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Амурский губернатор сыграет в международном хоккейном матче на льду Амура

Амурский губернатор сыграет в международном хоккейном матче на льду Амура

В Благовещенске идёт подготовка к товарищескому хоккейному матчу на льду Амура. На реке уже установлена хоккейная коробка. Матч «Содружество» состоится 14 января в районе улицы Мухина, 1. Церемония открытия намечена на 12 часов.

Планируется одновременный выход губернаторов обеих сторон на лёд по ковровой дорожке, затем выйдут участники команд. «После открытия мероприятия сначала пройдёт десятиминутный матч между детскими командами, после этого на ледовую арену выйдут игроки взрослых команд, в составе российской будет Александр Козлов», – рассказал генеральный директор областного центра развития спорта Михаил Лапин.

После этого по итогам результатов игр состоится церемония награждения.

В этот же день в 17:00 на крытой ледовой арене стадиона «Спартак» откроется второй этап международного спортивного хоккейного фестиваля, посвящённого 70-летию российского хоккея в рамках программы развития детского ледового спорта «Добрый лёд».

Российскую сторону на фестивале представят команды Союз» (Свободный), «Амурские рыси» (Благовещенск) и «Форвард» (Благовещенск).

Парад закрытия второго этапа спортивного фестиваля состоится в воскресенье, 15 января, сообщает пресс-служба правительства региона.

Для гостей из КНР организуют экскурсию в областной краеведческий музей, прогулку по Благовещенску и другие мероприятия.

Просмотров всего: 641

#Китай #областная власть #спорт

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Комментарии
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  • Ксаныч

    Ксаныч
    5 часов назад

    Один в прорубь с головой , второй шайбу гоняет.Когда работать будем на благо общества? Китай проиграет 9:3

  • tankist btb

    tankist btb
    5 часов назад

    Кунь Лунь неплохо играетв КХЛ так что ещё не ясно кто победит. Но попиариться губернатор хочет.

  • Витком

    Витком
    5 часов назад

    КОН научил, тот еще был пиарщик, амурская область спортивная и т.д, тьфу,

  • Хмык

    Хмык
    5 часов назад

    Радость то какая!

  • Nikodim

    Nikodim
    5 часов назад

    Ну понятно, что не без пиара все это мероприятие, но как бы мы не относились к К, должность губернатора включает в себя пиар. Но все-таки в этой новости больше позитива: и мероприятие необычное и то, что боссы умеют играть в хоккей. Это в любом случае лучше, чем просто политик, экономист, и т.п.. Пусть будет больше молодых хоккеистов после этого матча, возможно кто-то из них тоже станет губернатором ;)

  • КП

    КП
    4 часа назад

    NikodimНу понятно, что не без пиара все это мероприятие, но как бы мы не относились к К, должность губернатора включает в себя пиар. Но все-таки в этой новости больше позитива: и мероприятие необычное и то, что боссы умеют играть в хоккей. Это в любом случае лучше, чем просто политик, экономист, и т.п.. Пусть будет больше молодых хоккеистов после этого матча, возможно кто-то из них тоже станет губернатором ;)


    Губернатор хоккеист? Уж лучше губернатор экономист.

  • СаняCh

    СаняCh
    3 часа назад

    Спортивный Губернатор- плохо.

    Пьющий политик- "ваще круто"

    ЧтоО?

  • Бред-28

    Бред-28
    3 часа назад

    tankist btb

    Кунь Лунь неплохо играетв КХЛ так что ещё не ясно кто победит. Но попиариться губернатор хочет.



    самое главное - чтобы телохранители были постоянно рядом...а форварды вовремя подвозили шайбу перед пустыми воротами))))

  • ИгорьСер

    ИгорьСер
    3 часа назад

    А составы когда полностью опубликуют?

  • ё

    ё
    3 часа назад

    Nikodim

    Ну понятно, что не без пиара все это мероприятие, но как бы мы не относились к К, должность губернатора включает в себя пиар. Но все-таки в этой новости больше позитива: и мероприятие необычное и то, что боссы умеют играть в хоккей. Это в любом случае лучше, чем просто политик, экономист, и т.п.. Пусть будет больше молодых хоккеистов после этого матча, возможно кто-то из них тоже станет губернатором ;)



    Пожелание похвальное.

    Но где предпосылки к исполнению?

    Тупая агитка от ГАЗПРОМА-Мечты сбываются?

    А задуматься не судьба?

    Сколько стоят занятия в секции, сколько стоит форма?

    И т. д.

    У нас, что многие семьи могут себе позволить отдать ребёнка в хоккей?

    А с таким губернатором завтра таких ещё меньше останется.

    Так накой нам это пугало на льду?

  • ё

    ё
    3 часа назад

    СаняCh

    Спортивный Губернатор- плохо. Пьющий политик- "ваще круто" ЧтоО?



    Хороший грамотный и опытный губернатор это есть ХОРОШО.

    Всё остальное от лукавого и к делу отношения не имеет.

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Ксаныч

    Один в прорубь с головой , второй



    Может и второго туда же?

  • Андрей Чикатило

    Андрей Чикатило
    2 часа назад

    Краб тож шайбу кидал. Куда крестьяне, туда и обезьяне.

  • Внучка деда

    Внучка деда
    2 часа назад

    Да пример нужно брать с губернатора. Мне кажется мало кто из комментирующих может похвастаться спортивной формой и конкретно умением играть в хоккей. Я вот 4 года уже на коньках не стояла, наверное разучилась совсем

  • не депутат

    не депутат
    1 час назад

    Интересно, как много там будет мест для зрителей. Желающих то явно будет тьма

  • ИгорьСер

    ИгорьСер
    1 час назад

    А китайцы будут со своей набережной глазеть?)

  • Хмык

    Хмык
    59 минут назад

    Внучка деда

    Да пример нужно брать с губернатора. Мне кажется мало кто из комментирующих может похвастаться спортивной формой и конкретно умением играть в хоккей. Я вот 4 года уже на коньках не стояла, наверное разучилась совсем



    А мне вот по фиг в какой форме губернатор. И какая у него форма, и рожа и что он делает в свободное время. Пусть будет больной как Рузвельт или алкаш как Черчиль.... Лишь бы что-то соображал и что-то для области делал.



  • Мой Господин

    Мой Господин
    53 минуты назад

    Ну катает в хоккей и катает. Молодчик. Какая ваще разница вам? Многие занимаются спортом, и такой пример будет только на пользу

  • Петрович Я

    Петрович Я
    53 минуты назад

    Братья алкоголики с фамилией на букву А. только как колобки смогли бы кататься по льду)))

  • Женя 177 rus

    Женя 177 rus
    51 минута назад

    Петрович Я

    Братья алкоголики с фамилией на букву А. только как колобки смогли бы кататься по льду)))



  • ё

    ё
    49 минут назад

    Мой Господин

    Ну катает в хоккей и катает. Молодчик. Какая ваще разница вам? Многие занимаются спортом, и такой пример будет только на пользу



    Так прекратие пиарить и вообще заберите его себе и нам тогда на его игру в хоккей вообще пофиг будет.

    Ровно так же как и на него самого.

    Только за ним дверь захлопнется, так и никто и не вспомнит, кто такой был.

  • икс7

    икс7
    49 минут назад

    заняться больше нечем козлову, область уже давно обогнала по развитию все остальные области страны, можно и расслабиться, поиграть в игры

  • Петрович Я

    Петрович Я
    47 минут назад

    Хмык, а ты был бы рад, если б губернатор конфисковал бы все твои сбережения, как в свое время Рузвельт у американцев?

  • ё

    ё
    45 минут назад

    Петрович Я

    Хмык, а ты был бы рад, если б губернатор конфисковал бы все твои сбережения, как в свое время Рузвельт у американцев?



    А фиг ему по всему фейсу.

    Борюсик с Гайдаром уже до него постарались.

  • Александр Загонов

    Александр Загонов
    39 минут назад

    На мой взгляд нам есть чем гордиться. Это показатель, когда у нас и глава государства, и глава региона могут достойно показать себя на спортивном горизонте. Это намного лучше, чем когда политики сидят на подобных мероприятиях в тулупах из 33 шкур оленя и согревают своё нутро спиртосодержащей продукцией

  • Хмык

    Хмык
    33 минуты назад

    ё

    Петрович Я

    Хмык, а ты был бы рад, если б губернатор конфисковал бы все твои сбережения, как в свое время Рузвельт у американцев?



    А фиг ему по всему фейсу.

    Борюсик с Гайдаром уже до него постарались.



    Как-то да. Россия, это не Америка. У нас раз в пятилетку что-то конфискуют.



  • Петрович Я

    Петрович Я
    24 минуты назад

    Бедный ты несчастный. Вот у меня последние лет 20 только жинка зарплату конфискует регулярно

  • Хмык

    Хмык
    20 минут назад

    Петрович Я

    Бедный ты несчастный. Вот у меня последние лет 20 только жинка зарплату конфискует регулярно



    А! Ну да. Ни упавший рубль, ни рост цен и тарифов, ни новые налоги, типа капремонта, тебя не касаются.



  • Петрович Я

    Петрович Я
    10 минут назад

    Они касаются не только меня, а всю страну, поэтому я не делаю из этого такой трагедии как ты и тебеподобные нытики

  • Хмык

    Хмык
    4 минуты назад

    Петрович Я

    Они касаются не только меня, а всю страну, поэтому я не делаю из этого такой трагедии как ты и тебеподобные нытики



    А! Ну да. Рузвельт гад, всю Америку обул, а наши обувальщики герои, на которых молиться надо.



  • full

    full
    2 минуты назад

    Александр Загонов

    На мой взгляд нам есть чем гордиться. Это показатель, когда у нас и глава государства, и глава региона могут достойно показать себя на спортивном горизонте. Это намного лучше, чем когда политики сидят на подобных мероприятиях в тулупах из 33 шкур оленя и согревают своё нутро спиртосодержащей продукцией



    Ога. Только не стоит забывать классическую формулировку - использование служебного положения в личных целях.

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