врать про "экономикю" люди ПЕРЕПЛАЧИВАЛИ все эти году, живя по факту в домах, где нет газа, оплачивая повышенный тариф. Вы, по сути, обирали народ годами.

  • Хмык

    Хмык
    23 минуты назад

    Сергей Труш

    тоже из Белогорска

    Мики, вы как Труш и Иван Абрамов - такой же неосведомленный о том, как устроены муниципалитеты. То, что вы пишите - в принципе невозможно.

    Может вас тоже на планерки к СЮ пригласить? Уму-разуму наберетесь…)))) Придете?



    Не надоело СЮсюкаться?...И хватит врать про "экономикю" люди ПЕРЕПЛАЧИВАЛИ все эти году, живя по факту в домах, где нет газа, оплачивая повышенный тариф. Вы, по сути, обирали народ годами.



    Переплачивали. Это уже в прошедшем времени. В отличие от Благовещенска, где переплата существует до сих пор.



  • mikey007

    mikey007
    20 минут назад

    Хмык

    Сергей Труш

    тоже из Белогорска

    Мики, вы как Труш и Иван Абрамов - такой же неосведомленный о том, как устроены муниципалитеты. То, что вы пишите - в принципе невозможно.

    Может вас тоже на планерки к СЮ пригласить? Уму-разуму наберетесь…)))) Придете?



    Не надоело СЮсюкаться?...И хватит врать про "экономикю" люди ПЕРЕПЛАЧИВАЛИ все эти году, живя по факту в домах, где нет газа, оплачивая повышенный тариф. Вы, по сути, обирали народ годами.



    Переплачивали. Это уже в прошедшем времени. В отличие от Благовещенска, где переплата существует до сих пор.



    А у нас че мэрия тоже с газовиками конфликтнула и дома какие-то без газа остались?

    Незнал

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    17 минут назад

    Хмык

    Сергей Труш

    тоже из Белогорска

    Мики, вы как Труш и Иван Абрамов - такой же неосведомленный о том, как устроены муниципалитеты. То, что вы пишите - в принципе невозможно.

    Может вас тоже на планерки к СЮ пригласить? Уму-разуму наберетесь…)))) Придете?



    Не надоело СЮсюкаться?...И хватит врать про "экономикю" люди ПЕРЕПЛАЧИВАЛИ все эти году, живя по факту в домах, где нет газа, оплачивая повышенный тариф. Вы, по сути, обирали народ годами.



    Переплачивали. Это уже в прошедшем времени. В отличие от Благовещенска, где переплата существует до сих пор.



    Медаль дать, и заявить об заботе? Ты вообще как, нормально себя чувствуешь, не болит нигде?

  • Хмык

    Хмык
    14 минут назад

    Сергей Труш

    Хмык

    Сергей Труш

    тоже из Белогорска

    Мики, вы как Труш и Иван Абрамов - такой же неосведомленный о том, как устроены муниципалитеты. То, что вы пишите - в принципе невозможно.

    Может вас тоже на планерки к СЮ пригласить? Уму-разуму наберетесь…)))) Придете?



    Не надоело СЮсюкаться?...И хватит врать про "экономикю" люди ПЕРЕПЛАЧИВАЛИ все эти году, живя по факту в домах, где нет газа, оплачивая повышенный тариф. Вы, по сути, обирали народ годами.



    Переплачивали. Это уже в прошедшем времени. В отличие от Благовещенска, где переплата существует до сих пор.



    Медаль дать, и заявить об заботе? Ты вообще как, нормально себя чувствуешь, не болит нигде?



    Ну... медаль не медаль, но дело сделал хорошее.



    Насчет "не болит"... нельзя болеть. У меня полюс старый.



  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    10 минут назад

    Какое дело сделал? Исполнил прямые обязанности, наконец-то, в то время как как жители неоднократно писали и жаловались до этого за переплату?

  • Хмык

    Хмык
    7 минут назад

    Сергей Труш

    Какое дело сделал? Исполнил прямые обязанности, наконец-то, в то время как как жители неоднократно писали и жаловались до этого за переплату?



    Гыг. Твоему Абрамову сколько про капремонт писали? Где выхлоп?



    Это я к тому, что читать и что-то делать, это совсем разные вещи.



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