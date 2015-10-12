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Сотни благовещенцев встали в очередь по замене медполисов

Сотни благовещенцев встали в очередь по замене медполисов

В понедельник, 9 января, несколько сотен благовещенцев собрались в офисе страховой компании «СОГАЗ–Мед». Амурчане решили в первый рабочий день заменить просроченные и старые полисы медицинского страхования на новые. В итоге возникли длинные очереди.

В страховой компании пояснили, что клиентов обслуживали 11 специалистов. На каждого уходило в среднем 10 минут. Тем не менее некоторые ждали своей очереди по четыре часа.

«31 декабря закончился полис, а мне скорую через день да каждый день вызывают. Поэтому вот я пришла и сижу. Сейчас у меня номер очереди 550-й, а сейчас двести какой-то проходит только», рассказала женщина в очереди.

«Ну вот пришла к стоматологу, а мне говорят – полис просроченный», – добавила ее соседка.

«Вот вы бы поговорили там с женщиной: она вчера вызывала скорую, а у неё полис старого образца. И ей предъявили претензию», – вступила в разговор еще одна женщина.

«Сказали, что срок вышел, поэтому меняем. У меня проблем не было, мы 6-го числа были в детской консультации – там проблем не было», – рассказал мужчина.

В страховой компании объяснили, что переживать из-за старого полиса не стоит, его действие бессрочно. В медицинской помощи пациентам отказать не могут.

«В настоящее время все полисы, выданные до 2011 года, являются действующими. Мы постоянно рассказываем нашим клиентам, что торопиться с заменой полисов на полисы единого образца не стоит. Все полисы, выданные компанией "Дальмедстрах" действуют в настоящее время», – пояснила директор амурского филиала страховой медицинской компании «СОГАЗ-Мед» Елена Дьячкова.

Просмотров всего: 2191

#здоровье #происшествия #соцзащита

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Комментарии
Показать все (23) Обсудить на форуме
  • Lelka-a

    Lelka-a
    5 часов назад

    А можно консультацию? То есть, по данному полису, срок действия которого закончился 31.12.2016 г. нам не откажут при обращении в медучреждение? Пока не было возможности заменить полис.

  • Юлия-Я

    Юлия-Я
    5 часов назад

    Конечно не откажут! Постепенно все заменять на новый полис. Зачем в очереди 4 часа стоять, не понимаю.

  • PRO

    PRO
    4 часа назад

    Не пойму, почему все ломятся в Дальмедстрах? Там всегда очереди нереальные. В другую страховую приезжаешь, спокойно делаешь без очередей.

  • Альби

    Альби
    4 часа назад

    Абсолютно спокойно поменяла полис, заполнив заявку на сайте Согаз. Вежливая тетенька позвонила, спросила, когда мне удобно к ним явиться. Всё действо заняло минут 10.

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    нас хлебом не корми - дай постоять в очереди

  • Genius1234

    Genius1234
    4 часа назад

    Почему собираете народ? Сделайте сообщение по телику ! Повесьте в поликлиниках и на скорой объявления,что идет постепенная замена. А если все еще действует , почему очередь ? Работать надо с населением а не собирать все в кучу ! Опять из нечего столько шума !

  • Genius1234

    Genius1234
    4 часа назад

    Поясните пожалуйста про сайт ?

  • Альби

    Альби
    4 часа назад

    Что пояснить про сайт? Набираете в поисковике Согаз и действуете дальше по пошаговой инструкции. Там более чем понятно.

  • Madam_kaka

    Madam_kaka
    4 часа назад

    Бестолковое стадо. Видать так эта бабка болеет раз сидит и еще ругается.

  • SAMURAI

    SAMURAI
    4 часа назад

    Передо мной стояло человек двадцать, и всё таки я получил полис

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Итак, вопрос: А зачем менять медполис, если страховая заявляет об из (полисов) годности?

    Может не все медицинские организации это знают?

    Так надо их и озадачивать!

  • DrDimon

    DrDimon
    3 часа назад

    Альби

    Абсолютно спокойно поменяла полис, заполнив заявку на сайте Согаз. Вежливая тетенька позвонила, спросила, когда мне удобно к ним явиться. Всё действо заняло минут 10.



    Хм... Прямо полис поменяли?

    Такой?

    Если да, то это не полис. За полисом придется идти еще раз, снова заполнив заявку на сайте.

    По крайней мере именно так мне объяснила та самая "вежливая тетенька".

  • DrDimon

    DrDimon
    3 часа назад

    Oldlord

    Итак, вопрос: А зачем менять медполис, если страховая заявляет об из (полисов) годности?



    Не знаю, что она там заявляет. У меня в полисе было русским по белому: годен до 31.12.2016.



    Может не все медицинские организации это знают?



    Может и не знают. Как-то, знаете ли, нет особого желания это проверять. Особенно, притащившись в поликлинику на полусогнутых.



    Так надо их и озадачивать!



    Угадайте с 3-х раз, кого именно будут озадачивать.

  • Альби

    Альби
    3 часа назад

    Временный у меня уже был. Тоже дело 5-ти минут. 28-го декабря получила полис.

    Так же, через интернет, заполнила заявку на мою несовершеннолетнюю дочь. При получении моего полиса мне выдали временный на дочь, в середине февраля получу на нее постоянный.

  • Оля111

    Оля111
    3 часа назад

    DrDimon

    Oldlord

    Итак, вопрос: А зачем менять медполис, если страховая заявляет об из (полисов) годности?



    Не знаю, что она там заявляет. У меня в полисе было русским по белому: годен до 31.12.2016.



    Может не все медицинские организации это знают?



    Может и не знают. Как-то, знаете ли, нет особого желания это проверять. Особенно, притащившись в поликлинику на полусогнутых.



    Так надо их и озадачивать!



    Угадайте с 3-х раз, кого именно будут озадачивать.



    Мне сказали, что теперь этот полис стал бессрочным. И я могу им пользоваться, пока он совсем не изорвётся. По нему мне обязаны оказывать мед. помощь.

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    DrDimon

    Oldlord




    Так надо их и озадачивать!



    Угадайте с 3-х раз, кого именно будут озадачивать.



    А что говорит по этому поводу Закон?

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    Oldlord

    А что говорит по этому поводу Закон?



    Анекдот такой знаете?

    - Я имею право?

    - Да, имеете.

    - Значит, я могу?

    - Нет, не можете.

    Знаю, что говорит. Но чтобы кому-то что-то доказывать, надо иметь немного здоровья и немного свободного времени. В поликлинику обычно хожу в состоянии, когда уже нет ни того, ни другого (в другом хрен затащишь ). Так что лучше уж озаботиться заранее.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Объясните мне, дураку - а для чего вообще нужен этот полис? Полюса выдают всем по предъявлению паспорта или свидетельства о рождении.

    Так зачем тогда вообще эта бумажка?

  • Внучка деда

    Внучка деда
    1 час назад

    Я вот в июле еще подала документы на новый полис, но все никак не могу дойти и забрать. И судя по всему долго еще не получится его получить. Какой ужас))

  • мыжго

    мыжго
    1 час назад

    Не правильно статья начинается.

    Надо так: "В понедельник, 9 января, несколько сотен оленей собрались в офисе страховой компании «СОГАЗ–Мед»"

  • Zula

    Zula
    27 минут назад

    Не знаю как там удалось на сайте быстро всё сделать, но я подала заявку за неделю до Нового года. Через неделю после этого позвонила, уточнить, когда нам перезвонят. Сказали, что очереди большие, посему пока никого электронно не записывают. А полис ещё два года будет действовать. Т.е. получается до 31 декабря 2018 года.

  • pro100mila

    pro100mila
    4 минуты назад

    Старый полис будет действителен ещё год, так написано в обьявлении которое висит в СОГАЗе. Если у вас полис нового образца,менять его не нужно,просто поставить печать. И талончик в очередь берите ,не на замену,а на получение готового,так будет быстрее. А вот полюс ДАЛЬМЕДСТРАХа нужно заменить.

  • Оля111

    Оля111
    53 секунды назад

    Полюс бывает северный и южный

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