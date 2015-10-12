Сотни благовещенцев встали в очередь по замене медполисов

В понедельник, 9 января, несколько сотен благовещенцев собрались в офисе страховой компании «СОГАЗ–Мед». Амурчане решили в первый рабочий день заменить просроченные и старые полисы медицинского страхования на новые. В итоге возникли длинные очереди.

В страховой компании пояснили, что клиентов обслуживали 11 специалистов. На каждого уходило в среднем 10 минут. Тем не менее некоторые ждали своей очереди по четыре часа.

«31 декабря закончился полис, а мне скорую через день да каждый день вызывают. Поэтому вот я пришла и сижу. Сейчас у меня номер очереди 550-й, а сейчас двести какой-то проходит только», рассказала женщина в очереди.

«Ну вот пришла к стоматологу, а мне говорят – полис просроченный», – добавила ее соседка.

«Вот вы бы поговорили там с женщиной: она вчера вызывала скорую, а у неё полис старого образца. И ей предъявили претензию», – вступила в разговор еще одна женщина.

«Сказали, что срок вышел, поэтому меняем. У меня проблем не было, мы 6-го числа были в детской консультации – там проблем не было», – рассказал мужчина.

В страховой компании объяснили, что переживать из-за старого полиса не стоит, его действие бессрочно. В медицинской помощи пациентам отказать не могут.

«В настоящее время все полисы, выданные до 2011 года, являются действующими. Мы постоянно рассказываем нашим клиентам, что торопиться с заменой полисов на полисы единого образца не стоит. Все полисы, выданные компанией "Дальмедстрах" действуют в настоящее время», – пояснила директор амурского филиала страховой медицинской компании «СОГАЗ-Мед» Елена Дьячкова.

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