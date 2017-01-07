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McDonald's продаёт свои рестораны в Китае и Гонконге за 2 миллиарда долларов

McDonald's продаёт свои рестораны в Китае и Гонконге за 2 миллиарда долларов
Фото: i.ytimg.com

Популярная сеть ресторанов быстрого обслуживания McDonald's продаёт 80 % своего подразделения в Китае и Гонконге инвестфондам Citic и Carlyle Group. В рамках сделки операции компании оценены здесь в 2,08 миллиарда долларов, цитирует сообщение Citic «Интерфакс».

Сделка включает также предоставление покупателям генеральной франшизы на развитие ресторанов McDonald's в регионе сроком на 20 лет. Как стало известно, Citic и её подразделение Citic Capital получат 52-процентную долю в бизнесе, Carlyle – 28 %, а McDonald's оставит за собой долю в 20 %.

Подразделение McDonald's в Китае и Гонконге сохранит команду управляющих после закрытия сделки. В совет директоров компании войдут представители Citic, Carlyle и McDonald's. В настоящее время McDonald's меняет структуру своего бизнеса в некоторых регионах, включая Китай, Южную Корею и Юго-Восточную Азию, стремясь рационализировать глобальные операции.

В КНР число ресторанов этой сети составляет порядка 2,2 тысячи. Ранее в СМИ говорилось о том, что Citic и Carlyle намерены дополнительно открыть порядка 1,3 тысячи ресторанов McDonald's в Китае и Гонконге.

McDonald's работает в Китае с начала 90-х годов. В последние годы американская компания столкнулась с существенным ростом конкуренции на рынке КНР, где она занимает второе место среди западных сетей фастфуда после Yum! Brands. В частности, конкуренцию McDonald's составляют тайваньская сеть ресторанов Dicos, а также сеть Real Kung Fu, предлагающая традиционную китайскую лапшу.

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#Китай #торговля

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