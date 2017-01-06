В праздничные дни огонь унёс жизни троих амурчан

Фото: opensiddur.org

До 15 января силы и средства управления МЧС России по Амурской области и подчинённые пожарно-спасательных подразделений функционируют в режиме повышенной готовности к реагированию на ЧС и происшествия. За новогодние каникулы в Приамурье зарегистрировано 24 пожара. Это на 41,4 % меньше, чем в праздничные дни 2016 года, тогда произошёл 41 пожар. Меньше на 31 % в нынешнем году зарегистрировано возгораний, в эти праздничные дни – 31, в 2016-м – 45.

Значительно меньше зарегистрировано и пожаров с трагическими последствиями. При пожарах погибли три человека, в прошлом году за это же время – семь. Число травмированных при пожарах аналогично прошлогодним показателям – два человека, сообщает пресс-служба амурского управления МЧС.

В понедельник, 9 января, в ведомстве подвели итоги работы в праздничное время. Новогодняя ночь прошла без происшествий. Основные причины пожаров, зарегистрированных в дни новогодних праздников, – несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительных печей, электрооборудования, а также неосторожное обращение с огнем. Пожаров по причине использования пиротехнических изделий, согласно оперативной информации, в Приамурье не зарегистрировано. Не было пожаров и на объектах с массовым пребыванием людей и в местах проведения праздников.

В воскресенье в Благовещенске на площади Ленина около 10 вечера загорелась ёлка, и это стало одним из происшествий за новогодние каникулы. Произошло короткое замыкание в гирлянде. Ёлка в итоге не пострадала.

3 января произошёл пожар на тёплой автомобильной стоянке, расположенной в Благовещенске по улице Горького. Сообщение о пожаре поступило с большим опозданием – в половине 11-го вечера. Опасения вызывала и автозаправка по соседству. Жертв удалось избежать. Но автомобильный бокс, принадлежавший такси «Онлайн», выгорел изнутри, уничтожены кровля и 36 машин. 19 из них принадлежали фирме такси, остальные – частным лицам. Эвакуировать удалось 5 машин. Сумма ущерба устанавливается. Также специалисты выясняют причину пожара. Среди версий – поджог, неосторожное обращение с огнем, неисправность автотехники или электрооборудования в здании.

В Амурской области во время выходных два человека получили травмы, трое погибли в огне.

«Первого числа – это Тамбовский район. Погибла женщина. Обстоятельства выясняются, потому что пожар произошёл в автомобиле. Далее пожар произошёл в Магдагачинском районе. Погиб мужчина. И вот буквально на Рождество в Благовещенске произошёл пожар, где погибла женщина», – рассказывает заместитель начальника ГУ МЧС России по Амурской области Сергей Чебыкин.

Семь раз спасатели помогали амурчанам вскрывать двери их жилищ – люди теряли ключи и по неосторожности захлопывали двери.

Из громких происшествий в полицейской сводке, пожалуй, лишь одно. Накануне Рождества зейским правоохранителям удалось поймать грабителя ювелирного салона. Мужчина 27 лет решился обогатиться на новогодних праздниках.

«Установлено, что ранним утром в ювелирный салон зашёл мужчина в маске. Металлической палкой он стал разбивать витрины, а также нанёс несколько ударов по голове и телу продавцу», – комментирует заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Амурской области Элина Якубова.

Грабитель забрал ювелирные украшения и 74 тысячи рублей выручки. Но, видимо, испугавшись, выбросил сумку с награбленным в лесу неподалеку. Подозреваемого задержали в Белогорском районе, он уже дал признательные показания.

В праздничные дни произошло падение крана на строительной площадке по улице Новой. Башенный кран рухнул на строящийся коттедж. Погибших в этом происшествии не было. Пострадал крановщик 1991 года рождения, он самостоятельно обратился в травмпункт. Как сообщало ИА «Амур.инфо», благовещенская семья 12 лет строила дом, теперь заселение отложено на неопределённое время.

В праздничные дни 2017 года происшествий на водоёмах Приамурья зарегистрировано не было. В настоящее время в области открыты и функционируют 9 из 11 планируемых к открытию нынешней зимой ледовых переправ. 9 января комиссия работает в селе Поярково Михайловского района по приёмке в эксплуатацию международной ледовой переправы сообщением Поярково – Сюньхэ. В зоне особого внимания – Зейское и Бурейское водохранилища. С начала года государственными инспекторами ГИМС проведено 54 патрулирования на водоёмах области.

Областные службы ещё находятся в режиме повышенной готовности – впереди старый Новый год и Крещение.

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