В Харбине пингвинов научили кататься на горке (видео)
На видеохостинге YouTube появилось видео, на котором пингвины катаются на ледяных горках в Китае и позируют на фото и видеокамеры людей. Как сообщает CCTV, действо запечатлено в столице провинции Хэйлунцзян.
Местные жители построили для пингвинов в парке настоящие ледяные горки. Здесь птицы активно учатся кататься по необычным для себя конструкциям и энергично демонстрируют новые умения зрителям.
Сообщается, что животные и люди в Харбине мирно соседствуют на ледяных площадках, и пингвины совершенно не боятся присутствующих рядом гостей, пишет actualnews.org.
Также в парке есть пушистые песцы – они тоже пользуются популярностью у посетителей, которые встают в очередь, чтобы с ними сфотографироваться.
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