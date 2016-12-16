Амурские пенсионеры ждут положенных пяти тысяч рублей

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В амурском отделении Пенсионного фонда все новогодние каникулы работала горячая линия, давали разъяснения специалисты и в социальных сетях. В основном людей интересовал порядок единовременной выплаты в размере 5 000 рублей.

Второй актуальный вопрос – смена реквизитов для уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд. С 1 января эти платежи стала собирать налоговая служба, поэтому коды бюджетной классификации изменились.

С 31 декабря по 8 января поступило 62 звонка, ещё 59 жителей области задали вопросы в ПФР через социальные сети. В основном люди интересовались выплатой 5 000 рублей. Специалисты напомнили, что на днях средства поступят в регион. 12-13 января деньги будут зачислены на банковские карты.

Тем, кто получает пенсии через почтовые отделения до 13 числа, 5 000 рублей принесут дополнительно, всем остальным – вместе с пенсией. Если пенсионер по каким-то причинам не сможет получить единовременную выплату в установленный срок, он может до 28 января включительно обратиться в своё почтовое отделение и забрать деньги.

Если установленная дата пенсии 3 января, то 5 000 рублей доставят 21 января; если 4 января, то 23 января; если 5-6 января, то деньги доставят 24 числа; если 7-8 января, то средства будут 25 января; если 9-10 января, то 26; если 11 января, то 27; если 12 января, то 28; если с 13 января и позже, то доставят вместе с пенсией.

Выплата в размере 5 000 рублей положена работающим и неработающим пенсионерам, которым выплачивают страховые пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. В том числе деньги получат дети-инвалиды и дети, потерявшие одного или обоих родителей. Выплату от ПФР доставят и бывшим военным, получающим гражданские пенсии.

По 5 000 рублей пенсионеры получат независимо от наличия других выплат или мер социальной поддержки. Никаких справок и заявлений в Пенсионный фонд приносить не нужно.

Если выплата пенсии прекратилась до 31 декабря 2016 года (например, пенсионер умер до нового года), то 5 000 рублей выплачены не будут. Но если смерть случилась в январе 2017 года, то родственники могут получить эту сумму как недополученную выплату.

Также много вопросов специалистам поступило от индивидуальных предпринимателей, которые вовремя не уплатили страховые взносы в ПФР. С 1 января 2017 года все платежи стала принимать налоговая служба. Новые коды бюджетной классификации указаны на официальном сайте ФНС.

Телефоны областной «горячей линии» Отделения ПФР по Амурской области – 8(4162) 202-400 и 202-390.

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#жизнь

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