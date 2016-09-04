В Свободном ветеран войны не может получить жилье из-за разночтений указа президента

Владимир Коробейников из Свободного просит дать ему квартиру. Ветеран Великой Отечественной войны получил этот статус как участник боевых действий на острове Даманский в 1969 году и считает, что имеет право на жилье по указу президента. Однако выяснилось, что этот указ в разных регионах трактуют по-разному.

В доме, где сейчас проживает пенсионер, нет света, потому что окна замерзают так, что в комнатах становится темно. Поставить новые нельзя – обвалится стена, а с ней и потолок, который, как считают жители, давно бы уже упал, если бы не обшивка.

Владимир Коробейников признан ветераном Великой Отечественной войны, поскольку он воевал на острове Даманском. Сейчас пенсионер воюет с местной администрацией. Хочет, чтобы жилье признали аварийным и дали ему новое. Несмотря на ремонт, зимой в доме холодно. К тому же строение топило в 2013 году. Независимая экспертиза признала, что дом не пригоден для проживания, но свободненская комиссия с этим не согласилась.

«Комиссия не признает и мотивирует тем, что есть бабушки, которые в более худших условиях живут. У вас домик еще ого-го какой, говорят. А он у нас каркасно-засыпной – ни опилок нет, ничего нет. Уже 60 лет этому домику. Все опилки в пух и прах», – сказал Владимир Коробейников.

Пенсионер недоумевает, почему он является ветераном Великой Отечественной войны, а в очереди на новое жилье стоит по другой программе – как участник боевых действий. Эти вопросы Владимир Михайлович задавал и бывшему, и нынешнему руководству области. Александр Козлов даже был у ветерана в гостях.

«Александр Александрович говорит – я напрягу министерство соцзащиты. Это его слова. Ну и все. И вот уже полгода кто кого напрягает?» – высказался пенсионер.

В ответе правительства области Владимиру Коробейникову сказано, что участники боевых действий на Даманском хоть и пользуются льготами ветеранов Великой Отечественной войны, но на жилье в соответствии с указом президента права не имеют. Это подтвердил и Амурский областной суд. Кассационное определение по этому вопросу вынесли еще в 2010 году.

«При постановке на учет, учитывая тот факт, что он относится к категории ветеранов Великой Отечественной войны, документы направили в минсоцзащиты для предоставления выплаты как ветерану Великой Отечественной, в связи с чем был получен отказ. Так как данная категория не может быть приравнена к участникам Великой Отечественной войны – он не принимал участие в боевых действиях с 1941 по 1945 годы», – рассказала директор жилищного центра Свободного Татьяна Теличак.

В ответе правительства другому участнику боевых действий на Даманском сказано, что в некоторых регионах жилье этим ветеранам приобретают за счет федерального бюджета. То есть по указу президента ветераны Даманского имеют право на жилье как ветераны Великой Отечественной. Такая практика существует на Сахалине и Хабаровском крае. В Карелии и Якутии это право признал суд.

«В то же время в Амурской, Иркутской, Орловской, Челябинской областях, Приморском крае сложилась иная судебная практика, в соответствии с которой участники боевых операций в районе острова Даманский не имеют права на обеспечение жильем в соответствии с указом президента № 714, поскольку указ с целью обеспечения жильем выделил именно ветеранов 1941-1945 годов», – говорится в письменном ответе ветерану от заместителя председателя правительства Амурской области Владимира Кобелева.

Почему судьи разных регионов читают закон по-разному, неизвестно. Тем временем Владимир Коробейников стоит в очереди на улучшение жилищных условий как участник боевых действий. В октябре он был 441-м. Только в Свободном переселения по этой программе ждут 50 человек. В 2016 году жилье получили лишь двое. Деньги выделяют из областного бюджета. И значит, ждать еще придется долго.

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#жизнь

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