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За праздники через Благовещенскую таможню проехали более 13 тысяч пассажиров

За праздники через Благовещенскую таможню проехали более 13 тысяч пассажиров
Фото: пресс-служба Благовещенской таможни

В новогодние праздники на пассажирском направлении международного пункта пропуска Благовещенск – Хэйхэ было оформлено 13 485 физических лиц и 558 автобусов. На грузовом направлении оформили 169 транспортных средств и 2 415 тонн внешнеторговых грузов: 1 861 тонна экспорта и 554 тонны импорта.

Должностные лица таможенного поста Благовещенского аэропорта оформили шесть воздушных судов и 1 623 физических лица. С начала 2017 года Благовещенская таможня возбудила два дела об административных правонарушениях. Предметами нарушений таможенного законодательства являлись алкогольная продукция и товары народного потребления, сообщает пресс-служба Благовещенской таможни.

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#Китай #праздники #таможня

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