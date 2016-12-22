Амурский губернатор сыграет в международном хоккейном матче на льду Амура

В Благовещенске идёт подготовка к товарищескому хоккейному матчу на льду Амура. На реке уже установлена хоккейная коробка. Матч «Содружество» состоится 14 января в районе улицы Мухина, 1. Церемония открытия намечена на 12 часов.

Планируется одновременный выход губернаторов обеих сторон на лёд по ковровой дорожке, затем выйдут участники команд. «После открытия мероприятия сначала пройдёт десятиминутный матч между детскими командами, после этого на ледовую арену выйдут игроки взрослых команд, в составе российской будет Александр Козлов», – рассказал генеральный директор областного центра развития спорта Михаил Лапин.

После этого по итогам результатов игр состоится церемония награждения.

В этот же день в 17:00 на крытой ледовой арене стадиона «Спартак» откроется второй этап международного спортивного хоккейного фестиваля, посвящённого 70-летию российского хоккея в рамках программы развития детского ледового спорта «Добрый лёд».

Российскую сторону на фестивале представят команды Союз» (Свободный), «Амурские рыси» (Благовещенск) и «Форвард» (Благовещенск).

Парад закрытия второго этапа спортивного фестиваля состоится в воскресенье, 15 января, сообщает пресс-служба правительства региона.

Для гостей из КНР организуют экскурсию в областной краеведческий музей, прогулку по Благовещенску и другие мероприятия.

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