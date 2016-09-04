Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9января
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 17:59 21

В Свободном ветеран войны не может получить жилье из-за разночтений указа президента

В Свободном ветеран войны не может получить жилье из-за разночтений указа президента

Владимир Коробейников из Свободного просит дать ему квартиру. Ветеран Великой Отечественной войны получил этот статус как участник боевых действий на острове Даманский в 1969 году и считает, что имеет право на жилье по указу президента. Однако выяснилось, что этот указ в разных регионах трактуют по-разному.

В доме, где сейчас проживает пенсионер, нет света, потому что окна замерзают так, что в комнатах становится темно. Поставить новые нельзя – обвалится стена, а с ней и потолок, который, как считают жители, давно бы уже упал, если бы не обшивка.

Владимир Коробейников признан ветераном Великой Отечественной войны, поскольку он воевал на острове Даманском. Сейчас пенсионер воюет с местной администрацией. Хочет, чтобы жилье признали аварийным и дали ему новое. Несмотря на ремонт, зимой в доме холодно. К тому же строение топило в 2013 году. Независимая экспертиза признала, что дом не пригоден для проживания, но свободненская комиссия с этим не согласилась.

«Комиссия не признает и мотивирует тем, что есть бабушки, которые в более худших условиях живут. У вас домик еще ого-го какой, говорят. А он у нас каркасно-засыпной – ни опилок нет, ничего нет. Уже 60 лет этому домику. Все опилки в пух и прах», – сказал Владимир Коробейников.

Пенсионер недоумевает, почему он является ветераном Великой Отечественной войны, а в очереди на новое жилье стоит по другой программе – как участник боевых действий. Эти вопросы Владимир Михайлович задавал и бывшему, и нынешнему руководству области. Александр Козлов даже был у ветерана в гостях.

«Александр Александрович говорит – я напрягу министерство соцзащиты. Это его слова. Ну и все. И вот уже полгода кто кого напрягает?» – высказался пенсионер.

В ответе правительства области Владимиру Коробейникову сказано, что участники боевых действий на Даманском хоть и пользуются льготами ветеранов Великой Отечественной войны, но на жилье в соответствии с указом президента права не имеют. Это подтвердил и Амурский областной суд. Кассационное определение по этому вопросу вынесли еще в 2010 году.

«При постановке на учет, учитывая тот факт, что он относится к категории ветеранов Великой Отечественной войны, документы направили в минсоцзащиты для предоставления выплаты как ветерану Великой Отечественной, в связи с чем был получен отказ. Так как данная категория не может быть приравнена к участникам Великой Отечественной войны – он не принимал участие в боевых действиях с 1941 по 1945 годы», – рассказала директор жилищного центра Свободного Татьяна Теличак.

В ответе правительства другому участнику боевых действий на Даманском сказано, что в некоторых регионах жилье этим ветеранам приобретают за счет федерального бюджета. То есть по указу президента ветераны Даманского имеют право на жилье как ветераны Великой Отечественной. Такая практика существует на Сахалине и Хабаровском крае. В Карелии и Якутии это право признал суд.

«В то же время в Амурской, Иркутской, Орловской, Челябинской областях, Приморском крае сложилась иная судебная практика, в соответствии с которой участники боевых операций в районе острова Даманский не имеют права на обеспечение жильем в соответствии с указом президента № 714, поскольку указ с целью обеспечения жильем выделил именно ветеранов 1941-1945 годов», – говорится в письменном ответе ветерану от заместителя председателя правительства Амурской области Владимира Кобелева.

Почему судьи разных регионов читают закон по-разному, неизвестно. Тем временем Владимир Коробейников стоит в очереди на улучшение жилищных условий как участник боевых действий. В октябре он был 441-м. Только в Свободном переселения по этой программе ждут 50 человек. В 2016 году жилье получили лишь двое. Деньги выделяют из областного бюджета. И значит, ждать еще придется долго.

Просмотров всего: 1326

#жизнь

распечатать

Комментарии
Показать все (21) Обсудить на форуме
  • Ксаныч

    Ксаныч
    5 часов назад

    Все через суд.Многие ветераны и вдовы пошли через судебную систему, решение суда для исполнения всех органов гос. власти обязательно.

  • tankist btb

    tankist btb
    5 часов назад

    Доманский так далёк от ВОВ. Далее пойдут Сирийцы, Осетинцы, Египетцы и другие в очередь за жильём. Ну и конечно Луганчане.

  • Владимир 5

    Владимир 5
    5 часов назад

    В более высокую инстанцию по суду аппеляцию накропать и ждать

  • Victrix

    Victrix
    5 часов назад

    Какой суд? Ослу понятно, что на острове Даманский в 1969 году не было никакой Великой Отечественной войны.

  • СлоноКот

    СлоноКот
    5 часов назад

    Для упрощения приравнивают.

    Афганцы, участники кампании в Чечне, м/н конфликта на Даманском приравниваются по льготам к ветеранам ВОВ

  • татьяна59

    татьяна59
    5 часов назад

    А что для межведомственной комиссии "Постановление о признании жилого помещения непригодным или пригодным для проживания"№47 уже не является руководством к действиям?.Согласно этому Постановлению жилое помещение (независимо какое и кому принадлежащее)не соответствующее факторам пригодности может быть признано аварийным. Тем более что есть заключение независимой экспертизы. Как говорил недавно губернатор -если не согласны с решением межведомственной комиссии заказывайте независимую оценку и органы власти обязаны будут принимать во внимание это заключение.

  • Victrix

    Victrix
    4 часа назад

    СлоноКот

    Для упрощения приравнивают. Афганцы, участники кампании в Чечне, м/н конфликта на Даманском приравниваются по льготам к ветеранам ВОВ



    Бред.

  • АК-47

    АК-47
    4 часа назад

    нет света, потому что окна замерзают так, что в комнатах становится темно. Опять жгут!А электричество? А по теме-сколько их таких еще у нас в стране?И все через суд,зато за переселенцев (Донбасс) горой встают!В одних регионах признают в других нет-дак как это-мы все вроде в одном государстве,тогда что творится? Родственники чиновников в Свободном поди все при хлебных местах да не в халупах живут!

  • АК-47

    АК-47
    4 часа назад

    У меня дед и бабушка просто не дожили до квартиры,сколько их умерло вот так,доживая За Родину в своих домишках безо всяких удобств!При этом За Родину у некоторых миллиарды в квартирах лежат и отпуска на Лазурном берегу или в Куршавели,одни воевали,другие-воровали

  • СлоноКот

    СлоноКот
    4 часа назад

    Victrix
    СлоноКот

    Для упрощения приравнивают. Афганцы, участники кампании в Чечне, м/н конфликта на Даманском приравниваются по льготам к ветеранам ВОВ



    Бред.


    http://all-docs.ru/index.php?page=7&vi1=2425.000

    Приложение 1, там есть активная ссылка

  • vk_Игорь Ильин

    vk_Игорь Ильин
    4 часа назад

    просто "ЖОПА" ))))) 1969 год приравнять в Отечественной ,не понятно )))

    а тут еще с китайцами играть в хоккей собрались ,вообще маразм )))

  • vk_Игорь Ильин

    vk_Игорь Ильин
    4 часа назад

    давайте китайцам еще что ни будь сделаем ( забыл ) мост построим через амур )))

  • Кирил

    Кирил
    1 час назад

    Я родился в 1976 году в Благовещенске. Тогда с КНР были напряжонные отношения.

    Я -дитя войны! И живу в Благовещенске ди сих пор!

    Сдерживаю агрессию Маоистов. Не сбежал в Свободный.

    Дайте мне квартиру! Мои деды были ветераны ВОВ. Все. Однако квартир не дождальсь.

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад



    Александр Козлов даже был у ветерана в гостях.

    «Александр Александрович говорит – я напрягу министерство соцзащиты. Это его слова. Ну и все. И вот уже полгода кто кого напрягает?» – высказался пенсионер.



  • не депутат

    не депутат
    1 час назад

    Нужно для особо одаренных граждан вводить человека, который будет разжевывать им элементарные вещи. Этот мужчина не такой уж и старый, мог бы сам, своими руками чуть подправить домишко свой. Пил небось всю свою сознательную жизнь, а теперь в грудь долбит, ветераном ВОВ себя называет. Знаем мы таких героев и воинов, им лишь бы хапнуть, да побольше

  • бабаяга

    бабаяга
    1 час назад

    3.2

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    не депутат

    Нужно для особо одаренных граждан вводить человека, который будет разжевывать им элементарные вещи. Этот мужчина не такой уж и старый, мог бы сам, своими руками чуть подправить домишко свой. Пил небось всю свою сознательную жизнь, а теперь в грудь долбит, ветераном ВОВ себя называет. Знаем мы таких героев и воинов, им лишь бы хапнуть, да побольше



    Эт че такая новая позиция власти нашей что ли? Не ну правильно, не 9 мая же на дворе.

    Матч хоккейный важней щас.

  • Александр Загонов

    Александр Загонов
    32 минуты назад

    mikey007, а ты себя относишь к какой-нибудь особой группе граждан? Например ветеран амуринфошных боевых действий диванных войск, а? Проси у амуринфы или Труша квартиру. Пусть выделяют. Ты заслужил!!!

  • mikey007

    mikey007
    23 минуты назад

    Александр Загонов

    mikey007, а ты себя относишь к какой-нибудь особой группе граждан? Например ветеран амуринфошных боевых действий диванных войск, а? Проси у амуринфы или Труша квартиру. Пусть выделяют. Ты заслужил!!!



    То есть диванные войска и участники боевых действий на Даманском для тебя равноодинаковая хрень.



  • mikey007

    mikey007
    22 минуты назад

    Совсем губерские тролли чокаются уже.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    14 минут назад

    С уважением отношусь к ветеранам. Я одного не понимаю...Как этот дядечка остался без квартиры. При СССР очередь на квартиру лет 10 была в среднем...Все кто работал получали квартиры....

Показать все (21) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 12

Белогорцы в прошлом году сэкономили 62 миллиона рублей

сегодня , 19:12
Общество 1

Амурские пенсионеры ждут положенных пяти тысяч рублей
Общество

«Кредо убийцы», «Без тормозов» и «Монстр-траки»: кинопремьеры недели
Общество

В Амурской области зарегистрированы три новых случая гриппа